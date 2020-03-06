Mercedes-Benz StartUP 2020 başladı

Mercedes-Benz’in, StartUP Programı çerçevesinde düzenlediği “Mercedes-Benz StartUP” yarışmasının dördüncüsü, 6 Mart 2020 itibarıyla başlıyor.

Mercedes-Benz StartUP’a “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”ndan bir veya birkaçına katkıda bulunan, hayatı kolaylaştıran, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup’ların başvuruları kabul ediliyor.

28 Nisan tarihine kadar başvurulara açık olan Mercedes-Benz StartUP’ta, 3 farklı kategoride en iyi 3 startup’a toplamda 150.000 TL’lik büyük ödül verilecek. İlk 10’a kalan tüm projelere ise “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Almanya ziyareti hediye edilecek.

Bu yıl “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü”nün yanı sıra yeni bir kategori olan “Ulaşım Çözümleri Ödülü” de sahibini bulacak. Ayrıca ilk defa bu sene ilk 10 startup, Mercedes-Benz yöneticilerinden kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği alacak.

İlk 10 startup’a Mercedes-Benz yöneticilerinden mentorluk desteği

Mercedes-Benz StartUP’ta belirlenen kriterlere göre en yüksek oyu alan ilk 10 startup’a verilen ödüllere bu yıl bir yenisi daha eklendi. İlk defa 10 startup, Mercedes-Benz yöneticilerinden kendi ihtiyaçlarına yönelik kurgulanmış birebir mentorluk desteği alma şansı yakalayacak. Aynı zamanda seçilen ilk 10 startup, Impact Hub İstanbul’un kendilerine özel tasarladığı StartUP Boost gelişim programı ve Avrupa startup ekosistemini tanıma imkanı bulacakları Almanya seyahatine katılmaya hak kazanacak.

Yeni bir kategori eklendi: “Ulaşım Çözümleri Ödülü”

“Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinin yanı sıra yarışmanın bu yılki 3 büyük ödülünden biri, yeni açılan “Ulaşım Çözümleri” kategorisinde verilecek. Kriterleri sağlayan ve yaptığı işin sonuçları ulaşım çözümleri geliştiren bir startup, ödülün sahibi olacak.

3 farklı kategoride belirlenecek 3 startup, 50’şer bin TL para ödülünün sahibi olacak.

Temmuz’da ödül töreni gerçekleşecek

Mercedes-Benz StartUP yarışması için başvurular 28 Nisan 2020 gece yarısına kadar http://mercedesbenzstartup.com/adresi üzerinden online olarak kabul edilecek. 15 Mayıs 2020 tarihinde sonuçlanacak ön elemeyi geçen startuplar, Mayıs ayında düzenlenecek eğitim kampında bir araya gelecekler. Mentorlar eşliğinde pazarlama, network ve iş planı oluşturma eğitimleri verilen bu programın ardından nihai iş planı sunumları hazırlanacak ve çalışmalar jüri tarafından değerlendirilecek. Bu değerlendirmenin ardından ilk 10’a kalan yarışmacılar Haziran ayındaki StartUP Boost programına katılacak. Mercedes-Benz uzmanları ilk 10 startup’a program süresince mentorluk desteği de sunacak.

Mercedes-Benz StartUP’ın kazananları Temmuz ayında düzenlenecek özel ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Ödül töreninin ardından ilk 10’a kalan yarışmacılar Almanya startup ekosisteminin önemli aktörleri ile bir araya gelebilecekleri, girişimlerini geliştirebilmek adına başarılı girişimcilerle fikir alışverişi yapabilecekleri, kendilerine özel düzenlenen Almanya ziyaretine katılacaklar.

Mercedes-Benz StartUP programı çerçevesinde düzenlenen yarışmanın kazananları uzman jüri üyeleri tarafından belirlenecek

Mercedes-Benz StartUP’ın bu yılki jüri üyeleri yine kendi alanlarında birbirinden değerli isimlerden oluşuyor. Jüride sivil toplum kuruluşlarından, Startup Hub’lardan ve medyadan uzman isimlerin yanında Mercedes-Benz’in yöneticileri de yer alıyor.