Mercedes-Benz Türk, Otobüs Sürücü Eğitimleri’ne Kale Seyahat sürücüleriyle devam etti

Mercedes Benz Türk’ün; kamu, filo ve bireysel otobüs müşterilerine yönelik düzenlediği “Otobüs Sürücü Eğitimleri”nden son olarak Kale Seyahat sürücüleri yararlandı. 19-21 Ekim tarihleri arasında Kale Seyahat’in 18 sürücüsü için Mercedes-Benz Türk Eğitim Merkezi’nde özel olarak gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar, “Ekonomik Araç Kullanım Eğitimi” ve “Araç Tanıtım Eğitimi” aldı.

15 yıldan fazla bir süredir düzenlenen Otobüs Sürücü Eğitim Programı, 2020 yılından bu yana pandemi koşulları göz önünde bulundurularak veriliyor. Kale Seyahat sürücüleri için düzenlenen eğitimde her grupta azami 6 katılımcı yer alırken eğitim toplamda 3 gün sürdü. Düzenlenen bu etkinlik sayesinde Kale Seyahat sürücüleri 2021 yılı içerisinde firmanın filosuna eklenen yeni Tourismo’lar hakkında detaylı bilgilere de ulaştılar.

Kamu yararı amacıyla güvenli, ekonomik, konforlu ve ileri görüşlü yeni araç sürüş tarzının ülke çapında yaygınlaştırılmasını hedefleyen bu eğitimlerden, son 5 yılda sadece seyahat otobüsleri sektöründen 2.500’den fazla sürücü yararlandı.

2 farklı kapsamda eğitim

Otobüs Sürücü Eğitimleri, “Ekonomik Araç Kullanım Eğitimi” ve “Araç Tanıtım Eğitimi” olmak üzere 2 farklı kapsamda düzenleniyor. Otobüs sürücüleri ve şirketler, İstanbul Hadımköy’de bulunan Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi Kampüsü içerisinde yer alan “Mercedes-Benz Türk Eğitim Merkezi”nde veya tercihe bağlı olarak firma tesislerinde mobil olarak düzenlenen teorik ve pratik eğitimlerden yararlanabiliyor.

Araç Tanıtım Eğitimleri kapsamında araçların teknik tanıtımı gerçekleştirilirken Mercedes-Benz’in yeni otobüs teknolojilerinin verimli kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede sürüş ve yolcu taşıma performansının artırılması, sürücüler ve yolcular için konforun artırılması, konfor sistemlerinin doğru işletimi sayesinde sürücünün kondisyonunun ve dolayısıyla sürüş emniyetinin sağlanması da hedefleniyor. Eğitim sonrasında elde edilen bu gelişimler, firmalara müşteri memnuniyeti olarak geri dönüyor.

Ekonomik Sürüş Eğitimleri ile Mercedes-Benz’in yeni otobüs sürüş asistan sistemleri, Euro 6 motor ve Powershift şanzıman teknolojisinin verimli kullanılmasının yanında yeni sürüş felsefesi sayesinde müşteri kârlılığının ve verimliliğinin artırılması; yakıt, bakım ve sarf malzemeleri giderlerinin azaltılması da hedefleniyor. Tüm bunlar araç ömrünün uzamasının yanı sıra zaman ve para tasarrufuna da katkı sağlıyor.