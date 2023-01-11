Mercedes-Benz Türk, “Kağıtsız Ofis” projesi ile sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına bir yenisini ekledi

Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği son teknolojiye sahip araçlarla Türkiye’de otobüs ve kamyon sektörüne yön veren Mercedes-Benz Türk, sürdürülebilirlik kapsamında attığı çevreci adımlarla da sektöre öncülük ediyor. Üretim faaliyetlerinde ve yaptığı yatırımlarda doğanın korunmasını önceliklendiren şirket, “Yeşil Hedefler” programı doğrultusunda 2039 yılına kadar üretim sırasında sıfır CO2 salımı hedefliyor.

Bahsi geçen hedefler doğrultusunda çevreci uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen Mercedes-Benz Türk, “Kağıtsız Ofis (Paperless Office)” adını verdiği projesini Aksaray Kamyon Fabrikası’nın tüm bölümlerinde başarıyla sürdürüyor. Şirket, baskı adetlerini önemli oranda azalttığı proje kapsamında yürüttüğü dijitalleşme çalışmaları ile süreçlerin iyileştirilmesine olanak sağlıyor. Projenin başarısının çalışanlar tarafından benimsenmesi ile doğru orantılı olduğunu da göz önünde bulunduran Mercedes-Benz Türk, aynı zamanda Kağıtsız Ofis kültürünün tüm çalışanları tarafından benimsenmesi için kapsamlı faaliyetler de gerçekleştiriyor.

Sınırlı kaynakların tüketiminin azaltılması ile doğaya katkı sağlıyor

Proje kapsamında dijital imzayı aktif bir şekilde kullanıma alan şirket, süreçleri iyileştirerek ofis çalışanlarının verimliliğini artırmayı da başardı. Aynı zamanda çalışanlar için sürdürülebilirlik konusunda farkındalık da yaratan Mercedes-Benz Türk, Kağıtsız Ofis kültürünü benimseyen ofis çalışanlarının sınırlı kaynakları daha verimli kullanması adına çevresel, sosyal ve ekonomik önlemleri de hayata geçirdi.

Projeyi devreye almadan önce Aksaray Kamyon Fabrikası'ndaki Planlama Bölümü’nde “Sıfır Baskı” adındaki pilot uygulamayı 2018 yılında hayata geçiren şirket, fabrikanın tüm bölümlerinde Kağıtsız Ofis projesini başarıyla yürütüyor. Benimsenmesi gereken bir şirket kültürü olarak tüm çalışanların öz sorumluluğunda devam eden proje sayesinde, Aksaray Kamyon Fabrikası'ndaki kağıt tüketimi yaklaşık yüzde 50 oranında azaltıldı.

Aksaray Kamyon Fabrikası’nın çalışanlarından tam destek gören Kağıtsız Ofis projesinin ekibinde; Planlama, Üretim (Ofis), Tedarik Yönetimi, Kalite, AR-GE, Dokümantasyon, Tesis Yönetimi, IT, Fabrika Yönetimi ve İnsan Kaynakları birimleri koordineli bir şekilde çalışıyor.