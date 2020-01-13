Mercedes-Benz Türk, İzmir’deki Yıldız Kızlar’la buluştu

Mercedes-Benz Türk’ün toplumda kadının güçlenmesi hedefiyle hayata geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen kişisel gelişim atölyeleri farklı illerde hız kesmeden sürüyor.

Proje kapsamında şehir şehir dolaşarak Yıldız Kızlar’ın kişisel gelişimine destek veren Mercedes-Benz Türk yetkilileri, son olarak 11 Ocak’ta İzmir’deki Yıldız Kızlar’la bir araya geldi.

Eğitim bursunun yanı sıra Her Kızımız Bir Yıldız projesinde, bursiyerlerin kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla Yıldız Kızlar’ın yaşadıkları iller de ziyaret ediliyor. 35’incisi İzmir’de düzenlenen söz konusu ziyaretlerde bursiyerlerin katılımıyla bir kişisel gelişim atölyesi düzenleniyor. Atölye çalışmasına katılan İzmirli Yıldız Kızlar çok verimli bir gün geçirdiklerini söyleyerek, iletişim becerilerinin geliştiğini, özgüven ve kendilerini ifade yeteneklerinin güçlendiğini belirttiler.

Mesleki gelişimlerine yönelik etkinlikler de uygulanıyor

Mercedes-Benz Türk, Yıldız Kızlar’a verdiği desteği derinleştirmek ve sağlanan etkiyi artırmak amacıyla, uzun yıllardır sunduğu kişisel gelişim etkinliklerine 2018 yılında mesleki gelişim yönünde destek olacak etkinlikler de ekledi.

Yıldız Kızlar’ın üniversiteyi kazanma oranlarını artırmak için sınava girecek öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda soru setleri hazırlamak üzere, Mercedes-Benz Türk StartUP projesi 2017 yılı finalistlerinden biri olan “Bir Bilene Sor” girişimi ile iş birliği yapıldı. Bunun yanı sıra proje kapsamında 2018 yılında başlanan kodlama eğitimlerinin içeriği geliştirilerek eğitim, öğrencilerin sonunda projeler ürettiği bir programa dönüştürüldü. Bu program ile öğrencilere 21. yüzyılın gerektirdiği işlemsel ve analitik düşünme, problem çözme gibi becerileri kazandırmak, potansiyellerinin farkına varmalarını ve topluma faydalı bir ürün veya fikir ortaya çıkarmalarını sağlamak amaçlandı.

Bursiyerlerin yaşadıkları en önemli bariyerlerden birinin de İngilizce bilgisi olduğunu tespit eden Mercedes-Benz Türk, bu doğrultuda lisede burs almaya başlayıp üniversite eğitimine devam eden Yıldız Kızlar için online bir İngilizce kursu açtı.

​​​​​​​

Mezun yıldız bursiyerlere iş alanında fırsatlar yaratılıyor

Mercedes-Benz Türk, eğitimini tamamlayan Yıldız Kızlar’a kendi bünyesinde istihdam olanakları da sunuyor. Mercedes-Benz Türk üretim tesislerinde çalışan kadınların %20’si “Her Kızımız Bir Yıldız” bursiyerlerinden oluşuyor.