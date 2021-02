Mercedes-Benz Türk, kamyon ürün grubunda 2020’yi zirvede tamamladı

Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, 2020 yılını kamyon ürün grubunda bir kez daha başarılarla tamamladı. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 285.000’inci kamyonunu geçtiğimiz yıl ekim ayında banttan indiren Mercedes-Benz Türk, Türkiye’de ürettiği kamyonların ihracatından elde ettiği gelir ile ülke ekonomisine katkısını aralıksız sürdürdü.

Alper Kurt: “Kamyon satışlarımızı artırarak liderliğimizi devam ettirdik”

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt; “Mart ayında etkilerini hissetmeye başladığımız pandemi sebebiyle farklı koşullarda tamamladığımız 2020 yılında, Türkiye iç pazarında kamyon satışlarımızı 2019 yılına göre yüzde 141 arttırarak 6.932 adede ulaştık ve bir kez daha Türkiye kamyon pazarının lideri olduk. Türkiye’deki her 10 kamyondan 6’sını üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikamız; üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlamayı sürdürdü. Şirketimiz, 2020 yılında Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 8’inin üretimine de imza attı. Pandemi döneminde müşterilerimize kesintisiz hizmet sağlamak amacıyla satış sonrası servis ağımız 7 gün 24 saat hizmet verdi. Bütün bu başarılara ulaşmamızda her koşulda başarılı ve özverili çalışmalarını sürdüren ekibimizin katkısı büyük.” dedi.

Alper Kurt; “Kamu bankalarından yerli üretim araçlara özel kredi desteğinin etkisiyle hareketlenen kamyon pazarında, ithal araçlarımız için de sağladığımız kredi destekleriyle müşterilerimizin beklentilerini karşıladık. Aralık 2019’da ‘Hepsi bir. O benzersiz’ sloganıyla Türkiye lansmanını gerçekleştirdiğimiz yeni Actros, kısa sürede pazarın odak noktası oldu. Yıl boyunca kamyon teslimatlarımızı aralıksız sürdürdük. Eylül ayında Hüner Grup’a 300 adetlik kamyon teslimatı gerçekleştirerek 2020’nin en büyük kamyon teslimatına imza attık. Hem özel hem de kamu alanında gerçekleştirdiğimiz kamyon teslimatları sonucunda, gelenekselleşen kamyon pazarı liderliğimizi 2020’de de devam ettirdik. 2021 yılında tüm modellerimizde yenilikler sunarak, müşterilerimizin beklentilerini en kapsamlı şekilde karşılayarak, bu yıl da liderliği hedefliyoruz.” dedi.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Yeni Actros, güvenlik, yakıt ekonomisi ve konforda yeni standartları belirledi

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Yeni Actros, Şubat 2020 itibarıyla Türkiye pazarında satışa sunulmaya başlandı. Yeni Actros çekici ailesi; yakıt ekonomisi, teknoloji, güvenlik ve konfor odaklı yapılan standart donanım değişiklikleri ile pazarda ön plana çıkmayı sürdürüyor. Yapılan değişiklikler sonucu araçların motor güçleri ve performansları artırılırken; sahip oldukları MirrorCam ve Öngörülü Sürüş Sistemi gibi donanımları, Economy/Power sürüş programı ve optimize edilmiş arka aks tahvil oranları ile yakıt ekonomisi sağlanıyor. Aktif Fren Asistanı 5, LED Gündüz Sürüş Farı ve Elektronik Park Freni tüm Yeni Actros çekici ailesinde standart olarak sunuluyor.

Yeni Actros’ta geleneksel yan aynaların yerini alan MirrorCam teknolojisi, seri üretim kamyonlarda dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. MirrorCam; kamyonlarda alışılagelmiş aynaların yerine, aracın iki yanına monte edilen aerodinamik tasarıma sahip kameralardan ve kabin içerisinde yer alan A sütunlarına entegre 15,2 inçlik (38,6 cm) ekranlardan oluşuyor. Geniş açılı kameralar ve yüksek çözünürlüklü ekranlar, aynalara kıyasla çok daha geniş bir görüş alanı sunuyor.

Yolun topoğrafyasını önceden algılayarak aracın hızını ve vites geçişlerini hassas bir şekilde ayarlayan