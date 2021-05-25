Mercedes-Benz Türk, İstanbul ve Ankara otogarlarındaki otobüs yolcuları ve firmalara özel bir aktivite gerçekleştirdi

Şehirler arası otobüs pazarının lideri Mercedes-Benz Türk, İstanbul ve Ankara otogarlarında otobüs yolcularına, içerisinde maske ve antiseptik mendillerin olduğu özel hijyen kiti ile aktif filtre ve taze hava yazılımı bilgilendirme broşürü dağıttı.

Etkinlik kapsamında Mercedes-Benz ve Setra markalı otobüs kullanan firmalara da maske, oto kokusu ve güncel kampanya broşürleri dağıtılarak, pandemi sürecinde alınabilecek tedbirlere karşı bilgilendirmeler yapıldı.

Türkiye’nin şehirler arası otobüs pazarının lideri olan Mercedes-Benz Türk, pandemi sürecinde alınan önlemlere destek vermek ve geliştirilen yeni aktif filtre donanımlarına dikkat çekmek amacıyla; İstanbul ve Ankara’daki otogarlarda, otobüs firmaları ve yolculara özel aktiviteler gerçekleştirdi. Mercedes-Benz ve Setra markalı otobüs sahibi olan firmalara oto kokusu ve maske hediye edilen aktivitede aynı zamanda markanın en son bakım/onarım kampanyaları ve aktif filtre donanımlarıyla ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Aktivite kapsamında otobüs yolcuları da unutulmadı. Otobüs seyahatlerinde güvenle yolculuk etmek isteyenlere antiseptik mendil ve Mercedes-Benz logolu özel maskelerden oluşan hijyen kiti hediye edildi. Yolcular antiseptik mendilin üzerinde yer alan QR kodunu okuttuklarında Mercedes-Benz’in internet sitesinde yer alan yeni aktif filtre donanımları hakkındaki bilgilendirme kısmına kolaylıkla ulaşabiliyor. Yolculara aynı zamanda “Otobüslerimizde Temiz Hava ile Güvendesiniz” başlıklı, Mercedes-Benz’in geliştirdiği “Antiviral Filtre” ve “Temiz Hava Yazılımı” hakkındaki bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Bu broşürlerde yolcuların, aktif filtre donanımına sahip olan araçları nasıl tespit edebilecekleri ve bilet alırken yazıhane personelinden bu türdeki araçları nasıl öğrenebileceklerine dair bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz ve Setra markalı otobüslerde Covid-19 salgınına karşı yeni donanımlar sunuluyor

2021 yılı itibarıyla üretilen tüm Mercedes-Benz ve Setra markalı şehirler arası otobüslerde, Covid-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek performanslı partikül filtreleri standart olarak sunulurken, yeni iklimlendirme sistemi de opsiyonel olarak sunuluyor. Yeni iklimlendirme sistemi sayesinde otobüslerin içindeki hava, her iki dakikada bir tamamen değiştirilebiliyor. Yeni otobüs siparişleri haricinde mevcut otobüslere de eklenebilen bu donanımlar sayesinde daha güvenli ve huzurlu yolculuklar yapılabiliyor.

Yeni donanımlar, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi’nin Almanya’daki ekipler ile ortak çalışması sonucunda geliştirildi.

Yolcu otobüsü klima kontrolü için yazılım güncellemeleri mevcut olup, temiz hava oranı bu sayede daha da artırılabiliyor. Klimanın bu ek temiz hava içeriği, sürücüler ve yolcular için enfeksiyon riskini kanıtlanabilir şekilde azaltıyor. Çok katmanlı, aşamalı olarak yapılandırılmış yüksek performanslı partikül filtreleri de ayrıca bir antiviral işlevsel katmana sahip. Aktif filtreler; tavan kliması, sirkülasyon hava filtreleri ve ön kutu kliması için kullanılabiliyor. Şehirler arası ve şehir içi otobüsler için uygun olan aktif filtreler isteğe bağlı olarak mevcut araçlara da uygulanabiliyor. Aktif filtre ile donatılmış araçlar, yolcu kapılarında yolcunun görebileceği bir çıkartma ile de işaretleniyor.