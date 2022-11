Mercedes-Benz Türk, Best Van Turizm’e Travego 16 2+1’i teslim etti

Her filo yatırımında aracına değerli taşlardan ilham alarak özel bir isim veren Best Van Turizm, bu geleneğini bozmadı ve lacivert renkli Mercedes-Benz Travego 16 2+1’i araç parkına ekledi. Şirket, Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen aracını Van’da gerçekleştirdiği özel bir törenle teslim aldı.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman’ın kredi desteği ile Mercedes-Benz Türk bayisi Gelecek Otomotiv tarafından satış işlemleri yapılan araç için düzenlenen törene; Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Osman Nuri Aksoy, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, Otobüs Ürün Yönetimi Grup Müdürü Cem Demirel, BusStore Grup Müdürü Barış Sever, Mercedes-Benz Kamyon Finansman Otobüs&Fuso Satış Pazarlama Müdürü Kemal Üşenmez, BusStore Alım&Satım Yönetmeni Ekrem Ceylanoğlu, Otobüs Pazarlama İletişimi Koordinatörü Selen Bal, Gelecek Otomotiv Otobüs Satış Müdürü Cüneyt Ergün, Koluman Gaziantep Motorlu Araçlar Otobüs Satış Müdürü Fevzi Kaplan ve Best Van Yönetim Kurulu Üyesi İrem Bayram katıldı.

Best Van Yönetim Kurulu Üyesi İrem Bayram, teslimat töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Türkiye’nin en genç filosuna ve en mutlu yolcularına sahip olmak misyonuyla 1989 yılında Van ve Bitlis merkezli olarak çıktığımız bu yolda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en çok tercih edilen otobüs firması olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2022 yılında da 33 yıllık geleneğimizi bozmadık, yolcularımıza güvenli ve konforlu ulaşım sunmak için yine, yeniden Mercedes-Benz Travego dedik. Gelecek Otomotiv ve Koluman ile yürüttüğümüz alım süreci bizim için oldukça konforluydu. Bu sebeple kendilerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Yaygın ulaşım ağımızın her bir noktasında bulunan acentelerimiz, koşullar ne olursa olsun güler yüzlerini eksik etmeden yolcularımıza hizmet veren çalışma arkadaşlarımız ve bu uzun yolda daima güvenilir bir iş ortağı olan Mercedes-Benz Türk ailesine destekleri için teşekkür ediyorum. Daha nice teslimat törenlerinde görüşmek dileğiyle…”

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu da törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Bugün burada, İstanbul’dan 1.600 km uzakta, Doğu Anadolu Bölgemizin incisi Van şehrimizde çok özel bir teslimat törenindeyiz. Bu bölge ve müşterilerimiz ile geçmişten günümüze, güvene dayalı çok değerli bir bağımız var. Filosunun tamamı Mercedes-Benz yıldızına sahip araçlardan oluşan Best Van Turizm de müşterilerimizle aramızdaki güçlü bağın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Tamamı Mercedes-Benz marka 80 adetlik araç parkı ile müşterilerine hizmet veren Best Van Turizm, geçtiğimiz Ekim ayında teslim aldığı Travego araçlardan sonra bugün özel bir aracı daha filosuna ekliyor. Her bir aracına değerli taşlardan ilham alarak özel bir isim veren Best Van Turizm, bu doğrultuda Hoşdere Otobüs Fabrikamızın üretim bantlarından inen çok özel Mercedes-Benz Travego 16 2+1 model aracına kavuşuyor. Doğal güzellikleri ve sahip olduğu verimli topraklar nedeniyle binlerce yıl boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van, artık değerli taşlarla isimlendirilen otobüslere yaptığı ev sahipliğiyle de tanınacak.”