Mercedes-Benz StartUP 2021 başvuruları devam ediyor

İlki 2017 yılında hayata geçirilen StartUP programı kapsamında düzenlenen Mercedes-Benz StartUP yarışmasının, 2021 yılı için başvuruları toplamaya devam ediyor. 2017 yılında para ödülü verilen 500 startup’a ek olarak 2018 yılından itibaren iş geliştirme eğitimleri, atölye çalışmaları, para ödülü, ulusal ve uluslararası network geliştirme imkânı gibi farklı yollarla 170’nin üzerinde startup’ı destekleyen Mercedes-Benz, bu yıl StartUP programının dördüncüsünü düzenliyor. Mercedes-Benz StartUP’a, Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup’lar davet ediliyor. Yarışma jürisi tarafından fikir aşamasını geçmiş, iş planı netleşmiş, prototipi üretilmiş ya da prototip planı hazır olan startup’lar değerlendirmeye alınıyor.

Akıldaki sorular Mercedes-Benz StartUP Bilgilendirme Buluşması’nda yanıt bulacak

Mercedes-Benz StartUP Programı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler 15 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek “Bilgilendirme Buluşması”na davet ediliyor. Buluşmaya katılanlar, program ve başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgiye ulaşabilecek. Etkinlikte düzenlenecek soru & cevap seanslarında ise akıllara takılan sorulara yanıt bulunacak.

Toplantıya katılmak isteyenler aşağıdaki linkten kayıt olabilecekler.

Mercedes-Benz StartUP Bilgilendirme Buluşması Tickets, Thu, Apr 8, 2021 at 5:00 PM | Eventbrite

3 farklı kategoride en iyi 3 startup’a toplamda 150.000 TL’lik ödül verilecek

“Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinin yanı sıra yarışmanın bu yılki 3 ödülünden biri, yeni açılan “Ulaşım Çözümleri” kategorisinde verilecek. Kriterleri sağlayan ve yaptığı işin sonuçlarıyla ulaşım çözümleri geliştiren bir startup, ödülün sahibi olacak.

“Sosyal Fayda” kategorisinin değerlendirilmesinde; COVID-19 pandemisinin olumsuz etkilerini çevreye duyarlı bir şekilde onarmayı hedefleyen “Yeşil Kurtarma” (Green Recovery) alanında çalışan startup’lara öncelik verilecek.

3 farklı kategoride belirlenecek 3 startup, 50’şer bin TL para ödülünün sahibi olacak.

Ağustos ayında ödül töreni gerçekleşecek

Mercedes-Benz StartUP yarışması için başvurular 30 Nisan 2021 gece yarısına kadar istanbul.impacthub.net/MBStartUP adresi üzerinden online olarak kabul edilecek. 31 Mayıs 2021 tarihinde sonuçlanacak ön elemeyi geçen startuplar, 7 Haziran’da eğitim kampında bir araya gelecekler. Mentorlar eşliğinde pazarlama, network ve iş planı oluşturma eğitimleri verilen bu programın ardından nihai iş planı sunumları hazırlanacak ve çalışmalar jüri tarafından değerlendirilecek. Bu değerlendirmenin ardından ilk 10’a kalan yarışmacılar, Temmuz ayında, 2 hafta sürecek StartUP Boost programına katılacak. Mercedes-Benz uzmanları, ilk 10 startup’a program süresince mentorluk desteği de sunacak.

Mercedes-Benz StartUP’ın kazananları Ağustos ayında düzenlenecek özel ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Ödül töreninin ardından ilk 10’a kalan yarışmacılar Eylül ayında, Almanya startup ekosisteminin önemli aktörleri ile birebir görüşmeler yapacakları, girişimlerini geliştirebilmek adına, alanında ismini duyurmuş başarılı girişimcilerle fikir alışverişi yapabilecekleri ve startuplarının yurtdışı görünürlüklerini arttıracak ve hikayelerini paylaşabilecekleri postlardan oluşan, kendilerine özel düzenlenen dijital Almanya Ekosistem Modülü’ne katılacaklar.