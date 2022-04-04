Mercedes-Benz Türk, otobüslerinde sunduğu yeni donanımlarla çıtayı yükseltiyor

Öncüsü olduğu seyahat otobüsü sektöründe standartları belirleyen Mercedes-Benz Türk, Travego SHD ve Tourismo RHD modellerinde yeni donanımlar sunuyor. Sürekli iyileştirme prensibiyle hareket eden şirket, seyahat otobüslerinde sunduğu yeni donanımlarıyla çıtayı yükseltmeye devam ediyor.

Yolcular, muavinler, kaptanlar, işletmeler ve müşterilerden gelen geri bildirimleri dikkate alarak 2021 yılı başında seyahat otobüslerinde 41 farklı yenilik sunan Mercedes-Benz Türk, sektörden olumlu geri dönüşler almayı sürdürüyor.

Euro VI-E emisyon seviyesine geçiş

2021 yılının son çeyreğinde, Mercedes-Benz marka motorların emisyon seviyesi Euro VI-D’den Euro VI-E’ye yükseltildi. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de çevreci yaklaşımından ödün vermeyen Mercedes-Benz Türk, otobüslerindeki teknolojileri geliştirmeye ve en üst seviyeye çıkarmaya devam ediyor. Euro VI-E emisyon seviyesini sağlayan motorların katalizatörlerinde çift DPF (dizel partikül filtresi) yerine tek DPF kullanımına geçen şirket, bu sayede yıllık periyodik bakım masraflarının düşmesini sağlıyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy sunulan yeni donanımlar hakkında şunları söyledi: "Sektörün tüm paydaşlarından gelen geri bildirimler ışığında 2021 yılı için 41 farklı yeniliği otobüs modellerinde sunmaya başlamıştık. Yine sektörün ihtiyaçlarını tespit ederek 2022 yılında Travego ve Tourismo modellerimize yeni donanımlar sunmaya başladık. Öncüsü olduğumuz seyahat otobüsü sektöründe standartları belirlemeye devam edeceğiz."

2022 yılı donanım değişiklikleri

Sektörün ihtiyaçlarını dinleyen Mercedes-Benz Türk, Travego SHD ve Tourismo RHD modellerinin donanımlarında 2022 yılıyla birlikte birçok yenilik sunmaya başladı.

Aküler: Yeni donanımlarla birlikte Tourismo 15 RHD’lerdeki akü kapasiteleri 225 Ah’ten 240 Ah’e yükseltiliyor. Bu değişim sayesinde tüm Travego ve Tourismo modellerinde 240 Ah’lik aküler standart donanım haline geldi. Yüksek kapasiteli aküler sayesinde daha uzun ömürlü ve kış aylarında daha konforlu araç kullanımı hedefleniyor.

Koltuk kumaşlarında değişiklik: 2+2 koltuk düzenine sahip Tourismo 15 ve Tourismo 16 RHD’lerde kullanılan Mercedes-Benz Softline koltukların oturma ve sırt dayama alanlarında, tek tip ve yeni renk seçenekleri olan kumaşlar sunuluyor. Softline koltuklar; yeni kumaşlar, deri başlıklar ve kumaş fitillerle görsel olarak daha da güçleniyor.

Manuel katlanabilir dış aynalar: Seyahat otobüslerinin dar alanlardaki manevra etkinliğini artırmak için, manuel katlanabilir dış aynalar tüm Tourismo RHD modellerinde standart olarak sunuluyor.

Giriş aydınlatmalı sağ dış ayna: Yolcuların ön kapıdan araca biniş ve iniş konforunu artırmak için, giriş aydınlatmalı sağ dış ayna tüm Travego ve Tourismo modellerinde standart donanıma ekleniyor.

Biniş yardım (yana yatma) sistemi: Yolcuların araca biniş ve iniş konforunu artırmak için, biniş yardım (yana yatma) sistemi tüm Travego ve Tourismo modellerinde standart olarak sunulacak. Bu sistem ile aracın sağ kısmı biniş ve iniş sırasında otomatik olarak yaklaşık 5 cm yana yatabiliyor.

Ön cam altında koruyucu folyo: Özellikle şehirler arası yollarda meydana gelen taş çarpması ile oluşan ön cam çatlamaları ve kırılmalarını azaltarak daha güvenli sürüş sağlamak için, ön cam altında en yoğun taş çarpmalarının olduğu silecek altı bölgeye koruyucu folyo uygulaması tüm Travego ve Tourismo modellerinde standart donanım oluyor.

Travego, yeni donanımlarıyla standartları belirliyor

Seyahat otobüsleri içinde yıllardır zirvede olan ve her zaman standartları belirleyen Travego, bu modele özel sunulan yeni donanımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Travego SHD’ler, ön cam üst kısımda ilave silecek, ısıtmalı ön cam ve elektrikli katlanabilir dış aynalar ile konfor alanında standartları daha da yükseltiyor.

Ön cam üst kısımda ilave silecek: Yağışlı havalarda yolculara daha net görüş alanı konforunu sağlamak için, ön cam üst kısımda ilave silecek tüm Travego SHD’lerde standart olarak yer alacak.

Isıtmalı ön cam: Soğuk havalarda ön camda oluşan donmayı ve buğulanmayı hızlıca ortadan kaldırarak, sürücünün ve yolcuların konforunu artıran ısıtmalı ön cam tüm Travego SHD’lerde standart donanım oluyor.

Elektrikli katlanabilir dış aynalar: Seyahat otobüslerinin dar alanlarda manevra etkinliğini artırmak için, elektrikli katlanabilir dış aynalar sınıfının zirvesindeki konumuna yakışır şekilde tüm Travego SHD’lerde standart donanım oluyor. Bu yenilikle; sağ ve sol dış aynalar aynı anda ya da ayrı ayrı, elektrikli olarak kokpitteki tuşlardan katlanabiliyor.

Yeni donanım çalışmaları için yolcular, muavinler, kaptanlar, işletmeler ve müşterilerden gelen geri bildirimleri dikkate almaya devam eden Mercedes-Benz Türk, sürekli iyileştirme prensibiyle hareket ediyor.