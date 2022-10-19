Mercedes-Benz Türk, Aksaray Üniversitesi aracılığıyla mesleki eğitime desteğini sürdürüyor

1986 yılında faaliyetlerine başlayan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası; kapılarını açtığı günden beri üretimi, ihracatı, AR-GE ve yatırım faaliyetleri ile Aksaray’ın “Mercedes-Benz Şehri” olarak kalkınmasına destek veriyor. Yerel ekonomiyi canlandıran şirket, toplumsal ve çevresel sürdürülebilirliği önceliklendiriyor, yerel girişimcilere fırsat tanıyor, bölgenin tanıtımına katkı veriyor ve mesleki eğitim konusunda bölgenin güçlenmesini sağlıyor.

Üniversite-sanayi iş birliği kapsamında da önemli çalışmalar gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Uygulamalı Eğitim İş Birliği Protokolü imzaladı.

İmzalanan bu protokol ile Aksaray Kamyon Fabrikası’nın üretim saha çalışanı istihdam havuzunun nitelikleri ve mesleki yeterlilikleri uygun adaylarla desteklenmesi hedeflenirken, geleceğin birim yöneticilerinin çıkarılması da amaçlanıyor. Protokol çerçevesinde, Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Otomotiv Programı’nın 3. ve 4. döneminde öğrenim gören başarılı öğrencilere, eğitim-öğretim döneminde haftada 2 iş günü staj imkanı sağlanacak. Böylece, başarılı öğrencilerin mezuniyet sonrası için istihdam ve kariyer planlarını yapmalarına olanak sağlanmasının yanı sıra Mercedes-Benz Türk’ün şirket kültürüne genç yaşta uyum sağlamaları da hedefleniyor.

Mercedes-Benz Türk, Aksaraylı gençlere eğitim ve istihdam imkânı sağlamaya devam ediyor

2004 yılında hayata geçirilen “Her Kızımız Bir Yıldız” programı çerçevesinde Aksaray’da da kız öğrencilere eğitim ve istihdam imkanı sağlayan Mercedes-Benz Türk, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliği ile Aksaray Mercedes-Benz Türk ÇYDD Eğitim Evi projesini başlattı. Bölgedeki çocukların kişisel ve akademik gelişimlerime katkı sağlamak amacıyla 2015 yılında kurulan Aksaray Mercedes-Benz Türk ÇYDD Eğitim Evi’nde, gönüllü öğretmenler ve Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası çalışanları ile çocuklara destek eğitimleri veriliyor. Bugüne kadar 1000’i aşkın öğrencinin destek aldığı Aksaray Mercedes-Benz Türk ÇYDD Eğitim Evi’nde, matematik, Türkçe, fen bilimleri ve yabancı dil gibi temel derslerde destek veriliyor. Ayrıca kodlama ve bilgisayar, felsefe, satranç, yaratıcı drama, müzik, bilim ve origami gibi farklı alanlarda da öğrencilere destek eğitimleri veriliyor.

Hatıra Ormanı projesi ile şehrin çehresini değiştiriyor

Yürüttüğü faaliyetlerin yanı sıra Aksaray’ın çevresel dönüşümüne de katkı sağlayan Mercedes-Benz Türk, 2 Haziran 2022 tarihinde Mercedes-Benz Türk Aksaray Hatıra Ormanı projesini başlattı. 10.000 fidan ile başlayan çalışmalar kapsamında, yöneticiler ve fabrika çalışanları tarafından ağaçlandırma alanına fidan dikimi gerçekleştirilmişti.