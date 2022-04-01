Mercedes-Benz Türk, Platform Turizm’e 20 adet Tourismo 15 RHD teslim etti

Personel taşımacılığı ve filo kiralama alanlarında faaliyet göstermek üzere 2002 yılında İstanbul merkezli kurulan Platform Turizm, 20 adet Mercedes Benz Tourismo 15 RHD’yi teslim aldı. 16 adet aracın BusStore aracılığı ile takasa alındığı satış işlemlerinde Platform Turizm, Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş.’nin finansman desteğinden de yararlandı.

Mercedes-Benz Türk Bayi Hassoy Motorlu Vasıtalar tarafından satış işlemleri gerçekleştirilen 20 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD otobüsün teslimatı için Mercedes-Benz Türk Teslimat Holü’nde 1 Nisan 2022 tarihinde bir tören düzenlendi. Törende araçlar; Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Hassoy Motorlu Vasıtalar Genel Müdürü Selim Saral ve Hassoy Motorlu Vasıtalar Otobüs Satış Müdürü Cenk Soydan tarafından, Platform Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Albayrak’a teslim edildi.

Platform Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Albayrak, teslimat töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Personel taşımacılığı ve filo kiralama alanlarında faaliyet göstermek üzere 2002 yılında kurulan şirketimiz, ilerleyen yıllarda faaliyet kapsamını genişleterek yurt içi ve yurt dışında büyük başarılara imza attı. Günümüzde; personel ve öğrenci taşımacılığı, filo kiralama, iş makinesi ve özel donanımlı araç kiralama, kültürel amaçlı gezi organizasyonları, seyahat acentesi işletmeciliği, gıda nakliye ve dağıtım hizmetleri, yurt dışında metrobüs ve toplu taşımacılık hizmetleri, personel destek hizmetleri ve mesire yeri işletmeciliği gibi hizmet sektörünün birçok alanında faaliyet gösteriyoruz. Firma olarak, teknoloji ve bilgi birikimine yatırım yapmaya büyük önem veriyoruz. Yatırımlarını aralıksız bir şekilde sürdüren bir şirket olarak, yaptığımız detaylı değerlendirmeler sonucunda yeni araç alımında Mercedes-Benz markasını tercih ettik. Sahip olduğu üst düzey teknolojik özellikler ve yakıt ekonomisiyle yeni araçlarımızın sektördeki konumumuzu daha da güçlendireceğine yürekten inanıyorum.”

Hassoy Motorlu Vasıtalar Genel Müdürü Selim Saral ise, “Kurulduğu günden bugüne kadar gerçekleştirdiği yatırımlarla büyüme hamlesini sürdüren Platform Turizm, filosuna son teknolojiye sahip 20 adet Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD’yi ekledi. 2.El otobüs araç alım ve satımında hizmet veren markamız BusStore, bu iş birliğinin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynadı. Platform Turizm, 16 adet aracın BusStore aracılığı ile takasa alındığı satış işlemlerinde, Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş.’nin finansman imkanlarından da faydalandı. Bu iş birliğinin gerçekleşme aşamasında hem BusStore hem de Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş’nin yer alması, otobüs sektöründeki farklı ihtiyaçlara yönelik ürettiğimiz çözümlerin güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Platform Turizm ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinin önümüzdeki dönemlerde de büyüyerek devam edeceğine inanıyorum” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ise, konu hakkında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Mercedes-Benz Türk olarak, güvenli ve konforlu seyahat deneyimi hedefimiz doğrultusunda sunduğumuz yenilikler ile sektörde standartları belirlemeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarla Tourismo otobüslerimizde de birçok teknolojik yeniliği devreye aldık. Araç yatırımında Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretilen Tourismo’yu tercih eden Platform Turizm’in yeni otobüslerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ayrıca Mercedes-Benz Türk olarak, her zaman ve her koşulda müşterilerimizin yanında olmayı sürdüreceğimizi de özellikle belirtmek istiyorum.”