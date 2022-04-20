Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi’nde Homologasyon Bölümü kuruldu

Daimler Truck, Global Otobüs Geliştirme Departmanı bünyesinde ikinci bir Homologasyon Bölümü’nün kurulmasına karar verdi. Söz konusu karar doğrultusunda, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi’nde yeni bir takım oluşturuldu.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem veren Daimler Truck, sürekli gelişen ürün teknolojileri ve buna bağlı olarak çeşitlenen düzenlemelerin getirdiği gerekliliklerin takibinin önemi nedeniyle ikinci bir Homologasyon Bölümü kurdu. Şirket, böylelikle Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi’nde yer alan diğer departmanların homologasyon ile ilgili belli konularda danışabilecekleri, görüş alışverişinde bulunabilecekleri ve sorularına kolayca cevap bulabilecekleri bir ortam da oluşturdu.

Yeni ekip, aynı zamanda bir “Teknik Uygunluk Yönetim Sistemi-tCMS” uzmanını da bünyesinde barındırıyor. Teknik Uygunluk Yönetim Sistemi; güvenlik ve emisyon konularının, teknik düzenlemeler ve standartlarda net olarak tariflenmemiş kapsamları ile ilgili, ürün sorumluluğu ve güvenliği gözetilerek Türkiye'deki otobüs geliştirme çalışmalarına yön veriyor.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi çatısı altında oluşturulan yeni takımın başlıca faaliyet alanları şu şekilde olacak:

• Türkiye, Amerika ve Körfez ülkeleri pazarlarına sunulan otobüslerin ulusal tip onay süreçlerinin takibi,

• Avrupa Birliği dışındaki ihraç pazarlarının (ABD, İngiltere, Tayvan vb.) homologasyon/sertifikasyon gerekliliklerinde pazardaki yerel satış ekibine destek,

• Araç homologasyonu sürecinin dışında olan; fakat araçların sahadaki operasyonunu etkileyebilecek kanun ve düzenlemelerin takibi,

• Düzenlemelerde yapılan güncellemelerin takibi ve geliştirme ekiplerine bildirimi,

• Üst yapıcı firmaların homologasyon süreçlerinde destek, iletişim ve bilgi paylaşımı,

• Geliştirme bünyesinde gerçekleştirilen tüm yeni tasarım, seri değişiklik ve müşteri özel istekleri kapsamlarının UN R118 yanmazlık gereklilikleri sistem onayı ve tüm dünya çapında otobüs geliştirme çalışmalarının yanmazlık regülasyonuna uygunluğunun takibi.