Mercedes-Benz Türk, OİSD Yönetim Kurulu üyelerini Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ağırladı

Türkiye genelindeki otobüs işletme firmalarını dernek çatısı altında bir araya getiren Otobüs İşletme Sahipleri Derneği (OİSD) Yönetim Kurulu üyeleri, dünyanın en modern otobüs üretim merkezlerinden biri olan Hoşdere Otobüs Fabrikası’nı ziyaret ettiler. Sektörde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri de masaya yatırıldı.

24 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen ve Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe’nin ev sahipliği yaptığı ziyarete; OİSD Başkanı Ayhan Kara, OİSD Başkan Yardımcısı İrem Bayram, OİSD Genel Sekreteri Mustafa Tekeli ile Yönetim Kurulu üyeleri Haluk Şenpolat, Aslan Aydemir, Kemal Soğancı, Mehmet Özkeleş, Ertuğrul Sarıhan, Serdar Karataş ve Sönmez İkde katıldı.

4 bini aşkın çalışanı ile hem Türkiye’nin hem de dünyanın en teknolojik, en çevreci ve en entegre otobüs üretim merkezlerinden biri olan Hoşdere Otobüs Fabrikası’na gerçekleştirilen ziyarette, OİSD Yönetim Kurulu üyeleri üretim süreçlerini yakından takip etme şansını yakaladılar.

OİSD Başkanı Ayhan Kara, Mercedes-Benz Türk ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıyı şu sözlerle değerlendirdi: “Her birimiz kendimizi birer yıldız gibi hissettik. Mercedes-Benz Türk; yıllardır iş birliği içerisinde olduğumuz, sektörümüzün tüm problemlerine vakıf, inovatif bir bakış açısıyla sektörü taçlandırmaya çalışan bir firma. Gerek otobüs teknolojileri gerekse de çalışma prensipleri açısından Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın dünya çapındaki önemini bugünkü ziyaretimizde bir kez daha görmüş olduk. Bu başarılı aileyi oluşturan kişilerin birçoğuyla bugün bir araya gelme fırsatı bulduk. Özellikle Bülent Bey’e ev sahipliği ve misafirperverliği için bir kere daha teşekkür ederiz. Bizler bugün Hoşdere’yi Otobüs İşletme Sahipleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri olarak ziyaret ettik. Derneğimizin kuruluşu çok yeni; 23 firmayla yola çıktık ama çok kısa sürede 90 firmaya ulaştık. 90 firma, sektör genelinin neredeyse yüzde 85’ini temsil ediyor. OİSD’nin İçerisinde birbirinden değerli firma sahipleri ve genel müdürler var. Ancak en önemlisi ülkemizin 7 bölgesinden, 81 ilde faaliyet gösteren firmalar derneğimize üye. Derneğimiz, her biri sektörde mazisi olan ve geleceğe dair umutları olan birçok insanı bir araya getirdi. Dernek çatısı altında, üyeler olarak çok kıymetli bir şey olan tecrübe mübadelesi yapıyoruz. Taşıdığımız yolcuların güvenliği için fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bugün Hoşdere Otobüs Fabrikası gezimizin ardından gerçekleştirdiğimiz OİSD Yönetim Kurulu toplantımızda, can ve mal güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler ile kaza risklerini nasıl minimize edebileceğimizi konuştuk. Sektörü güvenlik anlamında ileri taşıyacak adımlarda Mercedes-Benz Türk’ün sağladığı eğitimlerin de büyük katkısı olacağına inanıyoruz.”