Mercedes-Benz Türk, yeni bütünsel eğitim modeli ile 2020 yılını başarıyla tamamladı ve 2021’de de devam edecek

Mercedes-Benz Türk tarafından; Türkiye’de ilk defa 2008 yılında piyasaya sunulan ve 2010 yılında Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretimine başlanan Actros, Euro 6 motorlarla üretilmeye başlandığı 2016 yılından sonraki en büyük değişimini 2019 yılının sonunda yaşadı. Üstün yakıt ekonomisi ve eşsiz bir konfor sunan; örnek niteliğindeki güvenlik donanımları ve ileri teknolojik özellikler ile donatılan Yeni Actros çekiciler, “Hepsi bir. O benzersiz.” sloganıyla 2020’nin başında Türkiye’de satışa sunuldu.

Tüm yıl devam eden uygulama eğitimleri ve Nisan ayı itibarıyla devreye alınan online eğitimler ile tüm Mercedes-Benz Türk kamyon yetkili servislerinin aracı deneyimlemesi sağlandı.

Mercedes-Benz Türk, gerçekleştirdiği fiziksel eğitimler ile 7 farklı lokasyonda Yeni Actros eğitim aracı ile 4.000 km’nin üzerinde yol katederek tüm bayi ağına ulaştı.

7 lokasyonda düzenlenen eğitimlerle tüm bayi ağına ulaşıldı

Pandemi koşulları takip edilerek planlanan fiziksel eğitimlerde Yeni Actros eğitim aracı ile 4.000 km’nin üzerinde yol katedilerek, 7 farklı lokasyonda tüm bayi ağına ulaşıldı. Seçilen bu lokasyonlar sayesinde, diğer bayi teşkilatından katılımcılar konaklamaya ihtiyaç duymadan, pandemi koşullarına uygun olarak fiziksel eğitimlere katılabildi. Düzenlenen bu fiziksel eğitimler sayesinde Mercedes-Benz Türk Yetkili Servis ve Bayi ağındaki ilgili bütün çalışanlar yüksek teknolojili Yeni Actros çekicilerini deneyimleme şansına erişti.

Hüseyin Çelik: “Pandemi ile yeni eğitim modelimize hızlıca geçtik ve başarılı sonuçlar elde ettik”

Mercedes-Benz Türk Bayi Ağı & İş Geliştirme Direktörü Hüseyin Çelik, “Yeni Actros çekici ailesi; yakıt ekonomisi, teknoloji, güvenlik ve konfor odaklı yapılan standart donanım değişiklikleri ile pazarda ön plana çıkıyor. MirrorCam, Öngörülü Sürüş Sistemi ve Aktif Fren Asistanı 5 gibi teknolojik özellikleriyle öne çıkan Yeni Actros çekici ailesi için deneyime dayalı bir eğitim hazırladık. Yeni Actros deneyimini pandemi döneminde de tüm servis ağımıza yaymak için bütünsel bir model geliştirdik. Pandemi sürecinde, profesyonel eğitim platformlarıyla dijital ortamda aktarılan içerikler, pandemi sürecinin iyileşme göstermesine paralel olarak fiziksel ve pratik deneyimlerle pekiştirildi. Tüm tedbirlerimizi aldığımız fiziksel eğitimlerimiz ile 7 farklı lokasyonda yaklaşık 140 bayi çalışanının Yeni Actros çekici ailesini yakından tanımasını ve deneyimlemesini sağladık. Fiziksel eğitimler için eğitim aracımız ile 4.000 km’nin üzerinde mesafe kat ettik. Pandemi nedeniyle hem yüz yüze hem de dijital ortamda gerçekleşen hibrit eğitimimiz aslında yeni bir model. Pandemi ile bu yeni eğitim modelimize hızlıca geçtik, modeli uyguladık ve başarılı sonuçlar elde ettik. Pandemi bittiğinde de yüksek verim aldığımız bu dijital ve yüz yüze eğitim modeline devam edeceğiz. Zenginleştirdiğimiz dijital eğitimlerimize 2021 de devam ediyoruz.” dedi.