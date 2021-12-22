Mercedes-Benz Türk Müşteri İletişim Merkezi yeni numarasıyla hizmette

Değişen müşteri talepleri doğrultusunda sunduğu hizmet ve çözümleri sürekli yenileyen Mercedes-Benz Türk, kamyon ve otobüs müşterilerine özel Müşteri iletişim Merkezi numarasını devreye aldı. Müşteri iletişim Merkezi 444 62 84 (444 MBT 4) numaralı hat üzerinden hizmet verecek.

Mercedes-Benz Türk Müşteri İletişim Merkezi, kamyon ve otobüs müşterilerine “Yol Yardım” ve “Ürün ve Hizmetler” konusunda destek sağlıyor. “Yol Yardımı” almak isteyen müşteriler 7 gün 24 saat bu hizmetten yararlanabilirken; “Ürün ve Hizmetler” hakkında bilgi almak isteyen müşteriler ise, Pazartesi – Cumartesi günleri 09:00 - 18:30 saatleri arasında bu hizmetten yararlanabiliyorlar.

Mercedes-Benz Türk, yeni Müşteri İletişim Merkezi numarası ile birlikte müşterilerine özel, daha hızlı ve esnek bir hizmet sunmayı hedefliyor.