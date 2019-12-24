Mercedes-Benz Türk, sürdürülebilir eğitimi desteklemeye devam ediyor

Mercedes-Benz Türk’ün eğitim konusundaki destekleri, öğrencilerin fabrika gezileri ile kesintisiz olarak sürdürülüyor. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 2019 yılında 800’ün üzerinde lise ve üniversite öğrencisi ağırlanarak, ziyaretçi sayısı 2 yıl önceye kıyasla yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. 14 şehirden, 23 eğitim kurumundan, ağırlıklı olarak makine, elektrik-elektronik, kaynak, metal, metalürji, endüstri, otomotiv elektromekanik, mekatronik ve otomotiv gibi teknik bölümlerde okuyan öğrencileri ve öğretmenlerini ağırlayan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ayrıca staj ve iş imkânlarına dair bilgiler veriliyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası İnsan Kaynakları Grup Müdürü Burçak Yetgin: “Sürdürülebilir eğitimi erken yaşlarda başlatıyoruz.”

1986 yılından günümüze 275.000 adedi aşkın kamyon üretilen Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’ndan İnsan Kaynakları Grup Müdürü Burçak Yetgin, öğrenci ziyaretleri hakkında; “Şirket olarak eğitimin öneminin farkındayız. Aksaray’ın sosyo-ekonomik karakterinde büyük etkisi olan fabrikamızın, hayata yeni atılmaya hazırlanan genç bireylerin eğitim rotalarını belirlemesinde ve geleceklerine ilham vermesinde de olumlu etkisinin olmasını amaçlıyoruz. Buna istinaden Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi aracılığıyla, İnsan Kaynakları İş Ortaklarımız fabrikamızı ziyaret eden öğrencileri şirketimizin sunduğu iş ve staj müracaatları hakkında bilgilendirmektedir. Son 2 yılda fabrikamızı ziyaret eden öğrenci sayısının yüzde 100’ün üzerinde artış göstermesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizi her anlamda desteklemeye devam ederken, sürdürülebilir eğitimi erken yaşlarda başlatıyoruz. Nitelikli çalışan yetiştirebilmek için faaliyetlerimizi artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Ziyaret talebinde bulunan okullar, Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nı ziyaret edebiliyor

Öğrencilerinin gelişiminin sürdürülebilir olmasını hedefleyen, Milli Eğitim Bakanlığı veya Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı tüm eğitim kurumları, Mercedes-Benz Türk’ün fabrikalarını ziyaret edebilmek için müracaatta bulunabiliyor.

Fabrika ziyaretlerinin temelinde; öğrencilerin aldıkları eğitimleri iş hayatına nasıl aktarabilecekleri anlatılıyor. Fabrikaya gelen öğrencilere ilk olarak iş güvenliği filmi izletiliyor. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili baret, gözlük, yelek vb. kişisel koruyucu malzemeler giyildikten sonra fabrika gezisi yapılıyor. Anadolu’nun kalbinden dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Mercedes-Benz markalı kamyonların üretiminin her aşamasına dair gözlem yapma şansı yakalayan öğrencilere, ziyaretin son bölümünde staj ve iş imkânlarıyla ilgili bilgiler aktarılıyor.