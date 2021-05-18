Mercedes-Benz Türk, uygun servis kampanyalarıyla kamyon müşterilerinin yanında

Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin satış ve satış sonrasındaki beklentilerini karşılarken ihtiyaçlarına yönelik en iyi hizmetleri sunuyor; aynı zamanda hizmet ve servis çeşitliliğini genişletmeye devam ediyor. Mercedes-Benz Türk, müşterilerine üstün performans ve kaliteyi garanti eden ürünlerini ve servis hizmetlerini uygun fiyatlar ile sunarken; yetkili servislerinde Mercedes-Benz kalitesinde hizmet vermeye devam ediyor. Yetkili serviste yapılan bakımlar standartlara uygun, orijinal parça ile, sertifikalı teknisyenler tarafından yapılıyor.

Eski araç parkında yer alan Mercedes-Benz marka kamyonlar ne kadar güvenilir olursa olsun, uzun yıllar kullanım sonrası ortaya çıkan maliyetler, özellikle yedek parçalar söz konusu olduğunda, müşteriler için önemli bir gider kalemi. Bu noktada Mercedes-Benz Türk, “TruckParts” ürünleri ile doğru parçaları uygun fiyatlarla sunuyor. Mercedes-Benz standartlarına göre belirlenmiş, test edilmiş ve onaylanmış olan TruckParts ürünleri, alternatif malzemeler kullanılarak, güvenlikten asla taviz verilmeden üretiliyor. Bu ürünler, mümkün olan en iyi fiyatlar ile Mercedes-Benz’in kalite ve garantisini sağlıyor.

TruckParts ile güvenle durun

TruckParts kapsamında öncelikli olarak fren balataları ile ön ve arka fren diskleri müşterilere sunuluyor. TruckParts’ın fren balataları, Mercedes-Benz orijinal fren balatalarına ekonomik bir alternatif olarak ön plana çıkıyor. TruckParts fren diskleri ise kinetik enerjiyi hızla azaltarak, uzun bir hizmet ömrü garanti ediyor.

TruckParts’ı tercih edenlere özel fiyatlar

TruckParts parçaları için Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri’ne gelenler, fren grubu değişimi dışında özel fiyatlı bakım paketlerinden de yararlanabiliyorlar. İşçilik dahil “Bakım + fren balatası”, “Bakım + fren balatası + ön fren diskleri” ve “Bakım + fren balatası + arka fren diskleri”nden oluşturulan bakım setleri, cazip fiyatlarla kampanyaya katılan Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri’nde sunuluyor.

Garantisi biten araçlara özel kampanya

Mercedes-Benz Türk, geçtiğimiz dönemlerde müşterilerine sunmuş olduğu bakım kampanyasına, müşterilerden gelen yoğun talebe istinaden, Nisan ayı itibariyle yeniden başladı. Araç parkında bulunan yaşlı araçlara yönelik hazırlanan bu kampanyadan OM457 ve OM501 motora sahip, Axor ve Actros kullanıcıları faydalanabiliyor. Orijinal yedek parça ve yetkili servis deneyiminin uygun fiyatlarla sunulduğu bu kampanya ile, 5 filtre ve motor yağı değişimi, yetkili servislerde işçilik ve KDV dahil olarak 2.450 TL’ye yaptırılabiliyor.