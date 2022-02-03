Mercedes-Benz Türk'ün Otobüs Sürücü Eğitimleri'nden yararlanan firmalar arasına Pegas Touristik de katıldı

Mercedes Benz Türk’ün; kamu, filo ve bireysel otobüs müşterilerine yönelik gerçekleştirdiği “Otobüs Sürücü Eğitimleri”nden yararlanan firmalar arasına Ocak ayı başında teslim aldığı 15 adet Tourismo 15 RHD ile filosunu gençleştirmeye başlayan Pegas Touristik firması da katıldı. 1-3 Şubat 2022 tarihleri arasında düzenlenen eğitimlere 37 sürücü katıldı. Pegas Touristik’in sürücülerine özel olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılar “Ekonomik Araç Kullanım Eğitimi” ve “Araç Tanıtım Eğitimi” aldılar.

Uzun yıllardır filo ve bireysel otobüs müşterilerine yönelik düzenlenen Otobüs Sürücü Eğitim Programı, pandemi sürecinde de tüm katılımcıların sağlığı gözetilerek gerçekleştirilmeye devam etti ve 2021 yılında 250’ye yakın kaptan söz konusu eğitimlerden faydalandı. Pegas Touristik firmasına özel olarak düzenlenen son eğitimlerde, firmanın filosuna eklenen yeni Tourismo’lar hakkında detaylı bilgiler verildi.

Eğitimler iki farklı konu başlığı altında veriliyor

Otobüs Sürücü Eğitimleri, “Ekonomik Araç Kullanım Eğitimi” ve “Araç Tanıtım Eğitimi” olmak üzere iki farklı kapsamda gerçekleştiriliyor. Otobüs sürücüleri ve şirketler, İstanbul Hadımköy’de bulunan Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi Kampüsü içerisinde yer alan “Mercedes-Benz Türk Eğitim Merkezi’nde veya tercihe bağlı olarak firma tesislerinde, mobil olarak düzenlenen teorik ve pratik eğitimlerden yararlanabiliyorlar.

Araçların teknik tanıtımlarının gerçekleştirildiği Araç Tanıtım Eğitimleri ile Mercedes-Benz’in yeni otobüs teknolojilerinin verimli kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede; sürüş ve yolcu taşıma performansının artırılması, sürücü ve yolcular için konforun artırılması, konfor sistemlerinin doğru işletimi sayesinde sürücünün kondisyonunun ve dolayısıyla sürüş emniyetinin sağlanması da hedefleniyor. Eğitim sonrasında elde edilen gelişimler, firmalara müşteri memnuniyeti olarak geri dönüyor.

Ekonomik Sürüş Eğitimleri ile Mercedes-Benz’in yeni otobüs sürüş asistan sistemleri, Euro 6 motor ve Powershift şanzıman teknolojisinin verimli kullanılmasının yanı sıra, yeni sürüş felsefesi sayesinde müşteri kârlılığının ve verimliliğinin artırılması; yakıt, bakım ve sarf malzemeleri giderlerinin azaltılması da amaçlanıyor. Araç ömrünün uzamasına katkı sunan söz konusu eğitimler, zaman ve para tasarrufu elde edilmesini de sağlıyor.