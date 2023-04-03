Mercedes-Benz Türk, Yıldız Kızlar’ın yanında

Kadınların her alanda hak ettiği güce kavuşması, eşit sosyal ve ekonomik şartlarla çalışabilmesi hedefi ile Mercedes-Benz Türk ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) 2004 yılında başlattığı “Her Kızımız Bir Yıldız” programı 19’uncu yılında. Program kapsamında Yıldız Kızlar’ı yaşadıkları illerde ziyaret eden Mercedes-Benz Türk yetkilileri, bursiyerlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar. Bu doğrultuda son olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Kocaeli şubesini ziyaret eden şirket yetkilileri, burada Yıldız Kızlar ile bir araya geldiler.

Kocaeli’de düzenlenen kişisel gelişim atölyesi eğitimine katılan Yıldız Kızlar; sağlıklı iletişim teknikleri, bilişsel ve davranışsal duygu yönetimi, hedeflerden alıkoyan dikkat dağıtıcıların farkına varmak ve özgüveni desteklemenin yolları gibi kapsamlarda eğitimler aldılar.

Her yıl 1.000 kız öğrenciye burs

Mercedes-Benz Türk tarafından 2004 yılında 17 ilde 200 kızın desteklenmesi ile başlayan program kapsamında gelinen noktada, her yıl 1.000 kız öğrenci eğitim bursu alıyor. Öğrencilere eğitim bursuna ek olarak, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan çeşitli program imkanları da sağlanıyor.

Her Kızımız Bir Yıldız programı bursiyeri olarak eğitimini tamamlayan öğrenciler, Mercedes-Benz Türk bünyesinde çalışma imkanından da yararlanabiliyorlar. Şirkette, üretimde istihdam edilen mavi yaka kadınların yüzde 20’si, söz konusu program ile eğitimlerini tamamlayan öğrencilerden oluşuyor.

Fırsat eşitliği taahhüt altında

Kadın istihdamı konusunda çatı şirketi Daimler Truck’ın hedefleri doğrultusunda birçok çalışma yürüten ve şirket içinde cinsiyet eşitliği sağlanabilmesi için çeşitli hedefler ortaya koyan Mercedes-Benz Türk, bu hedeflerin uygulanmasını da sıkı şekilde takip ediyor.

2008 yılında başlatılan “Farklılıkların Yönetimi” çerçevesinde kapsamlı çalışmalar yürüten şirket, Daimler Truck’ın “Küresel İlkeler Sözleşmesi” ile “Sosyal Sorumluluk Prensipleri”ni imzalayarak ve “Davranış Yönetmeliği”ni yayınlayarak, cinsiyet eşitliğini en üst düzeyde taahhüt etmeyi garanti altına aldı.