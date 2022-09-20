Mercedes-Benz Türk, otobüs kaptanlarıyla Ankara'da bir araya geldi

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği son teknolojiye sahip seyahat otobüsleri ile uzun yıllardır pazardaki öncü konumunu koruyan Mercedes-Benz Türk, yolcuların güvenle seyahat etmeleri konusunda hayati bir rol üstlenen otobüs kaptanlarıyla bir araya geldi. Eylül ayında Ankara AŞTİ Otogarı - Otobüs Park Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, otobüs kaptanlarının kendilerine özel hazırlanan aktivitelerle keyifli bir şekilde vakit geçirmeleri sağlandı. Etkinlik kapsamında, tüm yolcu koltukları üç noktalı emniyet kemerleri ile donatılan Mercedes-Benz Travego 16 2+1 otobüsü yakından inceleme fırsatını yakalayan kaptanlar, yenilikler hakkında yetkililerden bilgi alma şansına da sahip oldular.

Otobüs kaptanlarının ödüllü oyun ve yarışmalarla eğlenceli bir gün geçirdiği etkinlik kapsamında; otobüs önünde karikatür çizimi ve etkinlik gününe özel fotoğraf panosunda hatıra fotoğrafı çekimi yapılırken, isme özel Mercedes-Benz forması gibi çeşitli hediyeler de verildi.

15 yıldan uzun süredir otobüs kaptanlarına eğitim veriyor

Kamu, filo ve bireysel otobüs müşterilerine yönelik 15 yıldan uzun süredir “Otobüs Sürücü Eğitimleri” düzenleyen Mercedes Benz Türk, “Otobüs Sürücü Eğitim Programı”na 2022 yılında da devam ediyor. Güvenli, ekonomik, konforlu ve ileri görüşlü yeni araç sürüş tarzının ülke çapında yaygınlaştırılmasını hedefleyen eğitimlerden, son 5 yılda sadece seyahat otobüsleri sektöründen yaklaşık 3.000 kaptan yararlandı.

Otobüs Sürücü Eğitimleri, “Ekonomik Araç Kullanım Eğitimi” ve “Araç Tanıtım Eğitimi” olmak üzere iki farklı kapsamda düzenleniyor. Otobüs sürücüleri ve şirketler, İstanbul Hadımköy’de bulunan Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi Kampüsü içerisinde yer alan Mercedes-Benz Türk Eğitim Merkezi’nde veya tercihe bağlı olarak firma tesislerinde, mobil olarak düzenlenen teorik ve pratik eğitimlerden yararlanabiliyorlar.

Araçların teknik tanıtımının yapıldığı “Araç Tanıtım Eğitimi” ile Mercedes-Benz’in yeni otobüs teknolojilerinin verimli kullanılması amaçlanıyor. Verilen eğitimlerle; sürüş ve yolcu taşıma performansının artırılması, sürücüler ve yolcular için konforun artırılması, konfor sistemlerinin doğru işletimi sayesinde sürücünün kondisyonunun ve dolayısıyla sürüş emniyetinin sağlanması da hedefleniyor. Eğitim sonrasında elde edilen gelişimler, firmalara müşteri memnuniyeti olarak geri dönüyor.

“Ekonomik Araç Kullanım Eğitimi”nde ise, Mercedes-Benz’in yeni otobüs sürüş asistan sistemleri, Euro 6 motor ve Powershift şanzıman teknolojisinin verimli kullanılmasının yanında, yeni sürüş felsefesi sayesinde müşteri kârlılığının ve verimliliğinin artırılması; yakıt, bakım ve sarf malzeme giderlerinin azaltılması hedefleniyor.