Mercedes-Benz Türk, 2023 yılının ilk otobüs teslimatını Muş Yolu Turizm’e gerçekleştirdi

Muş merkezli şehirler arası yolcu taşımacılığı şirketi Muş Yolu Turizm; koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlama hedefiyle hizmet veriyor. Kaliteden ödün vermeden yolcularını ağırlayan şirket, sunduğu üst düzey hizmet kalitesini korumak için araç yatırımlarına devam ediyor. Uzun yıllardır Mercedes-Benz yıldızına sahip araçlara yatırım yapan Muş Yolu Turizm, son olarak özel renkte tasarlanan 2 adet Mercedes-Benz Travego 16 2+1'i araç parkına ekledi.

Mercedes-Benz Kamyon Finansman’ın kredi desteğiyle Mercedes-Benz Türk bayisi Gelecek Otomotiv tarafından satış işlemleri yapılan araçlar için 6 Ocak 2023 tarihinde teslimat töreni gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Türk Otobüs Teslimat Holü’nde düzenlenen törende araçlar; Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu, Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Koordinatörü Taylan Özyiğit, Mercedes-Benz Kamyon Finansman A.Ş. Otobüs ve Fuso Satış Pazarlama Müdürü Kemal Üşenmez ve Gelecek Otomotiv Otobüs Satış Müdürü Cüneyt Ergün tarafından Muş Yolu Turizm Firma Sahibi Mazhar Özkan’a teslim edildi.

Muş Yolu Turizm Firma Sahibi Mazhar Özkan, teslimat töreninde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Muş Yolu Turizm olarak ülkemize karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Bundan dolayı yatırımlarımızı sürekli kılarak yeni istihdam alanları yaratmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine de en üst düzeyde hizmet anlayışıyla cevap vermek istiyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda, şehirler arası yolcu taşımacılığı sektöründe hizmet kalitesinin en temel unsurlarından olan araç yatırımlarına büyük bir önem veriyor ve filomuzu yeni teknolojiye sahip araçlarla donatmaya gayret ediyoruz. Araç parkında 20 adet Mercedes-Benz otobüs bulunan bir firma olarak, yeni yatırımımızda da yıldızlı araçlara yatırım yapmayı tercih ettik. Böylece hem kaliteli hizmet vermeye hem de işletme maliyetlerimizi düşürmeye devam edeceğiz. 2023 yılında da teslim almaya devam edeceğimiz araçlarla Mercedes-Benz marka otobüs sayımızı 27’ye çıkaracağız. Mercedes-Benz Türk ve Gelecek Otomotiv ekibine bu iş birliği sürecinde bizlere gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum.”

Gelecek Otomotiv Otobüs Satış Müdürü Cüneyt Ergün da “Muş Yolu Turizm, özel renkte tasarlanan 2 adet Mercedes-Benz Travego 16 2+1'i filosuna ekleyerek uzun yıllardır sektörde sahip olduğu özel ve güçlü konumu daha da kuvvetlendirecek. Kalite, konfor, teknoloji ve güvenliğin sembolü olan Mercedes-Benz yıldızına sahip araçlarımız, Muş Yolu Turizm ile seyahatlerini gerçekleştiren yolculara da üst düzey yolculuk deneyimleri yaşatacak. Sektörün yıldızı olan araçlarının yanı sıra satış öncesi ve sonrası hizmetleri, araçlarının yüksek 2.El değeri ve Mercedes-Benz Kamyon Finansman’ın sağladığı desteklerle Mercedes-Benz Türk’ün 2023 yılında da sektördeki konumunu güçlendirerek koruyacağına inanıyorum” diye konuştu.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ise şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’teki ilk teslimatımızı 25 yıldan uzun süredir ilişkimiz olan Muş Yolu Turizm’e yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mercedes-Benz yıldızına yatırım yapan müşterilerimizle iş ortaklıklarımızın uzun soluklu olması; ürettiğimiz araçlarımızın kalitesinin, konforunun, güvenliğinin ve teknolojisinin hem müşterilerimiz hem de yolcularımız tarafından onaylandığını gösteriyor. Geleceğin araçlarını bugünden üretmeye, sektöre yön vermeye ve sahip olduğumuz öncü konumun sorumluluğunu yerine getirmeye önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğiz. 2022 yılında yoğun şekilde devam eden teslimatlarımızı 2023’te de artan bir ivmeyle sürdüreceğimize inanıyorum. Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretilen ve özel renkleriyle yollarda fark yaratacak Mercedes-Benz Travego 16 2+1'leri filosuna ekleyen Muş Yolu Turizm’e yeni araçlarının hayırlı ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum.”