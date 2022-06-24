Mercedes-Benz Türk, Mayıs ayında 17 ülkeye toplam 239 adet otobüs ihraç etti

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en çok satan şehirler arası otobüs markası olan Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda ürettiği otobüslerin ihracatına da hız kesmeden devam ediyor. Mayıs ayında 17 ülkeye 239 adet otobüs ihraç eden Mercedes-Benz Türk, toplam 856 adet otobüs ile 2022 yılının ilk 5 ayında en fazla otobüs ihraç eden şirket oldu.

Mayıs ayında otobüsler Avrupa’ya ihraç edildi

Mercedes-Benz Türk, ürettiği otobüsleri aralarında Portekiz, Polonya, Hırvatistan ve İtalya’nın da olduğu 16 Avrupa ülkesinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri’ne de ihraç etti. Mayıs ayında 163 adetle en fazla otobüs ihraç edilen ülke olan Portekiz’i 15 adetle Polonya takip ederken, Hırvatistan ve İtalya’ya da 12’şer adet otobüs ihracatı gerçekleştirildi.

Yılın ilk 4 ayında 21 farklı ülkeye otobüs ihraç eden Mercedes-Benz Türk, Mayıs ayında Norveç, Slovenya ve Hırvatistan’a da ihracat gerçekleştirdi. Bu ülkelerle birlikte, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen otobüsler 2022 yılının Ocak-Mayıs döneminde toplam 24 ülkeye ihraç edildi.