Mercedes-Benz Türk, Otobüs Sürücü Eğitimleri’ne hız kesmeden devam ediyor

Mercedes Benz Türk; kamu, filo ve bireysel otobüs müşterilerine yönelik düzenlediği “Otobüs Sürücü Eğitimleri”ne 2021 yılında da devam ediyor. 15 yıldan fazla bir süredir düzenlenen Otobüs Sürücü Eğitim Programı, bu yıl da pandemi koşulları göz önünde bulundurularak veriliyor.

25 Haziran Cuma günü basın mensuplarına özel gerçekleştirilen eğitimde katılımcılar, Mercedes-Benz Türk’ün yolcular, host/hostesler, kaptanlar, işletmeler ve müşterilerden gelen geri bildirimler ışığında 2021 yılı içerisinde otobüslerinde sunmuş olduğu 41 farklı yeniliği tüm detaylarıyla inceleme fırsatı elde etti. Etkinlikte basın mensuplarına Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Satış ve Satış Sonrası Hizmetler Eğitim Grup Müdürü Mehtap Karakuş, Satış Sonrası Hizmetler Eğitim Uzmanı Olcay Apa, Mesut Yılmaz, Çağlar Karakaşlıoğlu, Satış Eğitim Uzmanı Ertuğrul Koç ve Otobüs Ürün Yöneticisi Cüneyt Sütçü eşlik etti.

Kamu yararı amacıyla güvenli, ekonomik, konforlu ve ileri görüşlü yeni araç sürüş tarzının ülke çapında yaygınlaştırılmasını hedefleyen bu eğitimlerden, son 5 yılda sadece seyahat otobüsleri sektöründen 2.500’den fazla sürücü yararlandı.

2 farklı kapsamda eğitim

Otobüs Sürücü Eğitimleri, “Ekonomik Araç Kullanım Eğitimi” ve “Araç Tanıtım Eğitimi” olmak üzere 2 farklı kapsamda düzenleniyor. Otobüs sürücüleri ve şirketler, İstanbul Hadımköy’de bulunan Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi Kampüsü içerisinde yer alan “Mercedes-Benz Türk Eğitim Merkezi”nde veya tercihe bağlı olarak firma tesislerinde mobil olarak düzenlenen teorik ve pratik eğitimlerden yararlanabiliyor.

Araç Tanıtım Eğitimleri kapsamında araçların teknik tanıtımı gerçekleştirilirken Mercedes-Benz’in yeni otobüs teknolojilerinin verimli kullanılması amaçlanıyor. Bu sayede sürüş ve yolcu taşıma performansının artırılması, sürücüler ve yolcular için konforun artırılması, konfor sistemlerinin doğru işletimi sayesinde sürücünün kondisyonunun ve dolayısıyla sürüş emniyetinin sağlanması da hedefleniyor. Eğitim sonrasında elde edilen bu gelişimler, firmalara müşteri memnuniyeti olarak geri dönüyor.

Ekonomik Sürüş Eğitimleri ile Mercedes-Benz’in yeni otobüs sürüş asistan sistemleri, Euro 6 motor ve Powershift şanzıman teknolojisinin verimli kullanılmasının yanında yeni sürüş felsefesi sayesinde müşteri kârlılığının ve verimliliğinin artırılması; yakıt, bakım ve sarf malzemeleri giderlerinin azaltılması da hedefleniyor. Tüm bunlar araç ömrünün uzamasının yanı sıra zaman ve para tasarrufuna da katkı sağlıyor.