Mercedes-Benz Türk, kamyon sürücülerine desteğini sürdürmeye devam ediyor

Mercedes-Benz Türk, toplumun temel ihtiyaçlarının aralıksız sağlanabilmesinde hayati bir rolü olan kamyon sürücüleri ile bir araya geldi. Direksiyon başında olan kamyon sürücüleri ile buluşan Mercedes-Benz Türk, içinde maske, dezenfektan ve çeşitli promosyonların yer aldığı “Mercedes-Benz Hijyen Seti” paketlerini kamyon sürücülerine hediye etti.

Mercedes-Benz Türk, 2020 yılı Mart ayından itibaren etkisini sürdüren koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle toplumun ihtiyaçlarının sağlanabilmesinde büyük rolü olan kamyon sürücülerine aralıksız desteğini sürdürüyor ve teşekkür ediyor.

Mercedes-Benz Türk ekibi; hijyen seti paketlerinin dağıtımını Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yer alan dinlenme tesislerinde gerçekleştirdi. Ayrıca 2021 yılı için kapsamlı yeniliklere kavuşan Actros, Arocs ve Atego’nun broşürleri de kamyon sürücüleriyle paylaşıldı.

2021’deki kamyon yenilikleri

Mercedes-Benz Actros, 2021 yılı için çok kapsamlı yenilikler barındırıyor. Mevcut modellerde yeni opsiyon ve paketler sunulmaya başlanırken yeni serilerin lansmanı da 2021 yılında markanın gücüne güç katıyor. Kamyon ve çekici segmentlerinde yenilenen portföyü ile Mercedes-Benz Türk, hem filo müşterileri hem de bireysel araç sahiplerinin taleplerine yanıt vermeye devam ediyor. Çekici segmentinde serinin en yeni üyesi Actros 1851 Plus paketi ve filo müşterilerine yönelik Actros 1842 LS müşterileri ile buluştu.

Actros 1851 LS’nin yenilenen standart donanımına ilave olarak, ileri aktif güvenlik donanımlarının ön planda olduğu bu opsiyonel donanım paketinde; Yan Görüş Asistanı, Mesafe Kontrol Asistanı ve yarı-otonom sürüşü mümkün kılan Aktif Sürüş Asistanı sunuluyor. Ayrıca SoloStar Muavin Koltuğu, 12.3 inçlik birincil ekrana sahip İnteraktif Multimedya Kokpit, sürüş ve yaşam için LED Ambiyans Aydınlatma, LED Stop Lambaları ve Alüminyum Jantlar da bu pakete dahil ediliyor.

Mercedes-Benz Türk, geniş ürün portföyü ile 2021 yılında da Türkiye kamyon pazarında yıllardır süregelen tartışmasız liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.