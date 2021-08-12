Mercedes-Benz Türk, “Sıfır Gibi Motor” hizmeti portföyünü genişletti

Müşterilerinin satış ve satış sonrasındaki beklentilerini karşılayarak ihtiyaçlarına yönelik en doğru hizmetleri sunmaya devam eden Mercedes-Benz Türk, “Sıfır Gibi Motor” programını 2017 yılında başlatmıştı. Üstün performans, kaliteli ürünler ve uygun fiyatlı servis hizmetleri ile dikkat çeken bu programdan 2019 yılında Euro 6 normuna sahip kamyon, çekici ve şehirlerarası otobüsler yararlanabiliyordu. 2020 yılında Euro 6 normlu motorlara sahip şehir içi otobüsler ve şehir içi kamyonlar için de “Sıfır Gibi Motor” uygulamasına başlandı. Mercedes-Benz Türk güvencesiyle yapılan işlemde bir motor, 5 iş günü içerisinde tamamen yenilenebiliyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Müşteri Hizmetleri Direktörü Tolga Bilgisu, “Mercedes-Benz Türk olarak 2017 yılında devreye aldığımız ‘Sıfır Gibi Motor’ hizmetimizi ilk aşamada Euro 5 motorlara sahip olan Mercedes-Benz kamyon ve otobüs müşterilerimize sunuyorduk. Müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerine yönelik hizmetlerimizi ve tesislerimizi sürekli yeniliyoruz. Bu doğrultuda 2019 yılı itibarıyla yenilediğimiz hizmetlerimizle kamyon ve otobüslerimizdeki Euro 6 motorlarda da bu uygulamamızı sunmaya başlamıştık. Müşterilerimizden aldığımız olumlu geri bildirimler doğrultusunda cazip koşullarda verdiğimiz bu hizmetimizi daha da genişleterek 2020 yılında Euro 6 motorlara sahip şehir içi otobüsler ve şehir içi kamyonlar için de devreye aldık. Bu konuda özel eğitim almış ekibiyle Almanya’dan sonra dünyadaki ilk motor yenileme merkezi olma özelliği taşıyan Teknik Uzmanlık Merkezi ile sunduğumuz bu hizmetimizi önümüzdeki yıllarda daha da geliştirmeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Sıfır Gibi Motor” ile ilk günkü gibi performans ve düşük yakıt tüketimi

Özellikle araçlarını daha uzun süre kullanmayı planlayan Euro 6 kamyon ve otobüs müşterileri için sunulan avantajlı “Sıfır Gibi Motor” fiyatları ile araçlar, ilk günkü performans ve düşük yakıt tüketimi ile yoluna devam ediyor.

Daha kompleks ve hassas teknolojiye sahip Euro 6 motorlarının yenileme sürecinde gerekli olan tesis kriterlerini karşılamak için Teknik Uzmanlık Merkezi’ni ilave yatırımlarla güçlendiren Mercedes-Benz Türk, “Sıfır Gibi Motor” portföyüne Euro 6 motorları kullanan şehir içi otobüsleri ve şehir içi kamyonları da ekledi. Sadece uygun donanım ve sistemlerle donatılmış, tozdan arındırılmış tesislerde; konusunda sertifikalı teknisyenler tarafından kişilerce yapılabilen bu motor yenileme işlemi için yatırım yapılan Teknik Uzmanlık Merkezi, bu konuda özel eğitim almış ekibiyle Almanya’dan sonra dünyadaki ilk motor yenileme merkezi olma özelliği taşıyor.