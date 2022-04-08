Mercedes-Benz Türk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne 5 adet Mercedes-Benz Conecto Solo Dizel’i teslim etti

Kahramanmaraş halkına sunduğu hizmet kalitesini artırmak için yatırımlarına devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu, daha güvenli ve daha ekonomik şehir içi ulaşımı için 5 adet 2022 model Mercedes-Benz Conecto Solo Dizel aracını teslim aldı.

Araçların teslimatı kapsamında 8 Nisan 2022 tarihinde Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen törene; Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Müdürü Mehmet Çiçek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir, Mercedes-Benz Türk Otobüs Kamu Satış Müdür Yardımcısı Doğan Celep ve Mercedes-Benz Türk Otobüs Kamu Satış Koordinatörü Ümit Türk katıldı.

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İtfaiyeden ulaşıma, ilaçlamadan diğer hizmetlere kadar birçok ihtiyacı karşılayacak yeni hizmet araçlarını şehrimize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde Büyükşehir Belediyemizin ciddi anlamda bir mali disipline kavuştuğunu görüyoruz. Mali yapının disipline edildiği bu süreçte birçok yatırım da hayata geçirildi. Bugün de şehrimize hizmet verecek yeni araçlar kazandırılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve yeni araçların şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör ise, “Yeni alınan 5 adet 2022 model Mercedes-Benz Conecto Solo Dizel araç ile belediye otobüsü sayımızı 70’e çıkardık. Geçtiğimiz yıl da 5 adet Conecto Solo Dizel otobüsü şehrimize kazandırmıştık. Yeni aldığımız otobüsler çok yüksek bir standarda sahip. Çevreye duyarlı ve tasarruflu olan yeni araçlarımızda; yolcular için konforlu biniş sağlayan sistemler, engelli rampası, kör nokta ve çarpışma önleyici sensörler bulunuyor. Yeni otobüslerimizi ana caddelerde ve uzun güzergâhlarda hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Kamu Satış Müdürü Orhan Çavuş da konu hakkında şu açıklamaları yaptı: “Mercedes-Benz Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretilen Mercedes-Benz Conecto Solo Dizel ile daha güvenli, daha konforlu ve daha ekonomik şehir içi ulaşıma olanak sağlıyoruz. Conecto Solo, geniş yolcu kapasitesi ile Kahramanmaraş halkının konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak. Yeni otobüslerimizde bulunan Covid-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek performanslı aktif filtre yazılımı ve aktif filtreler ile hijyen seviyesini de artırıyoruz. 5 adet 2022 model Mercedes-Benz Conecto Solo Dizel model aracımız, düşük yakıt tüketiminin sağladığı uygun işletim maliyetleri ve yüksek ürün kaliteleri ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne uzun yıllar boyunca hizmet edecek. Conecto Solo otobüslerimizi tercih eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.”