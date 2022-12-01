Mercedes-Benz Türk, Dünya Şoförler Günü’nde otobüs kaptanlarıyla İstanbul'da buluştu

Mercedes-Benz Türk, yolcuların güvenle seyahat etmeleri konusunda hayati bir rol üstlenen otobüs kaptanlarıyla Dünya Şoförler Günü kapsamında Büyük İstanbul Otogarı’nda bir araya geldi. 30 Kasım’da gerçekleştirilen etkinlikte, otobüs kaptanları kendileri için özel olarak hazırlanan aktivitelerle keyifli bir gün geçirdiler. Etkinlikte Mercedes-Benz Travego 16 2+1 otobüsü yakından inceleme fırsatını yakalayan kaptanlar, yenilikler hakkında yetkililerden bilgi alma şansına da sahip oldular.

Ödüllü oyun ve yarışmalarla eğlenceli bir gün geçiren otobüs kaptanlarına öğlen saatlerinde yemek ikramı da gerçekleştirildi.

15 yıldan uzun süredir otobüs şoförlerine eğitim veriyor

Kamu, filo ve bireysel otobüs müşterilerine yönelik 15 yıldan uzun süredir “Otobüs Sürücü Eğitimleri” düzenleyen Mercedes Benz Türk, “Otobüs Sürücü Eğitim Programı”na 2022 yılında da devam ediyor. Güvenli, ekonomik, konforlu ve ileri görüşlü yeni araç sürüş tarzının ülke çapında yaygınlaştırılmasını hedefleyen eğitimlerden, son 5 yılda sadece seyahat otobüsleri sektöründen 2.700’den fazla sürücü yararlandı. 2022 yılı boyunca şehir içi ve şehirler arası 55 farklı müşteri grubuna şoför eğitim desteği sağlandı.

Otobüs Sürücü Eğitimleri, “Ekonomik Araç Kullanım Eğitimi” ve “Araç Tanıtım Eğitimi” olmak üzere iki farklı kapsamda düzenleniyor. Otobüs sürücüleri ve şirketler, İstanbul Hadımköy’de bulunan Mercedes-Benz Türk Pazarlama Merkezi Kampüsü içerisinde yer alan “Mercedes-Benz Türk Eğitim Merkezi”nde veya tercihe bağlı olarak firma tesislerinde, mobil olarak düzenlenen teorik ve pratik eğitimlerden yararlanabiliyorlar.

Araçların teknik tanıtımının yapıldığı “Araç Tanıtım Eğitimi” ile Mercedes-Benz’in yeni otobüs teknolojilerinin verimli kullanılması amaçlanıyor. Verilen eğitimlerle; sürüş ve yolcu taşıma performansının artırılması, sürücüler ve yolcular için konforun artırılması, konfor sistemlerinin doğru işletimi sayesinde sürücünün kondisyonunun ve dolayısıyla sürüş emniyetinin sağlanması da hedefleniyor. Eğitim sonrasında elde edilen gelişimler, firmalara müşteri memnuniyeti olarak geri dönüyor.

“Ekonomik Araç Kullanım Eğitimi”nde ise, Mercedes-Benz’in yeni otobüs sürüş asistan sistemleri, Euro 6 motor ve Powershift şanzıman teknolojisinin verimli kullanılmasının yanında, yeni sürüş felsefesi sayesinde müşteri kârlılığının ve verimliliğinin artırılması; yakıt, bakım ve sarf malzemeleri giderlerinin azaltılması hedefleniyor. Tüm bunlar araç ömrünün uzamasının yanı sıra zaman ve para tasarrufuna da katkı sağlıyor.