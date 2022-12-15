Mercedes-Benz Türk, Ali Osman Ulusoy Turizm'e 2022 yılında toplam 15 adet otobüs teslim etti

Trabzon merkezli yolcu taşıma şirketi Ali Osman Ulusoy Turizm, 2022 yılında toplam 15 adet Mercedes-Benz marka otobüsün alımını gerçekleştirerek filosuna güç kattı. Şirketin 2022 yılında teslim aldığı otobüslerden 8 adedi Travego 16 2+1, 7 adedi ise Tourismo 16 2+1 oldu.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman’ın kredi desteğiyle Mercedes-Benz Türk bayisi Hassoy tarafından yapılan satış, 15. otobüs olan Mercedes-Benz Travego 16 2+1'in teslimatıyla tamamlandı. Mercedes-Benz Türk Otobüs Teslimat Holü’nde gerçekleştirilen törene; Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahsen Aydın, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülşah Helva, Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seymen, Ali Osman Ulusoy Turizm Genel Müdürü Eray Eray, Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Osman Nuri Aksoy, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Hassoy Motorlu Vasıtalar Genel Müdürü Selim Saral ve Hassoy Motorlu Vasıtalar Otobüs Satış Müdürü Cenk Soydan katıldı.

Ali Osman Ulusoy Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, teslimat sırasında yaptığı konuşmada, “Şirketimizin kurucusu, yolcu taşımacılığı sektörünün duayen ismi Ali Osman Ulusoy’un ‘Otobüs taşımacılığı hava yollarından daha iyi yapılacaktır’ diyerek gösterdiği hedefi her zaman ışığımız olarak kabul ettik. Ve bu hedef doğrultusunda, sunduğu konfor ve güvenlik özellikleriyle müşterilerimizden olumlu geri dönüşler aldığımız Mercedes-Benz Türk’ün Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Mercedes-Benz Travego ve Mercedes-Benz Tourismo model araçları filomuza kattık; katmaya da devam edeceğiz. Filomuza eklediğimiz otobüsleri düşük işletme maliyetleri ve yüksek 2. El değeri nedeniyle hem iş hem de yatırım aracı olarak görüyoruz. Ayrıca Mercedes-Benz kalitesine olan güvenimiz sebebiyle, yeni otobüslerimizin hizmet kalitemize olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Mercedes-Benz Türk ile Ali Osman Ulusoy Turizm arasında uzun yıllara dayanan ilişkinin her iki firmaya da çok önemli kazanımlar sağladığını biliyor ve gelecekte de bu kazanımların devam etmesini umuyoruz” dedi.

Ali Osman Ulusoy Turizm Genel Müdürü Eray Eray ise, “Firmamız faaliyete başladığı günden itibaren doğru iletişim, paydaşlarla ortak strateji üretme, bilgi paylaşımı ve karşılıklı güven gibi değerleri baz alarak yenilikçi projelere imza atmıştır; atmaya da devam edecektir. Bugün Türkiye'nin 182 noktasına günde 225 seferi; yüksek kalite, güvenlik ve yolcu memnuniyeti gibi değerlerimizden ödün vermeden gerçekleştirdiğimizi gururla söyleyebilirim. Elbette bu yüksek standartların devam ettirilmesinde, aynı hedefe beraber yürüdüğümüz iş ortaklarımızın payı büyük. Dönem dönem yaptığımız anketler, personel raporları ve çağrı merkezi iletişimlerimiz gösteriyor ki yolcularımız Mercedes-Benz marka otobüslerle seyahat etmekten her daim çok memnun. Bu sebeple filomuzun tamamı Mercedes-Benz marka otobüslerden oluşuyor ve yeni araç alımlarında da tercihimiz Mercedes-Benz yıldızından yana olacak. Bu vesile ile 2023 yılı için toplam 40 araçlık bir yatırımı hedeflediğimizi de söylemek isterim” ifadelerini kullandı.

Hassoy Motorlu Vasıtalar Genel Müdürü Selim Saral da törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bu yıl 8 adet Mercedes-Benz Travego 16 2+1 ve 7 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 2+1 aracımızın satışını gerçekleştirdiğimiz Ali Osman Ulusoy Turizm ile yine bir teslimat töreni vasıtasıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün 15. otobüsünü teslim alan Ali Osman Ulusoy Turizm, filosuna eklediği son teknolojiye sahip Mercedes-Benz Travego ve Mercedes-Benz Tourismo otobüsleri ile yüksek hizmet kalitesini güvenlikle harmanlayarak yolcuları için çok güzel bir yatırım yaptı. Bu yatırımlarının 2023 yılında da katlanarak artmasını diliyoruz.”

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ise şu ifadeleri kullandı: “Mercedes-Benz Türk olarak teslimat yaptığımız şirketleri müşterimiz değil aynı zamanda yol arkadaşımız, partnerimiz olarak görüyoruz. Nitekim, Ali Osman Ulusoy Turizm de bizim uzun soluklu yol arkadaşlarımızdan biri. Yeni nesil Powershift şanzımana sahip otobüslerimizin Türkiye’deki ilk denemelerini Ali Osman Ulusoy Turizm ile yaparak bu yol arkadaşlığına ne derece güvendiğimizi ve kıymet verdiğimizi göstermiş olduk. Her geçen gün müşterilerimize ve yolcularımıza daha konforlu, daha güvenli ve daha yenilikçi araçlar sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. En iyi hizmeti vermek için 'bir adım daha ötesi' diyerek yola çıkan Ali Osman Ulusoy Turizm'in filosunu tamamen Mercedes-Benz modellerinden oluşturması da bize duyulan güvenin göstergesi. Yıllardır Mercedes-Benz yıldızına yatırım yapan Ali Osman Ulusoy Turizm'e yeni otobüslerinin hayırlı olmasını dilerken; şirketin 2023 yılında da Mercedes-Benz Türk’ten toplu otobüs yatırımlarına devam edeceğinin müjdesini de vermek istiyorum.”

Şehirler arası yolcu taşımacılığı faaliyetlerine 1949 yılından bu yana aralıksız devam eden Türkiye’nin en büyük yolcu taşımacılık şirketlerinden Ali Osman Ulusoy Turizm; başta Ankara, İstanbul, Bursa ve Antalya olmak üzere onlarca ilde faaliyetlerinin tamamını Mercedes-Benz modellerinden oluşan 200 adedin üzerinde büyük otobüs ile sürdürüyor.