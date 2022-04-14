Mercedes Benz Türk, AdBlue® Sistem Laboratuvarı ile çevreci bir yatırıma imza attı

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak ve zararlı atık miktarını azaltmak için kendini sürekli yenileyen Mercedes-Benz Türk, bu amaç doğrultusunda AdBlue® Sistem Laboratuvarı kurulumunu gerçekleştirerek AR-GE yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Açılışı yapılan AdBlue® Sistem Laboratuvarı ile şirket, tüm dünyada üretilen Mercedes-Benz kamyonları için yasal zorunluluk ve fonksiyon testlerini gerçekleştirecek.

Ürettiği araçların en üstün teknoloji, konfor ve güvenliğe sahip olması kadar çevreci olmasına da önem veren Mercedes Benz Türk, AdBlue® Sistem Laboratuvarı ile bu konuda önemli bir yatırımı daha devreye almış oldu. Yasaların araçlara izin verdiği emisyon değerlerinin sağlanması için testlerin gerçekleştirileceği laboratuvarda, AdBlue® sisteminin diğer tüm kullanım şartlarının testleri de yapılacak.

Daimler Truck ve Mercedes-Benz Türk, inşası 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan AdBlue® Sistem Laboratuvarı için yaklaşık 400 bin Euro tutarında yatırım yaptı. İklimlendirme kabini, titreşim tezgahı, kabin ısıtma ve ölçüm cihazları gibi donanımların yer aldığı AdBlue® Sistem Laboratuvarı’nda, ayrıca frigo üstyapılı test kamyonu da bulunuyor.

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel konu hakkında şunları söyledi: “Mercedes-Benz Türk AR-GE ekibi olarak, değişen müşteri taleplerine ve yasal mevzuatlara en hızlı şekilde cevap verebilmek adına çalışmalar yapıyor ve yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda son olarak AdBlue® Sistem Laboratuvarı yatırımımızı gerçekleştirdik. Laboratuvarımızda dizel araçların emisyon değerlerinin sağlanması için gerekli tüm testleri yapabileceğiz.”

Mercedes-Benz Türk, yasal mevzuatlara uyum konusunda yoğun çalışmalar yürütüyor

Değişen müşteri taleplerine ve yasal mevzuatlara en hızlı şekilde cevap verebilmek adına sürekli çalışmalar ve yatırımlar yapan Mercedes-Benz Türk, 2026 yılında kanuni bir zorunluluk olacak EuroVII emisyon değerlerinin sağlanması için yoğun çalışmalar yürütüyor. Söz konusu çalışmalar kapsamında tüm Mercedes-Benz kamyonları için geliştirmeler yapan Mercedes-Benz Türk AR-GE ekibi, FUSO, DTNA, BharatBenz ve EvoBus AR-GE birimlerine danışmanlık da yapıyor.

Mercedes-Benz Türk AR-GE ekibi, EuroVII kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar ile AdBlue® sisteminin daha düşük sıcaklıklarda ve daha kısa sürelerde dozajlama yapmaya hazır olmasını sağlamayı hedefliyor. EuroVII çerçevesinde emisyon seviyeleri kanunen aşağı çekileceği için dozajlanan AdBlue® miktarının seçici katalitik indirgeme sistemi (SCR) ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Mercedes-Benz Türk, yaptığı tüm AR-GE çalışmalarını da bu gerekliliklere göre yürütüyor.

Kanunen belli bir emisyon değerine sahip olması gereken dizel araçlarda bulunan SCR sisteminin çalışması için öncesinde AdBlue® dozajlama yapılması gerekiyor. BlueTEC teknolojisinin çalışma prensiplerine göre, gerekli miktarda AdBlue®’nun doğru zamanda SCR sistemine gönderilmesi gerekiyor. AdBlue® sistemi ile zehirli azot oksit gazları, üre çözeltisi sayesinde egzoz çıkışında azot gazı ve su buharına dönüşerek çevreye zararsız hale geliyor.

Türkiye’deki çalışmalarıyla dünyaya da mühendislik ihraç eden Mercedes-Benz Türk, Çin pazarı için yürüttüğü bir projenin yanı sıra Brezilya için geliştirilen bir projedeki araçlar için de yerel AR-GE ekibine know-how desteği veriyor. Ayrıca, Mercedes-Benz Türk AR-GE ekibinin bu yıl içinde imalat aşamasına geçecek yeni motor projesi kapsamında geliştirdiği AdBlue® tankları da Mercedes-Benz marka araçlarda kullanılacak.