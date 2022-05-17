Mercedes-Benz Türk, Systemtransport Turizm Taşımacılık’a 2 adet Tourismo 15 RHD’yi teslim etti

İstanbul merkezli olarak turizm taşımacılığı alanındaki faaliyetlerini sürdüren Systemtransport Turizm Taşımacılık, 2 adet Tourismo 15 RHD’yi Mercedes-Benz Türk’ten teslim aldı.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş.’nin desteği ile Mercedes-Benz Türk Bayi Hassoy Motorlu Vasıtalar tarafından satış işlemleri gerçekleştirilen araçlar için Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde bir tören düzenlendi. Gerçekleştirilen törende araçlar; Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ve Hassoy Motorlu Vasıtalar Otobüs Satış Müdürü Cenk Soydan tarafından Systemtransport Turizm Taşımacılık firma sahibi Taşkın Arık’a teslim edildi.

Systemtransport Turizm Taşımacılık firma sahibi Taşkın Arık, teslimat töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Turizm taşımacılığı alanındaki faaliyetlerine 2005 yılında başlayan firmamız, 2022’yi yenilenme yılı olarak belirledi. Bu kapsamda, araç filomuzu yenilemek için başlattığımız yeni yatırım hamlemiz doğrultusunda çok kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Bu değerlendirmelerimizin sonucunda, 10 yılı aşkın süredir iş ortaklığı yaptığımız Mercedes-Benz Türk’ü tercih ettik. Yeni satın aldığımız 2 adet Tourismo 15’in ardından bu yıl içinde yeni otobüs alımları yapmayı da planlıyoruz. Yeni teslim aldığımız araçların yanı sıra 3 adet daha Mercedes-Benz yıldızına sahip otobüsü en kısa sürede araç filomuza eklemeyi planlıyoruz.”

Hassoy Motorlu Vasıtalar Otobüs Satış Müdürü Cenk Soydan ise, “Turizm taşımacılığı sektöründe uzun yıllardır başarıyla hizmet veren Systemtransport Turizm Taşımacılık, filosuna eklediği 2 adet Tourismo 15 RHD ile yolcularına sunduğu hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşıyacak. 2021 yılı itibarıyla standart üretime alınan yeni Tourismo, üst düzey teknolojik yeniliklerle gücüne güç kattı. Ayrıca, yakıt ekonomi paketiyle gelen öngörülü sürüş sistemi ile yeni nesil araçlarımızda yakıt tasarrufunu üst seviyelere çıkardık. COVID-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek performanslı partikül filtrelerini de 2021 itibarıyla şehirler arası otobüslerimizde standart hale getirdik. Yeni araçlarının Systemtransport Turizm Taşımacılık’a hayırlı uğurlu olmasını ve bol kazançlar getirmesini diliyorum” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu da konu hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Mercedes-Benz Türk olarak, güvenli ve konforlu seyahat deneyimi hedefimiz doğrultusunda sunduğumuz yenilikler ile sektörde standartları belirlemeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarla Tourismo otobüslerimizde de birçok teknolojik yeniliği devreye aldık. Araç yatırımında Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretilen Tourismo’yu tercih eden Systemtransport Turizm Taşımacılık ile uzun yıllardır süren iş birliğimizin büyüyerek devam edeceğine inanıyorum. Ayrıca, Mercedes-Benz Türk olarak her zaman ve her koşulda müşterilerimizin yanında olmayı sürdüreceğimizi de özellikle belirtmek istiyorum.”