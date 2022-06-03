Mercedes-Benz Türk daha yeşil bir Aksaray için yola çıktı

Üretimi, ihracatı, AR-GE ve yatırım faaliyetleri ile Aksaray ilinin kaderini değiştiren Mercedes-Benz Türk, şimdi de şehrin çehresini değiştiriyor. Kapılarını açtığı 11 Ekim 1986 tarihinden beri kentin bir parçası olan şirket, 36 yıldır Aksaray’ın “Mercedes-Benz Şehri” olarak kalkınmasına destek veriyor. Şehre sadece üretim değil, toplumsal dönüşüm odaklı katkı veren Mercedes-Benz Türk, son olarak adını taşıyan Hatıra Ormanı projesini başlattı. 10.000 fidan ile başlayan çalışmalar kapsamında, Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrika Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Uluç Batmaz ve fabrika çalışanları tarafından 2 Haziran 2022 tarihinde ağaçlandırma alanına fidanlar dikildi.

Mercedes-Benz Türk ile sürdürülebilir bir geleceğe

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı odağına alıyor. 2004 yılında hayata geçirilen “Her Kızımız Bir Yıldız” programı ile Aksaray’da yüzlerce kız öğrenciye eğitim ve istihdam imkânı sağlayan kurum, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliği ile bölgedeki çocukların kişisel ve akademik gelişimlerime katkı sağlamak amacıyla 2015 yılında kurduğu Eğitim Evi’nde, gönüllü öğretmenler ve Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası çalışanları ile çocuklara destek eğitimleri vermeyi sürdürüyor. Bugüne kadar 1000’i aşkın öğrencinin destek aldığı Eğitim Evi’nde öğrencilere matematik, Türkçe, fen bilimleri ve yabancı dil gibi temel derslerde destek veriliyor. Ayrıca kodlama ve bilgisayar, felsefe, satranç, yaratıcı drama, müzik, bilim ve origami gibi farklı alanlarda da destek eğitimleri veriliyor.

Son olarak başlatılan ağaçlandırma projesi ise, sürdürülebilir bir gelecek için atılan bu bütünlüklü adımların bir parçası olarak konumlanıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek için atılan bu adımlar, toplumsal sürdürülebilirlik kadar çevreye olan etkileri de gözetiyor. Üretim tesisleri ve ürünlerde en güncel çevre dostu çözümleri sunmak ve enerji verimliliğini artırmak da bu yaklaşımın bir parçası olarak ele alınıyor.

Hedef Aksaray’ı her alanda daha ileriye taşımak

Yörenin en büyük sanayi kuruluşu olan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, rekabetçi ürünleri, bünyesinde bulundurduğu AR-GE merkezi ve yürüttüğü sosyal programları ile Türk otomotiv sektörünün ve bölgenin gelişimi için kritik bir önem taşıyor.

Aksaray’da sağladığı istihdam ve yaptığı yatırımlarla yerel ekonomiyi canlandıran Mercedes-Benz Türk; toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliği önceliklendiriyor, yerel girişimcilere fırsat tanıyor, bölgenin tanıtımına katkı veriyor ve mesleki eğitim konusunda bölgenin güçlenmesini sağlıyor.