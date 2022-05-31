Mercedes-Benz Türk, esenlik programı MBFit’i Wellbees uygulaması ile akıllı telefonlara taşıdı

Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemlerin yanı sıra, pandemi öncesinde çalışanlarına sunduğu sosyal imkânları uzaktan çalışmanın devam ettiği bu süreçte dijital ortama taşıdı. Pandemi sonrasında da devam eden hizmet, yeni hibrit çalışma modelinde şirketin tüm çalışanlarına destek olmayı sürdürüyor.

Gönüllü çalışanlardan oluşan ve “Mutluluk Elçileri” adı ile bir araya gelen ekip, çalışan esenliğini iyileştirmeye, pandemi öncesinde şirket içinde sağlanan sosyal ortamın çeşitliliğinin ve imkânların sürdürülebilir olmasına odaklandı. Pandeminin esenlik üzerindeki etkilerini ölçümleyebilmek için tüm çalışanlara yönelik bir anket çalışması da gerçekleştiren Mutluluk Elçileri, anketin sonuçları doğrultusunda ihtiyaçları tespit etti. Mercedes-Benz Türk, ekibin çalışmaları sonucunda; çalışanlarının fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda kendilerini daha iyi hissetmeleri, daha üretken ve mutlu olabilmeleri için “MBFit” adını verdiği esenlik programını hayata geçirdi. Şirket, yeni esenlik programı MBFit’ten tüm çalışanlarının kolaylıkla faydalanabilmesi için “Wellbees App” adı verilen mobil uygulamayı çalışanların kullanımına açtı.

Mercedes-Benz Türk, esenlik programı MBFit kapsamında Wellbees App uygulaması ile çalışanlarına birçok avantaj sunuyor. Tüm çalışanların limitsiz yararlanabildiği söz konusu uygulama üzerinden çevrimiçi psikolog, diyetisyen ve spor eğitmeni ile görüşme yaparak uzman önerileri alınabiliyor. İyi yaşam konusunda hazırlanan güncel içerikler, programlar ve canlı yayınlar takip edilebiliyor. Çalışanlar isterlerse uygulama üzerinden kendi ilgi alanlarına yönelik oluşturabilecekleri sosyal kulüpler ve etkinlikler aracılığıyla şirket içerisinde aynı konulara ilgi duyanlarla iletişime geçebiliyor, sosyal kulüp üyeleri ile platform üzerinden çok daha eğlenceli ve aktif bir şekilde organizasyon yapabiliyorlar. Kullanıcılar, mobil uygulamayı ne kadar aktif kullanıldıklarına bağlı olarak, kazandıkları puanlarla uygulamada yer alan çevrimiçi marketten indirimli alışveriş yapabiliyorlar. Mercedes-Benz Türk, attığı bu adım ile hibrit çalışmanın daha yaygın olacağı yeni dönemde, sunduğu hizmetleri çalışanlarının ihtiyacına göre şekillendirebilecek.