Mercedes-Benz Türk'ten spastik çocuklar yararına masa tenisi turnuvası

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası Spor Salonu’nda İstanbul Kuruluşlararası Masa Tenisi Derneği’nin desteğiyle düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası’nda 48 takım mücadele verdi.

Kadınlararası turnuvada Onat Otomotiv Takımı birinci olurken, Hazel Optik Takımı ikinciliği ve THY Takımı da üçüncülüğü elde etti. Erkeklerarasında ise; Yeşilhan Turizm birinci olurken, Yakar Tekstil ikinci ve KBS Takımı da üçüncü oldu.

10. Mercedes-Benz Türk Masa Tenisi Turnuvası’ndan elde edilen gelirin tamamı Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’na bağışlandı.

İstanbul Kuruluşlararası Masa Tenisi Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen turnuvaya 48 kurumsal şirket katılırken elde edilen gelirin tamamı Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’na bağışlandı. Kıyasıya geçen karşılaşmaların sonucunda kadınlararası turnuvada Onat Otomotiv Takımı birinci olurken, Hazel Optik Takımı ikinciliği ve THY Takımı da üçüncülüğü elde etti. Erkeklerarasında ise; Yeşilhan Turizm birinci olurken, Yakar Tekstil ikinci ve KBS Takımı da üçüncü oldu.

10. Mercedes-Benz Türk Masa Tenisi Turnuvası açılış konuşmasını yapan Mercedes-Benz Türk Otobüs Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü Hilmi Dilmen: “Sporun destekleyici gücüne inanıyoruz.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Tedarik Zinciri Yönetimi Direktörü Hilmi Dilmen; “İlkini 2010 yılında düzenlediğimiz Masa Tenisi Turnuvası sayesinde hem şirketler arasındaki bağları güçlendiriyoruz hem de toplumumuzdaki dernek ve vakıflara destek sağlıyoruz. Sporun destekleyici gücüne inanıyoruz. 10 yıldır aralıksız düzenlediğimiz turnuvamıza katılan takım sayısının her geçen yıl artmasından dolayı büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Farklı dernek ve vakıflara sağlayabildiğimiz maddi destek arttıkça manevi katkımız da katlanıyor. Hem bu yıl hem de önceki yıllarda turnuvamızda mücadele eden tüm takımlara teşekkür ediyor, 2019’da Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına sağladığımız desteklerin ihtiyaç sahiplerine hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

Her yıl farklı bir dernek ve vakfa destek verildi

Mercedes-Benz Türk Masa Tenisi Turnuvası’nın ilki 2010 yılında Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yararına 20 takımının katılımıyla düzenlenmişti. İlerleyen yıllarda 48 takıma varan bir katılımla, turnuvalarda çeşitli dernek ve vakıflara destek sağlandı. 2011 yılında Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD), 2012 yılında Bedensel Engelliler Masa Tenisi Derneği (BEMTED), 2013 yılında Türkiye İşitme ve Konuşma Rehabilitasyon Vakfı (TİV), 2014 yılında Vala Gedik Özel Eğitim Merkezi, 2015 yılında Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD), 2016 yılında Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), 2017 yılında Altı Nokta Körler Derneği ve 2018 yılında Kelebek Çocuklar Derneği yararına turnuvalar yapıldı.