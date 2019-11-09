Mercedes-Benz Türk StartUP 2019 kazananları Almanya’daki eğitime katıldılar

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında 604 başvuru arasından seçilerek ilk 10’a kalan girişimciler, kendileri için özel hazırlanan üç günlük Almanya ziyaretini tamamladı.

Girişimciler, Almanya startup ekosisteminin önemli oyuncuları ile Arena 2036, TruPhysics ve Hub Steyg’de bir araya gelerek projelerini geliştirmek için Almanya’nın önde gelen startupları ile fikir alışverişinde bulundular.

Program kapsamında Mercedes-Benz Müzesi ve Daimler A.G. Sindelfingen Fabrikası da ziyaret edildi.

2019 yılının Mart ayında başlayan ve Temmuz ayındaki ödül töreniyle son bulan Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında ilk 10’a seçilen girişimciler, kendileri için özel hazırlanan üç günlük Almanya ziyaretini tamamladı. Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında 604 başvuru arasından seçilerek ilk 10’a kalan girişimciler 5-7 Kasım tarihleri arasında Stuttgart’a gerçekleştirilen üç günlük ziyaretin ikinci gününde kendileri için özel düzenlenen bir programa katıldılar. Katılımcılar, tam gün süren program esnasında Almanya startup ekosisteminin önemli oyuncuları ile Arena 2036, TruPhysics ve Hub Steyg ismindeki girişim merkezlerinde bir araya geldiler ve girişimlerini geliştirebilmek adına Almanya’nın önde gelen startup temsilcileriyle fikir alışverişi yapma imkânı buldular.

StartUP projesi kazananları seyahatin üçüncü gününde Stuttgart’taki Mercedes-Benz Müzesi ve Daimler A.G. Sindelfingen Fabrikası’nı ziyaret ederek marka ve şirketin kurulduğu günden bugüne tarihi hakkında bilgi aldılar ve üretim alanındaki detayları öğrendiler.

Ezgi Yıldız Kefeli: “StartUP projemiz tüm hızıyla gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyor”

Almanya ziyareti kapsamında StartUP yarışmasında ilk 10’a giren girişimcilere evsahipliği yapan Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli; “Şirketimizin 50’nci kuruluş yılı sebebiyle 2017 yılında başlattığımız StartUP projemiz kısa sürede girişimcilik alanında Türkiye’nin en prestijli projelerinden biri konumuna geldi. Her yıl projemiz kapsamında değişiklikler ve yenilikler yaparak girişimci dünyasına sağladığımız katkıyı artırmaya çalışıyoruz. Farklı yaş gruplarından, illerden ve alanlardan çok daha geniş kitlelere ve daha fazla girişimciye ulaşıyoruz. Yarışmamızda sadece maddi olarak katılımcıları ödüllendirmekle yetinmiyor ayrıca onların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanmış eğitim programları sunarak ve gerektiğinde onlarla işbirlikleri yaparak sürdürülebilir bir organizyonu yürütüyoruz. Almanya seyahatimizle de girişimcilerin uluslararası vizyonlarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla Stuttgart’ta girişimcilik alanında farklı kurumlar ile kazananlarımızı bir araya getirerek, yeni fikirler üretmelerini, mevcut projelerinde yeni yollar çizmelerini ve bağlantılar kurarak uluslararası arenada da faaliyet gösterebilmelerini hedefliyoruz. Projemiz tüm hızıyla gelişmeye ve geliştirmeye devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Fatma Ertürk: “Girişimlerimizi uluslararası platformlara taşıma imkânımız oldu.”

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında, toplumsal düzenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için enerji, ulaşım, su gibi sektörlerde kullanılan endüstriyel kontrol sistemlerinin teknolojik afetlere karşı korunmasını sağlayan startup’ı Safetech ile “Teknoloji Ödülü”nü kazanan Fatma Ertürk; “Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması sayesinde girişimlerimizi sadece Türkiye’de değil, Almanya’da da anlatabilme şansını elde ettik. Biz girişimcilerin maddi desteğin yanısıra networking’e çok ihtiyacı oluyor. Bu projeyi diğerlerinden ayıran en önemli özellik de işte bu noktada ortaya çıkıyor.” diye konuştu.

Kağan Karadoğan: “Mercedes dünyasının bir parçası olduk.”

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında Jüri Özel Ödülü’nün sahibi otizmli çocuklar için ürettiği teknoloji ile eğitim süreçlerine anne ve babaların eşit katılımı teşvik eden Tolkido’nun kurucusu Kağan Karadoğan ise; “Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının sağladığı imkânlar dâhilinde Mercedes dünyasının bir parçası olduk; çok daha geniş kitlelere ulaşabilme imkânımız olduğunu hissediyoruz. Almanya’da bizler için hazırlanan program, hem startup’ımız hem de kendimiz için çok faydalı oldu. Burada başarılı olup kendini ispatlamış girişimcilerle bizim iş yapış şekillerimizin farklılıklarını ve benzerliklerini gözlemledik. Mercedes-Benz Türk’ün referansı sayesinde girişimimizin ufkunu genişletebileceğimizi gördük. Girişimimize dair çok daha umutluyuz.” dedi.

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasını kazanan 10 startup temsilcilerinin isimleri şöyle: BenzinLitre (Berin Yıldırım)

BioGuy Ver.2 (Alp Taşan)

Bluedot Co. (Ferhat Babacan)

BREN (Çınar Laloğlu)

ConFarm (Gamze Çakırer)

Enio Çevre Teknolojileri (Onur Yalçın)

KompoRize (Mustafa Kuyumcu)

SafeTech (Fatma Ertürk)

(Tolkido) Can Yıldız , Kağan Karadoğan

, Triwi (Alara Akçasız)

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasını kazanan girişimciler hakkında detaylı bilgi için:

http://mbtstartup.com/iste-ilk-10-startup/