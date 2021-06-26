Mercedes-Benz Türk çalışanları yerinde aşı uygulamasıyla COVID-19’a karşı aşılandı

Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan ve bugün ülkenin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olarak, aynı zamanda Daimler AG üretim ağının ayrılmaz bir parçası konumundaki Mercedes-Benz Türk; çalışanlarının sağlığını korumak için çalışmalara devam ediyor.

Mercedes-Benz Türk, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan mobil ekiplerce yerinde aşı uygulaması ile çalışanlarının COVID-19’a karşı aşılanmasını sağladı. Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda gerçekleşen aşı çalışmasında görevi sebebiyle iş yerinde bulunan ve aşı olmak isteyen tüm beyaz yaka, mavi yaka ve taşeron çalışanları aşılandı. Toplamda 1000’e yakın çalışan bu uygulamadan yararlandı.

Tercihe bağlı olarak Biontech ya da Sinovac aşıları ile 23 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen aşılama çalışmasının hızlı ve konforlu olabilmesi için öncelikle çalışanlardan aşı onamlarını SMS ve e-nabız sistemleri üzerinden vermesi talep edildi. Aşılama için onay veren çalışanlar belirlenen düzen ile aşılandı. Ayrıca alınan önlemler kapsamında ambulans ve acil müdahale sağlık ekipleri aşı takibi ve kontrolü amacıyla hazır olarak uygulama alanında bulundular.

Çalışanlar tarafından gösterilen yüksek ilgi nedeniyle aşılama çalışmasına önümüzdeki hafta da devam edilmesi planlanıyor.