Mercedes-Benz Türk, 2021’de de liderliği hedefliyor
Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında Türkiye ekonomisine yaklaşık 1 milyar Euro’luk ihracat geliriyle katkı sağladı
Türkiye’deki faaliyetlerinde 53 yılı geride bırakan
Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray
Kamyon Fabrikası’nda ürettiği araçlar ile kamyon ve
şehirlerarası otobüs pazarında gelenekselleşen liderliğini
2020’de de korudu.
2020 yılında, Türkiye’de üretilen ve ihraç edilen otobüslerin
yarısı, üretilen her 10 kamyondan 6’sı ve ihraç edilen her 10
kamyondan 8’i Mercedes-Benz Türk imzasını taşıdı.
Şirket, 2020 yılında üretim haricinde AR-GE ve diğer
alanlardaki hizmet ihracatı sayesinde 41 milyon Euro’yu
aşkın gelir elde ederek Türkiye ekonomisine katkısını
sürdürdü.
Süer Sülün; “Mart 2020 itibarıyla ülkemizde etkilerini
hissettiğimiz Covid-19 pandemisine rağmen; ‘Ekonominin
aşısı üretimdir’ diyerek Aksaray Kamyon Fabrikamız ve
Hoşdere Otobüs Fabrikamızda sürdürülebilir üretime
odaklandık. 2019 yılına kıyasla şehirlerarası otobüs
satışlarımızda yüzde 90, kamyon satışlarımızda ise yüzde
141’lik artış ile 2020 yılını zirvede tamamladık. Pandemi
döneminde müşteri memnuniyetini odağımıza alarak,
müşterilerimize kesintisiz hizmet sağlamak amacıyla satış
sonrası servis ağı faaliyetlerimizi bu zorlu koşullara rağmen
aralıksız sürdürdük.” dedi.
Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında gerçekleşen yeniden yapılanma sonrası;
müşterilerine, çalışanlarına ve tüm iş ortaklarına gösterdiği özen ve özveriyle
pandemi etkisi altında geçen zorlu yılı başarıyla tamamladı. Hoşdere Otobüs
Fabrikası, Aksaray Kamyon Fabrikası ve bu üretim tesisleri kapsamındaki iki
farklı AR-GE merkezi ile hem iç pazar hem de ihracat pazarlarında, 2020 yılını
büyüme ile tamamlayan şirket, 2021 yılında da sürdürülebilir bir büyümeye
odaklanıyor.
2020 sonu itibarıyla Türkiye’deki faaliyetleri için toplamda 1.3 milyar Euro’yu
aşkın yatırım değerine ulaşan Mercedes-Benz Türk, pandeminin etkisine
rağmen otobüs ihracatından 422 milyon Euro, kamyon ihracatından 479
milyon Euro, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatından da 41 milyon
Euro’yu aşkın gelir elde etti. Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında yaklaşık 1
milyar Euro’luk ihracat gelirine ulaşarak Türkiye ekonomisine katkısını aralıksız
sürdürdü.
Türkiye’de üretilen ve ihraç edilen her 2 otobüsten 1’i, Türkiye’de üretilen her
10 kamyondan 6’sı ve ihraç edilen her 10 kamyondan 8’i Mercedes-Benz Türk
imzasını taşıyor.
Türkiye şehirlerarası otobüs pazarında liderlik sürdürüldü
Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2020 yılında 3.611 adet otobüs
üretti. Türkiye iç pazarında 2020 yılında 347 adet şehirlerarası ve 29 adet şehir
içi olmak üzere toplamda 376 adet otobüs satışı gerçekleştiren Mercedes-Benz
Türk, bir kez daha Türkiye şehirlerarası otobüs pazarının lideri oldu. Şirket,
başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretiminin yaklaşık yüzde 89’unu
ihraç ederek 2020 yılında 3.209 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi. 1968
yılından 2020 yılı sonuna kadar Mercedes-Benz Türk’ün ürettiği otobüs sayısı
96.287 adede ulaşırken, 1970 yılında başlayan otobüs ihracat rakamında ise
60.713 adede ulaşıldı.
Kamyon satışlarını yüzde 141 artırarak liderliğini devam ettirdi
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası 2020 yılında 13.492 adet
kamyon üretti. 2020 yılında Türkiye iç pazarında kamyon satışlarını 2019 yılına
göre yüzde 141 arttırarak 6.932 adede ulaşan şirket, bir kez daha Türkiye
kamyon pazarının lideri oldu. Mercedes-Benz Türk, kamyon üretiminin yaklaşık
yüzde 59’unu ihraç ederek 2020 yılında 7.947 adetlik kamyon ihracatı
gerçekleştirdi. 1986 yılından 2020 yılı sonuna kadar Mercedes-Benz Türk’ün
ürettiği kamyon sayısı 289.194 adede ulaşırken, yine 1986 yılında başlayan
kamyon ihracat rakamında 76.147 adede ulaşıldı.
Süer Sülün: “Ekonominin aşısı üretimdir”
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “Mart 2020 itibarıyla
ülkemizde etkilerini hissettiğimiz Covid-19 pandemisine rağmen; ‘Ekonominin
aşısı üretimdir’ diyerek Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs
Fabrikamızda sürdürülebilir üretime odaklandık. 2019 yılına kıyasla
şehirlerarası otobüs satışlarımızda yüzde 90, kamyon satışlarımızda ise yüzde
141’lik artış ile 2020 yılını zirvede tamamladık. Pandemi döneminde müşteri
memnuniyetini odağımıza alarak, müşterilerimize kesintisiz hizmet sağlamak
amacıyla satış sonrası servis ağı faaliyetlerimizi bu zorlu koşullara rağmen
aralıksız sürdürdük. Eylül 2020’de 95.000’inci otobüs ve Ekim 2020’de
285.000’inci kamyon üretimine imza attık. 53 yıllık toplam yatırımlarımız 1.3
milyar Euro’yu aşarken, 2020 yılında üretim, AR-GE ve hizmet ihracatımızla
ülkemize yaklaşık 1 milyar Euro’luk gelir sağladık.” dedi.
Süer Sülün; “2020 yılında 347 adet şehirlerarası otobüs sattık. Türkiye’de 2020
yılında üretilen 7.267 adet otobüsten, 3.611 adedini, yaklaşık yarısını,
üretmenin gururunu yaşıyoruz. Bir diğer gurur kaynağımız ise; 2020’de
Türkiye’den ihraç edilen her 2 otobüsten 1’inin Mercedes-Benz Türk imzası
taşıması. Hayatın devamlılığının sağlanmasında büyük bir önemi olan kamyon
ürün grubunda, bu yıl da liderliğimizi sürdürdük. Türkiye’deki her 10
kamyondan 6’sını üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası;
üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik
ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor. Şirketimiz, 2020 yılında
Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 8’inin üretimine imza atarak bir
kez daha gururlanmamızı sağladı. 2021 yılında şehirlerarası otobüs ve kamyon
pazarlarındaki liderliğimizi üretim, ihracat ve AR-GE alanlarında sürdürmek
öncelikli hedefimiz.” dedi.
eCitaro Türkiye’de geliştirildi, Avrupa’da yollara çıktı
Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi’nin Daimler otobüsleri global
sorumlulukları kapsamında; eCitaro’nun karoseri, dış kaplamaları, iç donanımı,
belirli elektrik kapsamları ve diyagnoz sistemleri Hoşdere AR-GE Merkezi’nde
geliştirildi. eCitaro gibi yeni Körüklü eCitaro’nun da yol testleri, ekipman
dayanıklılık testleri, donanım ve altyapı çalışmaları Hoşdere AR-GE Merkezi’nde
yapıldı. eCitaro’nun 1.000.000 km yol koşullarına denk gelen şartları sağlayan
Hidropuls simülasyon ünitesinde kilometre dayanım testleri de Türkiye’de yapıldı.
Güvenilir 2 El kamyon ve otobüs satışlarında TruckStore ve BusStore
imzası
Mercedes-Benz Türk’ün kamyon ve otobüs alanındaki 2 El faaliyetlerini
sürdüren TruckStore ve BusStore markaları, 2020 yılında hem iç pazar hem de
ihracat pazarlarında faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. 2020 yılında 485 adet
kamyon satışı gerçekleştirilirken, 62 adet de otobüs satışı yapıldı.
Kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle 2020’de gençler desteklendi
Mercedes-Benz Türk, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle çocukların ve
gençlerin temel hakları arasında yer alan “eğitim” alanında faaliyetlerini
sürdürmeye 2020’deki pandemi döneminde de devam etti. Şirket, 16 yıldır
“Her Kızımız Bir Yıldız”, 6 yıldır “EML’miz Geleceğin Yıldızı” ve 7 yıldır
“MobileKids” projeleriyle toplumun farklı alanındaki ihtiyaçlara katkı sağlıyor.
Mercedes-Benz’in toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması,
kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle hayata
geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinde, 2020 yılının ilk iki ayında farklı
şehirlerde “Yıldız Kızlar”ın katılımıyla kişisel ve mesleki gelişim atölyeleri
düzenlendi. 2018 yılında başlayan “Bilişim Teknolojileri ve Kodlama” eğitimleri
2020 yılında çevrim içi olarak devam etti. Mercedes-Benz’in “EML’miz
Geleceğin Yıldızı” projesi kapsamında, 2019/2020 eğitim-öğrenim dönemindeki
zorlu pandemi koşullarına rağmen 456 yeni öğrenci Mercedes-Benz
Laboratuvarları’na kabul edilirken, 276 öğrenciye aynı dönemde Mercedes-
Benz Yetkili Bayilerinde staj imkânı tanındı. MobileKids Trafik Eğitim
Projesi’nde 2020 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilen eğitimler ile 500’den fazla
öğrenciye 6 saat süren trafik eğitimi verildi.
Her koşulda sanata destek
Mercedes-Benz Türk, 33 yıldır desteğini aralıksız sürdürdüğü İstanbul Müzik
Festivali’nde bu yıl, “Çevrimiçi Gösterimler” kapsamında gerçekleştirilen Wiener
Akademie “Beethoven Gala” konserine sponsor olarak pandemi döneminde de
sanata desteğe devam etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Sivasspor
|18
|23
|11. Başakşehir
|18
|23
|12. Konyaspor
|18
|22
|13. Göztepe
|18
|22
|14. Kasımpaşa
|17
|22
|15. Malatyaspor
|17
|21
|16. Rizespor
|17
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Leicester City
|18
|35
|3. Liverpool
|17
|33
|4. Man City
|16
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12