Mercedes-Benz Türk ve İKSV’nin SaDe programına katılmaya hak kazanan sanatçılar açıklandı

Sanatçıların sanatsal gelişimlerine katkıda bulunma hedefi ile 2022 yılında yola çıkan SaDe (Sanatçı Destek Fonu) programına katılmaya hak kazanan sanatçılar açıklandı. Türkiye’nin farklı illerinden 140 sanatçının başvurduğu SaDe’nin ilk dönemine kabul edilen 5 sanatçı, yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından belirlendi.

Uzun yıllardır sanatın farklı alanlarına destek veren Mercedes-Benz Türk ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) iş birliği ile hayata geçirilen programa katılmak için başvuru yapanlar; SaDe Seçici Kurul üyeleri küratör Kevser Güler, sanat tarihçisi, araştırmacı ve bağımsız küratör Yekhan Pınarlıgil, sanatçı Hale Tenger, editör ve bağımsız küratör Nilüfer Şaşmazer, akademisyen, eğitim programcısı ve bağımsız küratör Işın Önol tarafından değerlendirildi. Seçici Kurul’un değerlendirmelerinin ardından E. Alev Ersan, Ezgi Tok, Müge Yıldız, Onur Karaoğlu ve Yasemin Özcan, SaDe programının ilk katılımcıları olmaya hak kazandılar.

Sanatsal gelişimlerine katkı sağlayacak

Dijital ve görsel sanatlar alanında faaliyet gösteren ve üretimlerine Türkiye’de devam eden sanatçıların sanatsal gelişimlerine katkı sağlayacak SaDe, sanatsal pratiğinde yeni kırılımlar yaratmak üzere araştırma halindeki sanatçıların pratiklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak. 5 sanatçının seçildiği SaDe programının ilk döneminde, her bir sanatçıya tasarı aşamasındaki projesini hayata geçirebilmesi için 5.000’er Euro katkı sağlanacak.

Programa katılmaya hak kazanan sanatçılar SaDe tarafından sağlanacak finansal desteğe ek olarak, proje üretim süreçlerinde kültür sanat profesyonelleri, kurumlar ve üreticilerle bir araya getirilecek. Aynı zamanda sanatçılara yıl boyunca İKSV tarafından mentorluk desteği de verilecek. Diğer taraftan programa kabul edilen sanatçılar, SaDe’den aldıkları destekle hayata geçirecekleri üretimlerini sergileme, sanatseverler ve izleyicilerle buluşturma imkânına da sahip olacaklar.