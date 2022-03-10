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Mercedes-Benz Türk İsrail pazarına özel otobüs üretti

• Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Merkezi, İsrail pazarının ihtiyaçları doğrultusunda Mercedes-Benz Tourismo’yu yeniden tasarladı. • İsrail için özel olarak geliştirilen Tourismo, Daimler Truck dünyasının en önemli ve entegre otobüs üretim tesislerinden olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretildi. • Müşterilerden gelen talepleri değerlendiren Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Merkezi, bu doğrultuda ihtiyaçlara en uygun çözümleri sunuyor. • Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen otobüsler Türkiye’de üretilip 31 ülkeye ihraç ediliyor.

Otovitrin 10.03.2022, 10:01
Mercedes-Benz Türk İsrail pazarına özel otobüs üretti

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi tarafından sadece İsrail pazarına yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanan Mercedes-Benz Tourismo otobüsler bantlardan iniyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Merkezi, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretip İsrail’e ihraç ettiği Tourismo 15 RHD modelini müşteri istekleri doğrultusunda yeniden tasarladı. Orta kapının arka aksın arkasına taşınması, gerçekleştirilen bu çalışmalar içerisinde en çok dikkat çeken uygulama oldu. Kapının konumunun değiştirilebilmesi için aracın sağ yan duvar karoserinin kapsamı değiştirildi ve yapılan bu değişiklik ile aracın mevcut sertifikaları da yenilendi.

Bir diğer geliştirme ise otobüsün ön kapısında gerçekleştirildi. Seri üretimdeki Tourismo modellerinden farklı olarak İsrail’deki mevzuata uygun şekilde kapılara komple ısıtmalı cam çalışıldı. Bu özel uygulama Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Merkezi tarafından tasarlandı. Isıtmalı cam kapının aracın genel dizaynına uygun olması için Almanya Dizayn Ekibi ile birlikte çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Merkezi, İsrail’e ihraç edilen söz konusu otobüsler için bagaj kapaklarında da çalışmalar yaptı. Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Merkezi ve Almanya Kapı-Kapak Grubu ile yapılan çalışmaların ardından tasarlanan bagaj kapakları, şoför araçtan inmeden şoför mahallinden şalter ile açılıp kapanabilen hale getirildi. Bu sayede şoför güvenliği de artırıldı.

İsrail’in homologasyon şartları gereği arka kapı önünde, kapalı kutu içerisinde ilave yangın tüpü uygulaması da gerçekleştirilen bir diğer çalışma oldu.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dünyanın en modern otobüs üretim merkezlerinden biri haline gelen Hoşdere Otobüs Fabrikamızda, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda ‘terzi dikim’ denilen özel üretim de gerçekleştiriyoruz. Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE Merkezi olarak, bu üretimler konusunda önemli roller üstleniyoruz. Mercedes-Benz Türk ve EvoBus ekiplerinin ortak çalışması ile farklı ülkeler için, başta Yeni Intouro modelimiz olmak üzere, tüm modellerimizde müşterilerimizin kapsamlı özel isteklerini çalıştık ve onların ihtiyaçları doğrultusunda en uygun otobüslerimizi ürettik. İspanya için 39 kW klima sistemi, Almanya için daha fazla bagaj olanağı sağlayan 330 mm podest yükseltmesi, farklı ülkeler için tuvalet uygulaması ve kuzey ülkeleri için konvektör ısıtma uygulaması özel üretimlerimizden sadece birkaçı. 2021 yılında, Mercedes-Benz Türk ve EvoBus AR-GE ekipleri, Mercedes-Benz Türk numunelendirme ve test ekipleri olarak çalışmalar gerçekleştirdik ve 31 ülke için ‘terzi dikim’ otobüslerimizi bantlardan indirdik.”

Daimler Truck dünyasının en önemli otobüs üretim tesislerinden biri olan ve 1995 yılında kapılarını açan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, dünyanın en modern otobüs üretim merkezlerinden biri haline geldi. Üretimin yanında ürün geliştirme ve teknoloji çözümleri alanlarına da önemli yatırımların yapıldığı ve birçok ilkin gerçekleştirildiği fabrika, sağladığı istihdamın yanı sıra tüm dünyaya Türkiye’den mühendislik de ihraç ediyor.

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