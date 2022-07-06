Mercedes-Benz Temmuz kampanyaları

Mercedes-Benz Otomobil kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, yeni otomobil alımlarında Temmuz ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz C-Serisi Sedan ve GLB modellerinde 750.000 TL krediye bu aya özel 12 ay yüzde 4,07 faizli kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi Sedan otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Temmuz ayına özel 900.000 TL’ye 12 ay yüzde 4,07 faiz oranı fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz Certified: Sertifikalı Kullanılmış Otomobiller’de ise Temmuz ayına özel 12 ay yüzde 4,20 faiz oranından başlayan kredi faiz fırsatları sunuluyor.

Ayrıntılı bilgi için en yakın Mercedes-Benz bayisi ya da www.mbfh.com.tr/otomobil ziyaret edilebilir.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ayrıcalığıyla, Temmuz ayı boyunca esnek ödeme planı avantajı ve düşük aylık ödemelerle Vito sahibi olunabiliyor.

Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı olan Vito’ya sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 100.000 TL kredi için 5 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Far ve yağmur sensörü, rüzgâr savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile Sprinter’e sahip olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 100.000 TL kredi için 5 ay vade ve yüzde 0 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.

Mercedes-Benz Certified araçlarda çok avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko’ya özel 90.000 TL kredi için 5 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânı ile ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.