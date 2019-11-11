Mercedes-Benz Türk, 29. Mercedes-Benz Laboratuvarı’nı Hatay’da açtı



• Mercedes-Benz Türk, “EML’miz Geleceğin Yıldızı” kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin motor laboratuvarlarını yeniliyor. Proje kapsamında yenilenen Samandağ Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin teknoloji laboratuvarı her yıl ortalama 10 öğrencinin tam donanımlı eğitim almasına katkı sunacak.

• Özel ekipmanlar ile donatılarak her okula üzerinde uygulamalı eğitim gerçekleştirilecek birer adet kamyon bağışlanan Mercedes-Benz Laboratuvarları ile eğitimin desteklenmesi ve otomotiv sanayinin servis ve bakım hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu kalifiye teknisyenlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Tören; Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Duran, Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Fatih Bildik, Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Has Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Latif Karaali, Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yönetimi, Mercedes-Benz Türk Bayi Teşkilatı Yöneticileri, Has Otomotiv Bayi çalışanları ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

Her laboratuvara bir kamyon bağışlanıyor

Proje, laboratuvar koşullarının iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılmasının yanı sıra teknik ve mesleki eğitim alan öğrencilerin, sanayinin beklentilerine cevap verecek nitelik ve donanıma ulaşmaları amacıyla eğitimlerin düzenlenmesine de önemli bir katkı sağlıor. Okul yöneticileri ve alan öğretmenleri, Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin yüksek teknoloji ile üretilen modelleri, girişimcilik ruhu ve kalite sistemleri konusunda bilgilendiriliyor. Bugüne kadar toplam 29 okulun laboratuvarı yenilenen “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi kapsamında, toplam 31 laboratuvar yeniden yapılandırılacak.

Süer Sülün: “2.000’den fazla öğrenci eğitim aldı”

Samandağ Adem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki açılışta söz alan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “2014 yılında başladığımız EML’miz Geleceğin Yıldızı projesi çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Mercedes-Benz Yetkili Bayilerimiz ile Türkiye’nin dört bir yanında toplam 29 adet Mercedes-Benz Türk Laboratuvarı kurduk. Projemiz kapsamında bugüne kadar Mercedes-Benz Laboratuvarları’nda 2.000’den fazla öğrenci eğitim alırken 1.000’e yakın öğrenci Mercedes-Benz Türk bayilerinde staj yaptı, yaklaşık 1.600 öğrenci mezun oldu ve bunların arasından 105 öğrenci de Mercedes-Benz Türk bayilerinde işbaşı yaptı. Mercedes-Benz Türk olarak gençlerimizin uluslararası standartlara sahip, başarılı yetişkinler olmaları için çalışmaya, onlara destek olmaya devam edeceğiz. Umarım bizim gibi şirketlere örnek oluruz, gençlerimizin aldığı destekler artar ve çeşitlenir.” dedi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo, “Eğitimin her alanında olduğu gibi mesleki eğitimde de nitelikli bilgiye ulaşmak çok önemli. Ülkemizin ve ilçemizin bu alanda teknik bilgi ve becerilere sahip ara eleman ihtiyaçları halen devam ediyor. Üretim ve sanayi alanında ara eleman arayışında, meslek liselerine verilen önemin artması bizler için çok değerli. İlçemize verdiği destekten dolayı Mercedes-Benz Türk’e çok teşekkür ediyor, Mercedes-Benz Laboratuvarları’nın başta öğrencilerimiz olmak üzere ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

