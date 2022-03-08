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Mercedes-Benz Türk eşitliğe yatırım yapıyor

• Mercedes-Benz Türk, hem şirket içinde yürüttüğü çeşitlilik yönetimi uygulamaları hem de sosyal fayda çalışmaları ile kadınların sosyal ve ekonomik alanda eşit şartlarda çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyor. • Mercedes-Benz Türk’ün 18’inci yılına giren Her Kızımız Bir Yıldız programından 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere her yıl 1.000 kız öğrenci yararlanıyor.

Otovitrin 08.03.2022, 12:53
Mercedes-Benz Türk eşitliğe yatırım yapıyor

Women In 4 Mercedes programı kapsamında mühendislik eğitimi gören kız öğrenciler ise Mercedes-Benz Türk’ün burs olanaklarından yararlanırken, şirket yöneticileri de mentorluk yapıyor.

Mercedes-Benz Türk, işe alımdan kariyer fırsatlarına kadar her alanda kadınlara yönelik fırsat eşitliği, güven ve kapsayıcılık ilkelerini içeren programlarıyla cinsiyet eşitliği farkındalığını topluma anlatmaya yatırım yapıyor. Yürüttüğü sosyal fayda programları ile kadınların iş hayatına aktif katılımı konusunda önemli çalışmalar yapan şirket, her geçen gün artan kadın çalışan sayısı ile toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı kurum kültürünü kendi bünyesinde uygulayarak iş dünyasına örnek oluyor.

2021 yılında ofis çalışanlarındaki kadın oranı yüzde 30’un üzerinde olan Mercedes-Benz Türk, kadın istihdamı konusunda ana şirketi Daimler Truck’ın hedefleri ile aynı paralelde ilerliyor. Şirket içinde cinsiyet eşitliği sağlanabilmesi için çeşitli hedefler koyan Mercedes-Benz Türk, bu hedeflerin uygulanmasını da takip ediyor. 2008 yılında başlatılan “Farklılıkların Yönetimi” çerçevesinde kapsamlı çalışmalar yürüten şirket; Daimler Truck’ın “Küresel İlkeler Sözleşmesi” ve “Sosyal Sorumluluk Prensipleri”ni imzalayarak ve “Davranış Yönetmeliği”ni yayınlayarak cinsiyet eşitliğini en üst düzeyde taahhüt etmeyi garanti altına aldı.

Her Kızımız Bir Yıldız ile kadınlara istihdam fırsatı

Mercedes-Benz Türk’ün, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile 17 ilde 200 kızı destekleyerek 2004 yılında hayata geçirdiği Her Kızımız Bir Yıldız programı, güçlenerek büyümeye devam ediyor. Türkiye’de kadınların her alanda erkeklerle birlikte, eşit sosyal ve ekonomik şartlarla çalışabilmesi hedefiyle başlatılan programda, her yıl 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere 1.000 kız öğrenci Mercedes-Benz Türk’ten eğitim bursu alıyor. Öğrenciler eğitim bursuna ek olarak, kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan çeşitli programlara da katılıyorlar. Her Kızımız Bir Yıldız desteği ile eğitimini tamamlayan öğrenciler, Mercedes-Benz Türk’te istihdam edilme olanağına da kavuşuyor. Şirkette çalışan mavi yaka kadınların yüzde 20’sini, Her Kızımız Bir Yıldız programı ile eğitimlerini tamamlayan öğrenciler oluşturuyor.

Kadın mühendis adaylarına destek

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ile Women In 4 Mercedes programını geliştiren Mercedes-Benz Türk, mühendislik okuyan başarılı kız öğrencileri destekleyerek kadın mühendis istihdamı çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyor. 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde mühendislik okuyan kız öğrencilere eğitim bursu verilmesiyle başlayan program kapsamında burs kriterlerine uyan öğrenciler, hazırlık sınıfından mezun oluncaya kadar bu burstan yararlanabiliyorlar. Eğitim bursunun yanı sıra bursiyerlerin gelişimi için çeşitli çalışmalar da gerçekleştiriliyor. Bursiyerler, şirketi daha yakından tanıma, kampüs etkinliklerine eşlik etme, stajyer programına dahil olma gibi fırsatların yanı sıra şirket yöneticileri ve mühendislerin mentorluğundan da faydalanabiliyorlar. Bu mentorluk sayesinde bursiyerler, yönetici ve mühendislerin tecrübelerinden yararlanarak kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bilgileri edinme fırsatına sahip oluyorlar.

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