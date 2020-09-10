Mercedes-Benz Türk, 95.000’inci otobüsünü üretti

Türkiye’nin yabancı sermayeli en büyük şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, üretime başladığı 1968 yılından bu yana toplam 95.000 adet otobüs üretti. 95.000’inci otobüs olan yeni Tourismo, dünyanın en modern ve entegre otobüs fabrikalarından biri olarak kabul edilen Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki üretim ve kalite kontrol süreçlerini tamamlayarak İspanya’ya doğru yola çıkıyor. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilmiş olan otobüsün öne çıkan özellikleri arasında engelli yolcular için bulundurulan lift ve 394 beygir gücündeki Euro VI motorunun yanı sıra en ileri güvenlik sistemleri olan araç mesafe takip, acil fren ve şerit takip sistemleri yer alıyor.

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, üretimine kesintisiz devam ederek 2019 yılında 4.134 adet otobüs üretti. Şirket, başta Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık yüzde 96’sını ihraç ederek 2019 yılında 3.985 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi ve sadece otobüs ihracatından gelen 548 milyon avroluk gelirle ülke ekonomisine katkıda bulundu. Yaklaşık 3.500 çalışanın istihdam edildiği Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Travego, Intouro, Tourismo, Setra UL & LE ile dizel & gazlı motor seçenekleriyle Conecto Solo & Körüklü otobüsler, 70’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Üretiminden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Bülent Acicbe; “53 yıldır olduğu gibi, 2020 yılında da Türkiye’deki yatırımlarımıza, üretimimize ve ihracatımıza çetin koşullara rağmen devam ediyoruz. Türkiye’yi, dünyanın otobüs üretimindeki üslerinden biri haline getirdiğimiz yatırımlarımız sonrasında sadece üretimimizle değil, mühendislik ihracatımız ile de ülkemize katma değer sağlıyoruz. Başta Avrupa olmak üzere 70’den fazla ülkede Türkiye’de ürettiğimiz otobüsler sayesinde yolcular güvenli, teknolojik ve konforlu araçlarla seyahat ediyorlar. 95.000 otobüsün her birinde emeği bulunan tüm çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkürü borç biliriz.” dedi.