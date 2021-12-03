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Mercedes-Benz Türk, Dünya Şoförler Günü’nü kutluyor

Türkiye’nin şehirler arası otobüs pazarının lideri olan Mercedes-Benz Türk, Dünya Şoförler Günü kapsamında yolcuların güvenle seyahat etmesini sağlamak gibi hayati bir rol üstlenen otobüs şoförleriyle bir araya geldi. 2 Aralık tarihinde, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı Fuar ve Sergileme Alanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, otobüs şoförlerinin kendilerine özel hazırlanan aktivitelerle keyifli bir şekilde vakit geçirmeleri sağlandı. Ayrıca şoförler etkinlik kapsamında, 41 yeni donanıma sahip Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 otobüsü de yakından inceleme fırsatı yakalarken, yenilikler hakkında da yetkililerden bilgi alma şansına sahip oldular.

Otovitrin 03.12.2021, 11:11
Mercedes-Benz Türk, Dünya Şoförler Günü’nü kutluyor

  • Şehirler arası otobüs pazarının lideri Mercedes-Benz Türk, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı’nda düzenlediği etkinlikle otobüs şoförlerinin Dünya Şoförler Günü’nü kutladı.
  • 2 Aralık’ta gerçekleştirilen etkinlik kapsamında otobüs şoförlerinin keyifli bir gün geçirmesi sağlandı.
  • Mercedes-Benz Türk, toplumun temel ihtiyaçlarının aralıksız sağlanabilmesinde büyük rolü olan kamyon şoförleri için bilgilendirici bir video hazırladı.

Otobüs şoförlerinin ödüllü oyun ve yarışmalarla eğlenceli bir gün geçirdiği etkinlik kapsamında; otobüs önünde karikatür çizimi ve etkinlik gününe özel fotoğraf panosunda hatıra fotoğrafı çekimi yapılırken, isme özel Mercedes-Benz forması gibi çeşitli hediyeler de verildi. Ayrıca, öğlen saatlerinde standı ziyaret eden şoförlere yemek ikramı da gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk kamyon şoförlerini de unutmadı

Mercedes-Benz Türk, toplumun temel ihtiyaçlarının aralıksız sağlanabilmesinde büyük rolü olan kamyon şoförleri için bilgilendirici bir video hazırladı. Uzun yol şoförleri mesleği gereği uzun saatler boyunca direksiyon başında vakit geçirdikleri için hareketsiz kalıyor. Hazırlanan videoda uzun süre hareketsiz kalmanın oluşturduğu olumsuz sonuçların önüne geçebilmek adına şoförlerin araçlarının içinden çıkmadan nasıl spor yapabilecekleri konusunda tavsiyeler yer alıyor. İlgili videoyu link üzerinden izleyebilirsiniz.

15 yıldan uzun süredir otobüs şoförlerine eğitim veriyor

Kamu, filo ve bireysel otobüs müşterilerine yönelik 15 yıldan uzun süredir “Otobüs Sürücü Eğitimleri” düzenleyen Mercedes Benz Türk, pandemi koşullarına uygun bir şekilde “Otobüs Sürücü Eğitim Programı”na 2021 yılında da devam ediyor. Güvenli, ekonomik, konforlu ve ileri görüşlü yeni araç sürüş tarzının ülke çapında yaygınlaştırılmasını hedefleyen eğitimlerden, son 5 yılda sadece seyahat otobüsleri sektöründen 2.500’den fazla sürücü yararlandı.

Otobüs Sürücü Eğitimleri, “Ekonomik Araç Kullanım Eğitimi” ve “Araç Tanıtım Eğitimi” olmak üzere 2 farklı kapsamda düzenleniyor. Otobüs sürücüleri ve şirketler, İstanbul Hadımköy’de bulunan Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi Kampüsü içerisinde yer alan “Mercedes-Benz Türk Eğitim Merkezi”nde veya tercihe bağlı olarak firma tesislerinde, mobil olarak düzenlenen teorik ve pratik eğitimlerden yararlanabiliyorlar.

Araçların teknik tanıtımının yapıldığı “Araç Tanıtım Eğitimi” ile Mercedes-Benz’in yeni otobüs teknolojilerinin verimli kullanılması amaçlanıyor. Verilen eğitimlerle; sürüş ve yolcu taşıma performansının artırılması, sürücüler ve yolcular için konforun artırılması, konfor sistemlerinin doğru işletimi sayesinde sürücünün kondisyonunun ve dolayısıyla sürüş emniyetinin sağlanması da hedefleniyor. Eğitim sonrasında elde edilen gelişimler, firmalara müşteri memnuniyeti olarak geri dönüyor.

“Ekonomik Araç Kullanım Eğitimi”nde ise, Mercedes-Benz’in yeni otobüs sürüş asistan sistemleri, Euro 6 motor ve Powershift şanzıman teknolojisinin verimli kullanılmasının yanında, yeni sürüş felsefesi sayesinde müşteri kârlılığının ve verimliliğinin artırılması; yakıt, bakım ve sarf malzemeleri giderlerinin azaltılması hedefleniyor. Tüm bunlar araç ömrünün uzamasının yanı sıra, zaman ve para tasarrufuna da katkı sağlıyor.

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