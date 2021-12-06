Mercedes-Benz Türk, eğitim programı ile EGO sürücülerini ve teknik personelini yeni araçlara hazırlıyor

Tüm otobüs müşterilerine yönelik 15 yıldan uzun süredir “Otobüs Sürücü Eğitimleri” düzenleyen Mercedes-Benz Türk, son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne gerçekleştirdiği CNG yakıt sistemli Conecto araçlara yönelik EGO personeline eğitimler vermeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında açtığı yeni otobüs alım ihalesini kazanan ve bu kapsamda CNG yakıt sistemli Conecto model araçların teslimatlarına başlayan Mercedes-Benz Türk, düzenlediği eğitim programları ile EGO sürücülerini ve teknik personelini yeni araçlara hazırlıyor.

Mercedes-Benz Türk eğitmenleri, 29 Kasım tarihinde başlayan ve 2022 yılında da devam edecek eğitimler çerçevesinde; “Araç Tanıtım Eğitimi” başlığıyla EGO sürücülerine, “Teknik Eğitimler” başlığı ile de teknik kadrolara eğitimler verecek.

18’i kadın toplam 700’e yakın EGO sürücüsü faydalanacak

29 Kasım’da başlayan ve 18’i kadın olmak üzere toplamda 700’e yakın EGO sürücüsünün faydalanması planlanan “Araç Tanıtım Eğitimleri” kapsamında, araçların teknik tanıtımlarının gerçekleştirilmesi ve Mercedes-Benz’in yeni otobüs teknolojilerinin verimli kullanılmasına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştiriliyor. Eğitim sayesinde, sürüş performansının artırılması, sürücüler ve yolcular için konforun artırılması, konfor ve güvenlik sistemlerinin doğru işletimi; böylece sürücünün kondisyonunun ve dolayısıyla sürüş emniyetinin sağlanması da hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Conecto model araçların teslimatlarının ardından başlayacak “Teknik Eğitimler” ise EGO’nun teknik personeline yönelik olacak. Bu eğitimler kapsamında 300’e yakın teknik personel; bakım, mekatronik ve elektrik/elektronik eğitimlerinden yararlanacak.