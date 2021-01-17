Mercedes-Benz Türk, 2021’de de liderliği hedefliyor

Türkiye’deki faaliyetlerinde 53 yılı geride bırakan

Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray

Kamyon Fabrikası’nda ürettiği araçlar ile kamyon ve

şehirlerarası otobüs pazarında gelenekselleşen liderliğini

2020’de de korudu.

 2020 yılında, Türkiye’de üretilen ve ihraç edilen otobüslerin

yarısı, üretilen her 10 kamyondan 6’sı ve ihraç edilen her 10

kamyondan 8’i Mercedes-Benz Türk imzasını taşıdı.

 Şirket, 2020 yılında üretim haricinde AR-GE ve diğer

alanlardaki hizmet ihracatı sayesinde 41 milyon Euro’yu

aşkın gelir elde ederek Türkiye ekonomisine katkısını

sürdürdü.

 Süer Sülün; “Mart 2020 itibarıyla ülkemizde etkilerini

hissettiğimiz Covid-19 pandemisine rağmen; ‘Ekonominin

aşısı üretimdir’ diyerek Aksaray Kamyon Fabrikamız ve

Hoşdere Otobüs Fabrikamızda sürdürülebilir üretime

odaklandık. 2019 yılına kıyasla şehirlerarası otobüs

satışlarımızda yüzde 90, kamyon satışlarımızda ise yüzde

141’lik artış ile 2020 yılını zirvede tamamladık. Pandemi

döneminde müşteri memnuniyetini odağımıza alarak,

müşterilerimize kesintisiz hizmet sağlamak amacıyla satış

sonrası servis ağı faaliyetlerimizi bu zorlu koşullara rağmen

aralıksız sürdürdük.” dedi.

Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında gerçekleşen yeniden yapılanma sonrası;

müşterilerine, çalışanlarına ve tüm iş ortaklarına gösterdiği özen ve özveriyle

pandemi etkisi altında geçen zorlu yılı başarıyla tamamladı. Hoşdere Otobüs

Fabrikası, Aksaray Kamyon Fabrikası ve bu üretim tesisleri kapsamındaki iki

farklı AR-GE merkezi ile hem iç pazar hem de ihracat pazarlarında, 2020 yılını

büyüme ile tamamlayan şirket, 2021 yılında da sürdürülebilir bir büyümeye

odaklanıyor.

2020 sonu itibarıyla Türkiye’deki faaliyetleri için toplamda 1.3 milyar Euro’yu

aşkın yatırım değerine ulaşan Mercedes-Benz Türk, pandeminin etkisine

rağmen otobüs ihracatından 422 milyon Euro, kamyon ihracatından 479

milyon Euro, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatından da 41 milyon

Euro’yu aşkın gelir elde etti. Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında yaklaşık 1

milyar Euro’luk ihracat gelirine ulaşarak Türkiye ekonomisine katkısını aralıksız

sürdürdü.

Türkiye’de üretilen ve ihraç edilen her 2 otobüsten 1’i, Türkiye’de üretilen her

10 kamyondan 6’sı ve ihraç edilen her 10 kamyondan 8’i Mercedes-Benz Türk

imzasını taşıyor.

Türkiye şehirlerarası otobüs pazarında liderlik sürdürüldü

Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2020 yılında 3.611 adet otobüs

üretti. Türkiye iç pazarında 2020 yılında 347 adet şehirlerarası ve 29 adet şehir

içi olmak üzere toplamda 376 adet otobüs satışı gerçekleştiren Mercedes-Benz

Türk, bir kez daha Türkiye şehirlerarası otobüs pazarının lideri oldu. Şirket,

başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretiminin yaklaşık yüzde 89’unu

ihraç ederek 2020 yılında 3.209 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi. 1968

yılından 2020 yılı sonuna kadar Mercedes-Benz Türk’ün ürettiği otobüs sayısı

96.287 adede ulaşırken, 1970 yılında başlayan otobüs ihracat rakamında ise

60.713 adede ulaşıldı.

Kamyon satışlarını yüzde 141 artırarak liderliğini devam ettirdi

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası 2020 yılında 13.492 adet

kamyon üretti. 2020 yılında Türkiye iç pazarında kamyon satışlarını 2019 yılına

göre yüzde 141 arttırarak 6.932 adede ulaşan şirket, bir kez daha Türkiye

kamyon pazarının lideri oldu. Mercedes-Benz Türk, kamyon üretiminin yaklaşık

yüzde 59’unu ihraç ederek 2020 yılında 7.947 adetlik kamyon ihracatı

gerçekleştirdi. 1986 yılından 2020 yılı sonuna kadar Mercedes-Benz Türk’ün

ürettiği kamyon sayısı 289.194 adede ulaşırken, yine 1986 yılında başlayan

kamyon ihracat rakamında 76.147 adede ulaşıldı.

Süer Sülün: “Ekonominin aşısı üretimdir”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; “Mart 2020 itibarıyla

ülkemizde etkilerini hissettiğimiz Covid-19 pandemisine rağmen; ‘Ekonominin

aşısı üretimdir’ diyerek Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs

Fabrikamızda sürdürülebilir üretime odaklandık. 2019 yılına kıyasla

şehirlerarası otobüs satışlarımızda yüzde 90, kamyon satışlarımızda ise yüzde

141’lik artış ile 2020 yılını zirvede tamamladık. Pandemi döneminde müşteri

memnuniyetini odağımıza alarak, müşterilerimize kesintisiz hizmet sağlamak

amacıyla satış sonrası servis ağı faaliyetlerimizi bu zorlu koşullara rağmen

aralıksız sürdürdük. Eylül 2020’de 95.000’inci otobüs ve Ekim 2020’de

285.000’inci kamyon üretimine imza attık. 53 yıllık toplam yatırımlarımız 1.3

milyar Euro’yu aşarken, 2020 yılında üretim, AR-GE ve hizmet ihracatımızla

ülkemize yaklaşık 1 milyar Euro’luk gelir sağladık.” dedi.

Süer Sülün; “2020 yılında 347 adet şehirlerarası otobüs sattık. Türkiye’de 2020

yılında üretilen 7.267 adet otobüsten, 3.611 adedini, yaklaşık yarısını,

üretmenin gururunu yaşıyoruz. Bir diğer gurur kaynağımız ise; 2020’de

Türkiye’den ihraç edilen her 2 otobüsten 1’inin Mercedes-Benz Türk imzası

taşıması. Hayatın devamlılığının sağlanmasında büyük bir önemi olan kamyon

ürün grubunda, bu yıl da liderliğimizi sürdürdük. Türkiye’deki her 10

kamyondan 6’sını üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası;

üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye’nin ekonomik

ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor. Şirketimiz, 2020 yılında

Türkiye’den ihraç edilen her 10 kamyondan 8’inin üretimine imza atarak bir

kez daha gururlanmamızı sağladı. 2021 yılında şehirlerarası otobüs ve kamyon

pazarlarındaki liderliğimizi üretim, ihracat ve AR-GE alanlarında sürdürmek

öncelikli hedefimiz.” dedi.

eCitaro Türkiye’de geliştirildi, Avrupa’da yollara çıktı

Mercedes-Benz Türk Hoşdere AR-GE Merkezi’nin Daimler otobüsleri global

sorumlulukları kapsamında; eCitaro’nun karoseri, dış kaplamaları, iç donanımı,

belirli elektrik kapsamları ve diyagnoz sistemleri Hoşdere AR-GE Merkezi’nde

geliştirildi. eCitaro gibi yeni Körüklü eCitaro’nun da yol testleri, ekipman

dayanıklılık testleri, donanım ve altyapı çalışmaları Hoşdere AR-GE Merkezi’nde

yapıldı. eCitaro’nun 1.000.000 km yol koşullarına denk gelen şartları sağlayan

Hidropuls simülasyon ünitesinde kilometre dayanım testleri de Türkiye’de yapıldı.

Güvenilir 2 El kamyon ve otobüs satışlarında TruckStore ve BusStore

imzası

Mercedes-Benz Türk’ün kamyon ve otobüs alanındaki 2 El faaliyetlerini

sürdüren TruckStore ve BusStore markaları, 2020 yılında hem iç pazar hem de

ihracat pazarlarında faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. 2020 yılında 485 adet

kamyon satışı gerçekleştirilirken, 62 adet de otobüs satışı yapıldı.

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle 2020’de gençler desteklendi

Mercedes-Benz Türk, kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle çocukların ve

gençlerin temel hakları arasında yer alan “eğitim” alanında faaliyetlerini

sürdürmeye 2020’deki pandemi döneminde de devam etti. Şirket, 16 yıldır

“Her Kızımız Bir Yıldız”, 6 yıldır “EML’miz Geleceğin Yıldızı” ve 7 yıldır

“MobileKids” projeleriyle toplumun farklı alanındaki ihtiyaçlara katkı sağlıyor.

Mercedes-Benz’in toplumda kadının her alanda hak ettiği güce kavuşması,

kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle hayata

geçirdiği “Her Kızımız Bir Yıldız” projesinde, 2020 yılının ilk iki ayında farklı

şehirlerde “Yıldız Kızlar”ın katılımıyla kişisel ve mesleki gelişim atölyeleri

düzenlendi. 2018 yılında başlayan “Bilişim Teknolojileri ve Kodlama” eğitimleri

2020 yılında çevrim içi olarak devam etti. Mercedes-Benz’in “EML’miz

Geleceğin Yıldızı” projesi kapsamında, 2019/2020 eğitim-öğrenim dönemindeki

zorlu pandemi koşullarına rağmen 456 yeni öğrenci Mercedes-Benz

Laboratuvarları’na kabul edilirken, 276 öğrenciye aynı dönemde Mercedes-

Benz Yetkili Bayilerinde staj imkânı tanındı. MobileKids Trafik Eğitim

Projesi’nde 2020 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilen eğitimler ile 500’den fazla

öğrenciye 6 saat süren trafik eğitimi verildi.

Her koşulda sanata destek

Mercedes-Benz Türk, 33 yıldır desteğini aralıksız sürdürdüğü İstanbul Müzik

Festivali’nde bu yıl, “Çevrimiçi Gösterimler” kapsamında gerçekleştirilen Wiener

Akademie “Beethoven Gala” konserine sponsor olarak pandemi döneminde de

sanata desteğe devam etti.