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Mercedes-Benz Türk, örnek enerji yönetim modeli ile sektöre öncülük etmeye devam ediyor

• 2020 yılında Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda, 2019 yılına göre yüzde 8.5 daha az enerji harcanırken, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda da yatırımsız gerçekleştirilen enerji tasarrufu projeleri ile üretim dışı zamanlardaki enerji tüketim miktarında şimdiye kadarki en düşük seviyeler kaydedildi. • Aksaray Kamyon Fabrikası’ndaki Enerji Yönetim Yazılım Robotu, Türkiye’de ilk defa devreye alınarak enerji yönetimi şeffaflaştırıldı. • Aksaray Kamyon Fabrikası’nda “ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sistemi Sertifikası” 2020 yılı dış denetlemesi ile tekrardan teyit edildi. Ayrıca “ISO 45001 Çevre Yönetimi Sistemi” dış denetlemesinde Aksaray Enerji Yönetim Sistemi, fabrikanın güçlü yanlarından biri olarak bildirildi.

Otovitrin 11.01.2021, 15:22 11.01.2021, 15:41
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Mercedes-Benz Türk, örnek enerji yönetim modeli ile sektöre öncülük etmeye devam ediyor

Mercedes-Benz Türk, 2009 yılında tesislerinde hayata geçirdiği 5E modeli ile sektöre öncülük etmeye devam ediyor. Oluşturulan bu model ile şirket uzun vadede hayata geçireceği teknolojik gelişmeleri ve büyümeyi göz önünde bulundurarak; enerji tüketimindeki artışı hesaplayıp önceden tespit etmenin yanı sıra; bu tüketimlerinin kontrol altına alınmasını ve azaltılmasını sağlıyor. Enerji verimliliği, CO2 emisyonlarının azaltılması, enerji ve kaynak tasarrufuna odaklanan 5E Modeli; tüm Mercedes-Benz Türk ailesinin çevreye duyarlılığını ve farkındalığını artırmaya yarayan, bunu ayrıca teknik ve sosyal projelerle hayata geçirmeyi sağlayan önemli bir araç olarak tanımlanıyor.

2018 yılında ISO 14001:2015’e geçiş denetimini başarıyla tamamlayarak Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası’na sahip olan Mercedes-Benz Türk, gerekli yatırımlarını gerçekleştirmeden önce, ilgili yasal yönetmeliğin gerektirdiği sertifikalara sahip uzmanlardan oluşan Enerji Yönetim Takımı’nın hazırladığı düzenli raporlamalarla iyileştirme gereken noktaları ve verimlilik potansiyellerini belirliyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda “yeşil enerji” ile ilgili ilk pilot uygulama başlatıldı

Kurulduğu 1995 yılından itibaren bina otomasyon sistemini Türkiye’de ilk defa kullanan endüstriyel tesislerden biri olan Hoşdere Otobüs Fabrikası, bu sistem ile yaklaşık yüzde 25 oranında enerji tasarrufu sağlıyor. Bu sistemin bir parçası olan sıcaklık sensörleri ile ortam sıcaklığının izlenerek kontrolünün sağlanmasının yanı sıra; zaman programlarıyla da aydınlatmaların ve ısıtma-soğutma sistemlerinin gereksiz yere çalışması engelleniyor. Aydınlatmalar, ısıtma-soğutma sistemleri ve pompalar zaman programları ile kontrol edilirken, ısı geri kazanım sistemi ile ısıtma yapılan zamanlarda emilen havadaki ısı geri kazanılarak tekrar ortama veriliyor.

Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda kurulan “Trijenerasyon Tesisi” sayesinde doğalgaz kullanılarak; elektrik, ısıtma ve soğutma suyu elde ediliyor. Böylece enerji daha verimli kullanılıyor ve enerji kesintisi nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz çevresel etkiler kaynağından engelleniyor. Bu sistemle fabrika elektrik ihtiyacının tamamı ve ısı ihtiyacının yaz aylarında yüzde 100’ü, kış aylarında ise %50’si karşılanıyor.

2007 senesinden beri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları kapsamında araç başı yüzde 35’e ulaşan enerji tasarrufu elde edilirken, karbondioksit salımında yıllık yaklaşık 13.700 ton düşüş sağlandı. 2020 yılı ise enerjide de pandeminin gölgesinde geçti. Özellikle ısıtma ve soğutma sistemlerinde virüs yayılım riskini bertaraf etmek adına tüm havalandırma sistemleri tamamen dış hava kullanılarak çalıştırıldı. Bu nedenle üretilen araç başına tüketilen spesifik enerjide artışlar göze çarptı. Buna rağmen ofis ve üretim alanlarında pandemi nedeniyle kullanılmayan bölgelerde, enerji tüketilmemesi adına yapılan çalışmalar sayesinde Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2020 yılında da toplam enerji tüketimini düşürerek üst üste altıncı yılda da bu trendi devam ettirmiş oldu.

2020 yılında Hoşdere Otobüs Fabrikası, Daimler AG’nin küresel çevre ve enerji yönetim planının bir parçası olarak “yeşil üretim” konseptine katıldı. Bu program çerçevesinde, çevre koruma ve enerji verimliliği adına atılacak adımlar belirlenerek fizibilite çalışmaları başlatıldı. Yenilenebilir enerji kullanımı ve üretim verimliliğinin artırılması ile enerji verimliliğinin pozitif etkilenmesi, bu çalışmaların ana yapıtaşlarını oluşturacak.

2019 yılında kurulmuş olan ve yeşil enerjiye ilk adım olan 100kWp gücündeki güneş santrali, 2020 yılında 138 MWh enerji üreterek beklentileri yüzde 102 oranında karşıladı. Pilot güneş santrali sayesinde atmosfere 2020 yılında 47 ton daha az CO2 salındı ve bunun çevreye katkısı 1.405 ağaç dikmekle eşdeğer oldu.

Aksaray Kamyon Fabrikası, 2020 yılında yatırımsız enerji tasarrufu projeleri ile üretim dışı zamandaki enerji tüketimiyle şimdiye kadarki en düşük seviyeye ulaştı

Aksaray Kamyon Fabrikası’nın ise son yıllarda yapılan yeni yatırımlarla enerji güç kapasitesi yüzde 65 artırıldı. Bu yatırımlar kapsamında fabrika tesisleri ve binalarında, enerji verimliliği yüksek ve otomasyonlu ekipmanlar devreye alındı. Fabrikanın üretim kapasitesinin artırılmasına rağmen, tüm binalardaki altyapılarda otomasyonlaşma ve standartlaşmaya gidildi. Facility Management (FM) 4.0 merkezi kontrol odası aracılığıyla üretimin vardiya sistemine uygun olarak programlanmasını sağlayan ısıtma sistemleri, aydınlatmalar, yüksek basınçlı hava ve su sistemleri sayesinde enerji, daha verimli kullanılarak tüketimlerin yükselme oranları kontrol altına alındı. Enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında, anlık bina sıcaklıkları izlenerek havalandırma sistemleri ve diğer ısıtma sistemlerinin tamamı anlık motorlu vanalarla yönetilerek enerji tasarrufu gerçekleştirildi.

Bunlara ek olarak; Enerji Yönetim Yazılım Robotu, Türkiye’de ilk defa devreye alındı. Bu yazılım robotunun tüm tüketicileri anlık takip, regresyon hesabı, analizi ve tüketim verilerini mail ile bilgilendirme gibi fonksiyonları sayesinde enerji daha şeffaf yönetilebiliyor. 

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sertifikası sayesinde enerji verimliliğiyle bağlantılı sürekli iyileştirme garanti altına alındı. Sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları sayesinde araç başı yüzde 35’in üzerinde enerji tasarrufu elde edilirken, araç başına tüketimde ve gaz salınım miktarında şimdiye kadarki en düşük seviye kaydedildi.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda “ISO 50001:2018 Enerji Yönetimi Sistemi Sertifikası” 2020 yılı DQS denetlemesi herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmeden başarıyla gerçekleştirildi. Denetim süresince hali hazırda fabrikadaki uzaktan iletişim yazılımları kullanılırken, fabrikanın güçlü IT altyapısı sayesinde süreç başarı ile tamamlandı. Uzaktan gerçekleştirilen denetimde Aksaray Kamyon Fabrikası’ndaki dijital dönüşüm sayesinde doküman, kayıt, performans göstergeleri ve kanıtlar rahatlıkla paylaşıldı.

2020 yılının imalat zamanlarında ekipmanların yüksek basınçlı hava, zaman ve hızlarında optimize çalışmaları yatırımsız yapılarak, enerji tüketimleri azaltıldı. İmalat dışı zamanlarda ise bu bölümler tamamen kapatılarak şimdiye kadarki en düşük seviyeye ulaşıldı.

Yeşil Fabrika olma hedefi doğrultusunda Aksaray Kamyon Fabrikası hol çatısına 1.300 kWP gücünde Güneş Enerji Santrali kurulumu için ön görüşmeler başlatıldı. Bu güç ile fabrikanın elektrik tüketiminin bir kısmı, yeşil enerji ile karşılanarak, CO2 gaz salımı azaltılacak.

2017-2020 yılları arasında, Aksaray Kamyon Fabrikası’nın kapalı kullanım alanı 122.321 m2’den 155.540 m2’ye ulaşarak yüzde 27 oranında artış sağlandı. 5E modelinin sağladığı yol haritası ışığında, enerji yoğunluğu hesabına göre, toplamda 451 MWh elektrik enerjisi, 1.785 MWh doğalgaz enerjisi ve 527 t CO2 tasarruf sağlandı.

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