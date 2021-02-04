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Mercedes-Benz Türk, kamyon ürün grubunda 2020’yi zirvede tamamladı

• Türkiye’deki faaliyetlerinde 53 yılı geride bırakan Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de ürettiği kamyonların ihracatından elde ettiği gelir ile ülke ekonomisine katkısını aralıksız devam ettirirken, kamyon ürün grubunda, 2020 yılında da tartışmasız pazar liderliğini sürdürdü. • Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen, Şubat 2020’de satışa sunulan yeni Actros, yüzde 6.3 yakıt ekonomisi sağlayan MirrorCam ve Öngörülü Sürüş Sistemi gibi ileri teknolojik özellikleriyle kısa zamanda yeni siparişlerin alınmasını sağladı. • Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Gelenekselleşen kamyon pazarı liderliğimizi 2020’de de sürdürdük. 2021 yılında tüm modellerimizde yenilikler sunarak, müşterilerimizin beklentilerini en kapsamlı şekilde karşılayarak, bu yıl da liderliği hedefliyoruz.” dedi. • Mercedes-Benz’in Arocs, Actros ve Atego modelleri, 2021 yılı için kapsamlı yenilikler sunarak pazarın her segmentinde değişen müşteri beklentilerine karşılık vermeye devam ediyor.

Otovitrin 04.02.2021, 15:13
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Mercedes-Benz Türk, kamyon ürün grubunda 2020’yi zirvede tamamladı

Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, 2020 yılını kamyon ürün grubunda bir kez daha başarılarla tamamladı. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 285.000’inci kamyonunu geçtiğimiz yıl ekim ayında banttan indiren Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de ürettiği kamyonların ihracatından elde ettiği gelir ile ülke ekonomisine katkısını aralıksız sürdürdü.

Alper Kurt: “Kamyon satışlarımızı artırarak liderliğimizi devam ettirdik”

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Mart ayında etkilerini hissetmeye başladığımız pandemi sebebiyle farklı koşullarda tamamladığımız 2020 yılında, Türkiye iç pazarında kamyon satışlarımızı 2019 yılına göre yüzde 141 arttırarak 6.932 adede ulaştık ve bir kez daha Türkiye kamyon pazarının lideri olduk. Türkiye’deki her 10 kamyondan 6’sını üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikamız; üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlamayı sürdürdü. Şirketimiz, 2020 yılında Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 8’inin üretimine de imza attı. Pandemi döneminde müşterilerimize kesintisiz hizmet sağlamak amacıyla satış sonrası servis ağımız 7 gün 24 saat hizmet verdi. Bütün bu başarılara ulaşmamızda her koşulda başarılı ve özverili çalışmalarını sürdüren ekibimizin katkısı büyük.” dedi.

Alper Kurt; “Kamu bankalarından yerli üretim araçlara özel kredi desteğinin etkisiyle hareketlenen kamyon pazarında, ithal araçlarımız için de sağladığımız kredi destekleriyle müşterilerimizin beklentilerini karşıladık. Aralık 2019’da ‘Hepsi bir. O benzersiz’ sloganıyla Türkiye lansmanını gerçekleştirdiğimiz yeni Actros, kısa sürede pazarın odak noktası oldu. Yıl boyunca kamyon teslimatlarımızı aralıksız sürdürdük. Eylül ayında Hüner Grup’a 300 adetlik kamyon teslimatı gerçekleştirerek 2020’nin en büyük kamyon teslimatına imza attık. Hem özel hem de kamu alanında gerçekleştirdiğimiz kamyon teslimatları sonucunda, gelenekselleşen kamyon pazarı liderliğimizi 2020’de de devam ettirdik. 2021 yılında tüm modellerimizde yenilikler sunarak, müşterilerimizin beklentilerini en kapsamlı şekilde karşılayarak, bu yıl da liderliği hedefliyoruz.” dedi.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Yeni Actros, güvenlik, yakıt ekonomisi ve konforda yeni standartları belirledi

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Yeni Actros, Şubat 2020 itibarıyla Türkiye pazarında satışa sunulmaya başlandı. Yeni Actros çekici ailesi; yakıt ekonomisi, teknoloji, güvenlik ve konfor odaklı yapılan standart donanım değişiklikleri ile pazarda ön plana çıkmayı sürdürüyor. Yapılan değişiklikler sonucu araçların motor güçleri ve performansları artırılırken; sahip oldukları MirrorCam ve Öngörülü Sürüş Sistemi gibi donanımları, Economy/Power sürüş programı ve optimize edilmiş arka aks tahvil oranları ile yakıt ekonomisi sağlanıyor. Aktif Fren Asistanı 5, LED Gündüz Sürüş Farı ve Elektronik Park Freni tüm Yeni Actros çekici ailesinde standart olarak sunuluyor.

Yeni Actros’ta geleneksel yan aynaların yerini alan MirrorCam teknolojisi, seri üretim kamyonlarda dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. MirrorCam; kamyonlarda alışılagelmiş aynaların yerine, aracın iki yanına monte edilen aerodinamik tasarıma sahip kameralardan ve kabin içerisinde yer alan A sütunlarına entegre 15,2 inçlik (38,6 cm) ekranlardan oluşuyor. Geniş açılı kameralar ve yüksek çözünürlüklü ekranlar, aynalara kıyasla çok daha geniş bir görüş alanı sunuyor.

Yolun topoğrafyasını önceden algılayarak aracın hızını ve vites geçişlerini hassas bir şekilde ayarlayan /span>Öngörülü Sürüş Sistemi ise; otoyollarda, şehirler arası ve şehir içi yollarda %5’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Sistem ayrıca gereksiz fren, hızlanma ve hatta vites değişiminin de önüne geçiyor. Farklı motor güçlerinde tasarruflu ve güvenilir Euro 6 motor seçenekleri, Economy/Power sürüş programı sunan Powershift 3 şanzımanı ve optimize edilmiş arka aks tahvil oranları da Yeni Actros’un yakıt ekonomisine katkı sağlayan diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Roadshow ile Yeni Actros müşterileri ile buluştu

Mercedes-Benz Türk tarafından Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Yeni Actros çekiciler Türkiye’nin farklı bölgelerini ziyaret etti. Bir ay süren Türkiye turunda, Yeni Actros roadshow ekibi toplamda 6 farklı şehirde 7 lokasyonda müşterileri ile buluştu. Milyonlarca kilometrelik zorlu testleri ardında bırakarak yollarla buluşan Yeni Actros çekiciler, roadshow kapsamında 4.000 kilometre daha yol kat ederek kendilerini bir kez daha kanıtladılar.

Teslimatlar hız kesmedi

Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak sağlanan destekler, satış sonrası hizmetlerin yaygın servis ağı ve ilgisi ile Mercedes-Benz’in ikinci el değerini koruması gibi faktörler sayesinde kamyon teslimatları 2020 yılında da hız kesmedi.

Yurtiçi ve yurtdışı nakliye faaliyetlerinde, gıda ve hızlı tüketim ürünlerinin nakliyesinde, inşaat sektöründe kullanılan Actros, Atego ve Arocs model kamyonlar firmaların ve şoförlerin birinci tercihi olmaya devam etti.

Mercedes-Benz Türk yetkili servis ve bayi ağındaki çalışanlar Yeni Actros’u yeni eğitim modeliyle deneyimledi

Pandemi nedeniyle Yeni Actros çekici ailesinin eğitimleri bütünsel bir eğitim modeli geliştirilerek hem fiziksel hem de online platformlarda gerçekleştirildi. Tüm yıl devam eden uygulama eğitimleri ve Nisan ayı itibarıyla devreye alınan online eğitimler ile tüm Mercedes-Benz Türk kamyon yetkili servislerinin aracı deneyimlemesi sağlandı. Tüm tedbirlerin alındığı fiziksel eğitimlerde 7 farklı lokasyonda yaklaşık 140 bayi çalışanı eğitim aldı. Pandemi ile bu yeni eğitim konseptine hızlıca geçilip uygulamada da başarılı sonuçlar alındı. Pandemi bittikten sonra da yüksek verim alınan bu eğitim sisteminin devam edilmesine karar verildi.

Güvenilir 2. El kamyon satışlarında TruckStore imzası

Mercedes-Benz Türk’ün kamyon alanında 2. El faaliyetlerini sürdüren TruckStore markası, 2020 yılında hem iç pazar hem de ihracat pazarlarında faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. TruckStore, ihraç edilen kamyonlar sayesinde Türkiye ekonomisine de katkıda bulundu.

TruckStore, 0 km kamyon alan müşterilerinin takas araçlarını alarak onlara destek oldu. Ayrıca tek noktadan tam hizmet anlayışını sürdüren TruckStore, müşterilerine kredi imkânları da dâhil olmak üzere en iyi şekilde hizmet sağlamayı sürdürdü.

Mercedes-Benz eActros ve Mercedes-Benz GenH2 Kamyon, 2021 Kamyon İnovasyon Ödülü’nü kazandı

International Truck of the Year (IToY – Uluslararası Yılın Kamyonu) jürisinin verdiği karara göre, elektrikli geleceğin en yenilikçi kamyonları Mercedes-Benz yıldızı taşıyor. Jüri, prestijli 2021 Kamyon İnovasyon Ödülü’nü Mercedes-Benz’in iki elektrikli kamyonu olan batarya elektrikli Mercedes-Benz eActros’a ve yakıt hücreli konsept araç Mercedes-Benz GenH2 Kamyon’a verdi.

Mercedes-Benz, kamyon ürün grubunda 2021 yeniliklerini sunmaya başlıyor

Türkiye kamyon pazarında 2020 yılını da liderlikle tamamlayan Mercedes-Benz Türk, 2021 yılı için Actros, Arocs ve Atego’dan oluşan çekici, inşaat ve kargo-dağıtım gruplarında yeni modellerinin üretimine ve satışına başlıyor. Mercedes-Benz Türk, yeni nesil kamyonları ile güvenlik, konfor ve 2. El değerinin korunması anlamında hem filo müşterilerinin hem de bireysel kullanıcıların ilk tercihi olmayı sürdürecek.

Mercedes-Benz’in Premium segmentte başarı yakaladığı Actros 1851 çekicilerin kapsamı da 2021 yılında daha da zenginleştirildi. Yeni Actros 1851 Plus paketi ile bu segmentte daha yüksek donanım beklentisine sahip müşterilere hitap edilirken, bir diğer yenilik olan Actros 1842 LS ile, odağında ilk yatırım maliyeti bulunan yurtiçi taşımacılık müşterilerine hitap eden bir seçenek olarak Mercedes-Benz portföyüne eklendi.

Mercedes-Benz Arocs, 2021 yılı için çok kapsamlı yenilikler barındırıyor. Mevcut modellerde yeni opsiyon ve paketler sunulmaya başlanırken yeni serilerin lansmanı da 2021 yılında markanın gücüne güç katacak. İnşaat kamyon grubunun en güçlü modellerinden Mercedes-Benz Arocs 8x4 Damper Serisi kamyonlar ve beton pompası üst yapısına uygun çift çeker Arocs kamyonların motor güçleri artırıldı. Beton mikseri segmentinde ise yeni Arocs 3740 aileye katıldı.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Actros’un nakliye araçları, hem ürün kapsamı hem de konumlandırması farklı müşteri segmentlerinin ihtiyaçları gözetilerek yenilendi. 8x2 dağıtım segmentindeki 3242 L Plus paketi ile sürücü konforuna yönelik Premium bir araç da 2021 kapsamında müşterilerin beğenisine sunuldu.

2021 yılında tüm Atego araçların standart donanımları da sürücü konforunu gözetecek şekilde zenginleştirilirken şehir içi dağıtım odaklı yeni Atego 1018 standart paketi de seriye katıldı.

Tüm yeniliklerin tamamlanmasıyla Mercedes-Benz Türk, gelenekselleştirdiği Türkiye kamyon pazarı liderliğini 2021 yılında da pekiştirmeyi hedefliyor.

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