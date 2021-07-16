Mercedes-Benz Türk, 2021’in ilk 6 ayında şehirler arası otobüs pazarındaki liderliğini sürdürdü

Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, pandeminin etkisiyle geçen 2020’nin ardından 2021 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Ocak-Haziran 2021 arasındaki otobüs sektörünü değerlendiren Mercedes-Benz Türk, 2021’in ilk 6 ayında Türkiye iç pazarına 107 adet şehirler arası, 22 adet de şehir içi otobüs olmak üzere toplamda 129 adet otobüs satışı gerçekleştirdi. Mercedes-Benz Türk bu süre içerisinde 708 adet şehirler arası otobüs üretirken, 165 adet de şehir içi otobüs üreterek toplamda 873 adetlik üretim hacmine ulaştı. Üretilen otobüslerin yüzde 74’ü ihraç edilirken Ocak-Haziran 2021 arasındaki toplam otobüs ihracatı 645 adede ulaştı. Bu veriler ışığında Türkiye’de üretilen her 2 otobüsten 1’i Mercedes-Benz Türk fabrikasından yollara çıkarken ihraç edilen her 4 otobüsten 3’ünde de Mercedes-Benz Türk imzası yer alıyor.

Güvenilir 2. El faaliyetlerini BusStore ile gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, satış sonrası hizmetler alanında da bu dönemde müşterilerinden gelen taleplere uygun kampanyalar düzenledi. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ile de kişiye özel kredilendirme imkânları yılın ilk 6 ayında devam ettirildi.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, “Pandeminin etkisiyle daralan iç ve ihracat pazarlarına rağmen 2020 yılını başarıyla tamamlamıştık. BusStore, satış sonrası hizmetler, finansal hizmetler, üretim, AR-GE, bayii yönetimi gibi pek çok bölümümüz, birbiriyle dirsek teması halinde ve iş birliği ile içerisinde sektöre nasıl daha iyi hizmet verebiliriz, neler yapabiliriz diye gece gündüz çalışıyor. Bu çalışmaların birer sonucu olarak Mercedes-Benz Türk olarak yine 2021’in ilk 6 ayında şehirler arası otobüs pazarındaki liderliğimizi sürdürdük. Ayrıca Türkiye’nin otobüs pazarının çok daha üst seviyelere ulaşabileceğine de inancımız tam. Ülkemizdeki otomotiv sektörü içinde, otobüs üretimimiz ve ihracatımız sayesinde ekonomimize katkılarımızı aralıksız sürdürmeyi planlıyoruz.” dedi.

2021’e 41 yenilik sunularak başlandı

Mercedes-Benz Türk; yolcular, host/hostesler, kaptanlar, işletmeler ve müşterilerden gelen geri bildirimler ışığında 2021 yılı için 41 farklı yeniliği otobüs modellerinde sunmaya başladı. Güvenlik, konfor ve ekonomik sürüş gibi 3 ana başlıkta yeniliklerini sunmaya başlayan marka, Covid-19 pandemisine karşı geliştirilen yeni donanımlarıyla da daha sağlıklı yolculukları garanti ediyor.

COVID-19 pandemisine karşı yeni donanımlar: 2021 Şubat itibarıyla üretilen tüm Mercedes-Benz şehirler arası otobüslerde, Covid-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek performanslı partikül filtreleri standart olarak sunulurken, yeni iklimlendirme sistemi de opsiyonel olarak sunuluyor. Yeni iklimlendirme sistemi sayesinde otobüslerin içindeki hava, her iki dakikada bir tamamen değiştirilebiliyor. Yeni otobüs siparişleri haricinde mevcut otobüslere de eklenebilen bu donanımlar sayesinde daha güvenli ve huzurlu yolculuklar yapılabiliyor. Yeni donanımlar, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi’nin Almanya’daki ekipler ile ortak çalışması sonucunda geliştirildi.

Yeni güvenlik standartları: Güvenlik alanında standartları oluşturan öncü marka Mercedes-Benz, 2021’de de çok sayıda yeniliği otobüslerinde devreye aldı. İlk olarak ve şimdilik sadece Mercedes-Benz şehirler arası otobüslerinde sunulan bu donanımlar arasında Dönüş Asistanı (Side Guard Assist), Dikkat Asistanı (Attention Assist), Dönüş farı ve Dur & Kalk (Stop & Go) özelliği sunulurken; Park Sensörü/Asistanı ve Yokuş Kalkış Desteği de 2021 itibarıyla otobüslere eklendi.

Yeni konfor standartları: Sadece yolcular için değil, otobüs içindeki herkese daha fazla konfor donanımı sunan Mercedes-Benz Türk, tüm yolcu koltuklarında USB ünitelerini standart olarak sunarak otobüs sektöründe bir ilke imza attı. Bu USB’lerden akıllı telefon, tablet vb. cihazlar şarj edilebiliyor. Otobüslerin elektrik altyapısıyla uyumlu fabrikasyon USB’ler sayesinde araçların güvenlik ve konfor seviyesi artıyor. USB girişlerinde ayrıca aydınlatma da sunarak gece yolculuklarında da kolay erişim imkânı sağlanıyor. 2+1 koltuk düzeninde yeni bir Mercedes-Benz otobüs tercih edecek işletmeler için sunulan yeni koltuk ray sistemi sayesinde koltukların yeniden konumlandırılması kolaylaşıyor ve değer kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor. 2021 yenilikleri arasında koyu renkli camlar, koyu renkli çift camlı tavan kapakları ve Lounge koltuklar da yer alıyor.

Yeni ekonomik sürüş standartları: Yeni ekonomik sürüş paketi ile beraber sektöre yeni bir standart getiren Mercedes-Benz otobüsleri; öngörülü sürüş sistemi (PPC), otomatik karoser indirme, lastik basınç izleme ve Eko sürüş asistanı aracılığıyla yüzde 4+’a varan oranda yakıt tasarrufu sağlıyor. Powershift otomatik şanzıman da 2021 yılı itibarıyla bu yeni ekonomik sürüş paketinde standart olarak sunuluyor. MB GO 250-8 Powershift, 8 ileri 1 geri oranlı otomatikleştirilmiş bir şanzıman sistemi olarak çalışıyor. Hızlı ve optimum vites geçişleri ile yakıt tüketimini azaltan şanzıman sayesinde debriyaj pedalı da ortadan kalkıyor. Yeni şanzıman ile beraber sürücü, vites değiştirme ve debriyaja basma yükünden kurtulduğu için yola daha fazla konsantre olabiliyor, sürüş kondisyonu artıyor ve böylece trafik emniyetine daha fazla katkı sağlanabiliyor.

Şehir içi otobüs pazarında büyük atılımlar gerçekleştirildi

Şehir içi otobüs pazarında da satışlarını arttıran Mercedes-Benz Türk, Ocak-Haziran 2021’de önemli kamu ihalelerini de kazanarak gücüne güç kattı. Mercedes-Benz Türk’ün, halk otobüsü pazarında 2018 yılına kadar yüzde 10 civarında olan pazar payı, 2020’de yüzde 50 civarındayken Ocak-Haziran 2021’de bu oran yüzde 40 seviyesinde ilerliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında açtığı yeni otobüs alım ihalesini Mayıs 2021’de kazanan Mercedes-Benz Türk, toplamda 273 adet CNG’li otobüsü, Ankara halkının kullanımına sunmaya hazırlanıyor. CNG yakıt özelliğine sahip Yeni Conecto Solo ve Conecto Körüklü modelleri, dünyanın en modern otobüs fabrikalarından olan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretiliyor. 168 adedi Mercedes-Benz Conecto Körüklü CNG ve 105 adedi de Mercedes-Benz Conecto Solo CNG olarak belirlenen engelli erişimine uygun otobüsler; elektronik süspansiyon, tam otomatik dijital klima, sessiz ve titreşimsiz çalışan motor gibi yüksek konfor özelliklerinin yanı sıra; elektronik fren yönetimi, yangın ikaz ve söndürme sistemi, devrilme dayanımı gibi güvenlik özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca tüm otobüsler; COVID-19 salgınına karşı geliştirilen, her iki dakikada bir aracın içindeki havanın sürekli ve tamamen yenilenmesini sağlayan aktif klima yazılımı ve virüsleri yüzde 99,9 oranında tutma özelliği olan aktif filtrelere de sahip.

Satış Sonrası Hizmetler tüm koşullarda müşterilerinin yanında oldu

Covid-19 pandemisi sebebiyle umulmadık koşullarda ve değişken uygulamalarla tamamlanan 2020 yılında, hayatın devamlılığını sağlamak anlamında müşterilerinin 7/24 yanında olan Mercedes-Benz Türk bu uygulamasını 2021’de de aralıksız sürdürüyor. 2021’nin Ocak-Haziran döneminde, satış sonrası hizmetleriyle de müşterilerinin ihtiyaçlarına göre destek sağlayan Mercedes-Benz Türk, müşterilerin yaşadığı finansal zorlukları yakından hissederek yüzde 35’e varan yedek parça indirimleriyle müşterilerine destek oldu.

2021 yılında satışı gerçekleşen otobüslerin yüzde 75’i servis paketi ile beraber satın alındı. Müşterilerin ilk satış anında gelecekte yapacakları masrafları planlayabilmek istemesi ve 2. El araç satışında yetkili serviste bakım ve onarımı yapılmış araçların daha fazla tercih ediliyor olması bu rakamların artışını sağlarken; Mercedes-Benz Türk’ün sunduğu Bakım, Aşıntı ve Uzatılmış Garanti paketlerindeki avantajlı fiyatlar da etkisini gösterdi. Ayrıca şirket, peşin fiyatına taksitli satış seçeneğini de başlatarak müşterilerinin harcamalarını daha planlı ve zamana yayabildikleri ödeme imkânları sağladı. Bu kapsamda müşteriler; araçlarını çalıştırmadıkları dönemlerde, paketleri dondurma seçeneğini kullanarak avantaj sağlayabiliyorlar.

BusStore ile güvenilir 2. El otobüs satışları aralıksız sürdürüldü

Mercedes-Benz Türk’ün otobüs alanında 2. El faaliyetlerini sürdüren BusStore markası, 2021 yılında hem iç pazar hem de ihracat pazarlarında faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. BusStore, ihraç edilen otobüsler sayesinde Türkiye ekonomisine de katkıda bulundu.

BusStore, 2019 yılının son çeyreğinde giriş yaptığı şehir içi otobüs pazarında 2021 yılında konumunu sağlamlaştırdı ve yılın ilk yarısında şehir içi otobüs ihracatı gerçekleştirmeye başlayarak tarihinde bir ilke imza attı. BusStore ayrıca sıfır şehir içi otobüs alan müşterilerinin takas araçlarını alarak onlara destek oldu.

Ocak-Haziran 2021 tarihleri arasında aralarında; Esadaş, Best Van Turizm, Kale Seyahat, Ali Osman Ulusoy ve Emiralemli Turizm gibi şirketlerin 2. El otobüslerini satın alan BusStore, toplamda 11 adet şehir içi otobüs satışı gerçekleştirirken, 64 adet de şehirler arası otobüs satışı gerçekleştirdi. Söz konusu satışlar Ocak-Haziran 2020’ye göre yüzde yüzde 188 artış gerçekleştirilmesini sağladı. BusStore ayrıca, 2021’in ilk 6 aylık döneminde 3 adet şehir içi otobüs ihracatı gerçekleştirdi.

Tek noktadan tam hizmet anlayışını sürdüren BusStore, müşterilerine kredi imkânları da dâhil olmak üzere en iyi şekilde destek oldu. BusStore, hem alım hem de satış tarafında, şehirler arası veya şehir içi otobüs pazarında güvenilir iş ortağı olmaya devam etmeyi planlıyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler yine başarılara imza attı

Ocak-Haziran 2021 tarihleri arasında satılan her 2 Mercedes-Benz marka otobüsten 1'i, Bus Store’da satılan her 3 otobüsten ise 2’si Mercedes-Benz Finansal Hizmetler (MBFH) tarafından kredilendirildi. MBFH’in şehirler arası otobüs penetrasyon oranı yüzde 79 iken, BusStore penetrasyon oranı yüzde 81 olup, MBFH toplam otobüs portföyünün önemli bir kısmını revize ederek, müşterilerine bu zor günlerde de yanlarında olduğunu bir kez daha gösterdi.

MBFH taşıt kredisinin yanı sıra sunduğu farklı sigorta paketleri ile de Mercedes-Benz marka araçları, Mercedes-Benz kasko güvencesi ile koruma altına alıyor.

Pandeminin beraberinde getirdiği olumsuz piyasa koşulları, turizm sektöründe yaşanan çalkantılı dönemler, seyahat kısıtlamaları gibi pek çok zorlu süreçlerden geçen sektör, MBFH’in sunduğu yeni revize planlar ile müşteri memnuniyet çıtasını pandemi döneminde de yukarılara taşıdı.