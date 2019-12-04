Mercedes-Benz Türk Dünya Mühendisler Günü’nü kutluyor



Mercedes-Benz yıldızı taşıyan otobüs ve kamyonların pek çok kapsamının globalde tek yetkili merci olan Mercedes-Benz Türk, Hoşdere AR-GE Merkezi ve Aksaray AR-GE Merkezi’nde araçlardaki pek çok donanımı geliştiriyor ve dünyada uyguluyor.

Türkiye’de otobüs AR-GE’si anlamında en gelişmiş test olan Hidropuls titreşim testi ve kamyonlar için dünyanın ilk Apple CarPlay uyumlu dokunmatik ekranlı multimedya sistemi gibi birçok yenilik Türk mühendisler tarafından geliştiriliyor ve küresel olarak kullanılıyor.

Ayrıca Mercedes-Benz Türk bünyesinde hizmet veren ve “Teknolojinin Yıldızı” olarak adlandırılan Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi de Türkiye’den dünyaya bilgi teknolojileri uzmanlığı ihraç ediyor.