Mercedes-Benz Türk, Türkiye’nin En Güvenilir Yerli Üretim Otomotiv Markası ödülünü kazandı
Mercedes-Benz Türk, Trust İstanbul Visionary Talks Ideas & Experiences & Awards kapsamında yapılan halk oylamasına göre “Türkiye’nin En Güvenilir Yerli Üretim Otomotiv Markası” seçildi.
Mercedes-Benz Türk, Trust İstanbul kapsamında; 16 sektörde Türkiye’nin en güvenilir markalarının halk oylamasıyla ödüllendirildiği Trust Awards’ta, “Türkiye’nin En Güvenilir Yerli Üretim Otomotiv Markası” seçildi. Ürünlerinde ve marka kimliğinde mükemmeliyetçiliği ilke edinen, tutku, saygı, dürüstlük ve disiplin değerlerini benimseyerek faaliyetlerini sürdüren Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüsler ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği kamyonlar sayesinde bu ödüle layık görüldü.
Twentify bağımsız araştırma şirketinin Bounty isimli mobil aplikasyonu üzerinden kapalı uçlu sorularla online anket olarak gerçekleştirilen halk oylaması Türkiye genelinde yapıldı. 75 ilde, 18-60 yaş arası, kategorinin kullanıcısı olan, %50 kadın %50 erkek olmak üzere ABC1C2 ses hedef kitle ve 1.400 kişiye uygulanan anket ile sonuçlara ulaşıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|31
|66
|2. Trabzonspor
|31
|62
|3. Sivasspor
|31
|54
|4. Beşiktaş
|31
|53
|5. Galatasaray
|31
|52
|6. Alanyaspor
|31
|51
|7. Fenerbahçe
|31
|50
|8. Gaziantep FK
|31
|41
|9. Göztepe
|31
|39
|10. Antalyaspor
|31
|38
|11. Kasımpaşa
|31
|36
|12. Gençlerbirliği
|31
|33
|13. Malatyaspor
|31
|32
|14. Denizlispor
|31
|32
|15. Çaykur Rizespor
|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
|17. Konyaspor
|31
|30
|18. Ankaragücü
|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|34
|92
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
|7. Sheffield United
|34
|51
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Tottenham
|34
|49
|10. Burnley
|34
|49
|11. Everton
|34
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|34
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|34
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Bournemouth
|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Athletic Bilbao
|35
|48
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|35
|45
|12. Levante
|35
|43
|13. Real Betis
|35
|41
|14. Real Valladolid
|35
|39
|15. Eibar
|35
|36
|16. Celta de Vigo
|35
|36
|17. Deportivo Alaves
|34
|35
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Leganés
|35
|29
|20. Espanyol
|35
|24
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