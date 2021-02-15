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Mercedes-Benz, şehirler arası otobüslerinde sunmaya başladığı yeni donanımların detaylarını basın mensupları ile paylaştı

• 2021 yılında 41 farklı yeniliği otobüs modellerinde sunmaya başlayan Mercedes-Benz, detaylı bir sunumla gerçekleştirdiği online basın toplantısında merak edilenleri yanıtladı. • Mercedes-Benz “Yeni Güvenlik Standartları”, “Yeni Konfor Standartları” ve “Yeni Ekonomik Sürüş Standartları” olarak 3 ana başlık altında özetlenen yeniliklerin de katkısıyla, şehirler arası otobüs alanındaki öncülüğünü sürdürmeyi planlıyor.

Otovitrin 15.02.2021, 19:01
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Mercedes-Benz, şehirler arası otobüslerinde sunmaya başladığı yeni donanımların detaylarını basın mensupları ile paylaştı

Mercedes-Benz Türk; yolcular, muavinler, kaptanlar, işletmeler ve müşterilerden gelen geri bildirimler ışığında, 2021 yılı için 41 farklı yenilik sunduğu otobüs modellerine dair detayları online bir toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı. Güvenlik, konfor ve ekonomik sürüş gibi 3 ana başlıkta sunulan yeniliklerin ayrıntılarını sunan Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Otobüs Satış Operasyonları Grup Müdürü Tolga Bilgisu, Otobüs Filo Satış Grup Müdürü Burak Batumlu ve Otobüs Ürün Yöneticisi Cüneyt Sütçü, basından gelen tüm soruları da yanıtlayarak, merak edilen noktaları açıklığa kavuşturdu. Şehirler arası otobüs pazarında “En”leri ve “İlk”leri kullanıcılarına sunan Mercedes-Benz Türk, Covid-19 pandemisine karşı geliştirilen yeni donanımlar da dahil olmak üzere 2021 yılında da bu öncü kimliğini yeni donanımlarıyla farklı bir seviyeye taşıyor.

Mercedes-Benz’in otobüs sektöründe sunulan güvenlik ilkleri

İlk olarak ve şimdilik sadece Mercedes-Benz şehirler arası otobüslerinde sunulan güvenlik donanımları arasında Dönüş Asistanı (Side Guard Assist), Dikkat Asistanı (Attention Assist), Dönüş farı ve Dur & Kalk (Stop & Go) özelliği sunulurken; Park Sensörü/Asistanı ve Yokuş Kalkış Desteği de 2021 itibarıyla otobüslere eklendi.

  • Dönüş Asistanı (Side Guard Assist): Otobüslerin sağa dönüşlerinde ve sürüş sırasında, hem sürücünün hem yayaların hem de diğer sürücülerin güvenliğine katkı sağlayan bu donanım sayesinde; daha güvenli sollamalar, kalkışlarda ve düşük hızlı sürüşlerde kaza riskinin azaltılması ve trafik ışıklarında bekleyen yaya ve araçların daha iyi algılanması sağlanıyor.
  • Dikkat Asistanı (Attention Assist): Dinlenmeden sürüş yapan sürücülerin uyarılmasıyla birlikte sürüş güvenliğinin arttırılmasının amaçlandığı bu donanım, 60 km/s’in üzerinde seyredilirken sürücü davranışlarını izliyor ve dikkatsiz sürücü davranışlarında, görsel ve titreşimli uyarı ile sürücünün mola vermesini öneriyor.
  • Dönüş farı: Artırılmış dönüş güvenliği sağlayan yeni farlar, 40 km/s’ten düşük hızlarda veya sinyal aktif hale geldiğinde devreye giriyor. Bu anlarda sis farları dönüş farı özelliğine geçiyor. Aydınlatma etkisi arttırılırken, sürücü güvenle ve pratik şekilde manevra yapabiliyor.
  • Dur & Kalk Asistanı (Stop & Go): Otonom sürüşe gidilen yoldaki aşamalardan biri olarak nitelendirilebilecek bu donanım sürüş konforuna ve güvenliğe katkı sağlıyor. Araç 2 saniyeden daha kısa süre hareketsiz kaldığında otomatik olarak yeniden hareket edebiliyor. Hareketsiz kalma süresi 2 saniyeyi geçtiğindeyse sürücü gaz pedalına veya direksiyondaki fonksiyon tuşuna bastığı takdirde sürüş yeniden başlatılıyor.

Mercedes-Benz otobüslerinde bu donanımlara ek olarak; yan dikiz aynalarında renkli LED ışıklarla görsel uyarı veren Park Sensörü/Asistanı ile istenmeyen ileri-geri kaymaları önleyen, kalkış ve manevra yapmayı daha rahat hale getiren Yokuş Kalkış Desteği de standart olarak sunulmaya başlandı. Otobüslere eklenen diğer donanımlar arasında; gece sürüşlerinde aracın en arka uç noktasının daha kolay algılanmasına yardımcı olan LED takip lambası ve yıkama özelliğini de barındıran geri görüş kamerası bulunuyor, yıkama özelliği sayesinde kameranın camı gerektiğinde kolayca temizlenebiliyor.

Covid-19 salgınına karşı yeni donanımlar sunularak hijyenik seyahat imkanı sağlanıyor

2021 yılı itibarıyla üretilen tüm Mercedes-Benz şehirler arası otobüslerde, Covid-19 salgınına karşı yeni antiviral etkili yüksek performanslı partikül filtreleri standart olarak sunulurken, yeni iklimlendirme sistemi de opsiyonel olarak sunuluyor. Yeni iklimlendirme sistemi sayesinde otobüslerin içindeki hava, her iki dakikada bir tamamen değiştirilebiliyor. Yeni otobüs siparişleri haricinde mevcut otobüslere de eklenebilen bu donanımlar sayesinde daha güvenli ve huzurlu yolculuklar yapılabiliyor.

Yeni donanımlar, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi’nin Almanya’daki ekipler ile ortak çalışması sonucunda geliştirildi.

Konfor alanında yeni donanımlar

Pazardan gelen taleplere göre yeni donanımlar geliştiren Mercedes-Benz, 2021 yılıyla beraber global ürünlerine lokal ihtiyaçlara uyarlayarak, sadece yolcular için değil, otobüs içindeki herkese daha fazla konfor donanımı sunmaya başlıyor.

  1. yolcu koltuklarında USB üniteleri standart olarak sunularak otobüs sektöründe bir ilke imza atılırken, yolculardan gelen geri bildirimler sonrasında her koltuk sırası için sunulan USB’lerden akıllı telefon, tablet vb. aletler şarj edilebiliyor. Otobüslerin elektrik altyapısıyla uyumlu fabrikasyon USB’ler sayesinde araçların güvenlik ve konfor seviyesi artıyor. Çiftli koltuklarda çift USB girişleri koltuk ortalarında yer alırken, 2+1 koltuklarda USB girişleri yan duvara konumlandırılıyor. USB girişlerinde ayrıca aydınlatma da sunularak gece yolculuklarında kolay erişim imkânı sağlanıyor.

2+1 koltuk düzeninde yeni bir Mercedes-Benz otobüs tercih edecek işletmeler için sunulan yeni koltuk ray sistemi sayesinde koltukların yeniden konumlandırılması kolaylaşıyor ve değer kayıplarının önlenmesi amaçlanıyor.

2021 yenilikleri arasında yolcuların konforunu arttıracak diğer özel donanımlar arasında koyu renkli camlar, koyu renkli çift camlı tavan kapakları ve Lounge koltuklar yer alıyor.

Otobüs sürücülerinin konforu da 2021 yenilikleri kapsamında arttırıldı. Sürücü konfor paketi ile sürücünün yatma yerinde perde yerine rulo sürgü kapak kullanılarak bir ilk daha Mercedes-Benz ile gerçekleştiriliyor. Bu paket kapsamında, sürücünün yatma yerini komple kaplayan uzun ve kalın bir minder de sunuluyor. Yenilikler kapsamında sürücünün konforu için yeri yeniden düzenlenen ayrı bir hoparlör, çakmak yerine çift USB, sürücünün sol tarafında yeni bir evrak koyma cebi, deri direksiyon simidi ve radyonun konumunun yukarı alınması gibi detaylar bulunuyor.

Muavinlerin araç içindeki konforunu arttırabilmek amacıyla geliştirilen hostes konfor paketinde genişletilmiş çift kol dayama desteği ve koltuğun 50 mm aşağı indirilme imkânı sunuluyor. Tourismo modellerinde de genişletilen ayak dayama yeri, bardak tutucu ve hostes çağırma düğmesi sayesinde konfor ve fonksiyonellik arttırıldı. Genişletilmiş çift kol dayamalı koltuk Mercedes-Benz otobüslerinde sunuluyor. Ayrıca Tourismo 15 modellerinde otobüs içindeki anonslar için sunulan kablosuz mikrofon da bir ilk olarak standart olarak sunuluyor.

Yüksek teknolojiyle ekonomi sağlanan yeni donanımlar

Yeni ekonomik sürüş paketi ile beraber sektöre yeni bir standart getiren Mercedes-Benz otobüsleri; öngörülü sürüş sistemi (PPC), otomatik karoser indirme, lastik basınç izleme ve Eko sürüş asistanı aracılığıyla yüzde 4+’a varan oranda yakıt tasarrufu sağlıyor. Powershift otomatik şanzıman da 2021 yılı itibarıyla bu yeni ekonomik sürüş paketinde standart olarak sunuluyor. MB GO 250-8 Powershift, 8 ileri 1 geri oranlı otomatikleştirilmiş bir şanzıman sistemi olarak çalışıyor. Hızlı ve optimum vites geçişleri ile yakıt tüketimini azaltan şanzıman sayesinde debriyaj pedalı da ortadan kalkıyor. Yeni şanzıman ile beraber sürücü, vites değiştirme ve debriyaja basma yükünden kurtulduğu için yola daha fazla konsantre olabiliyor, sürüş kondisyonu artıyor ve böylece trafik emniyetine daha fazla katkı sağlanabiliyor.

  • Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC) sayesinde Mercedes-Benz, yakıt ekonomisi ve konfor alanında bir diğer yeniliği daha Travego 15 ve Tourismo modellerinde sunmaya başladı. Avrupa ve Türkiye otoyollarının yüzde 95’ini kapsayan dijital yol haritaları ve GPS bilgileri kullanılarak, vites değişim zamanları ile vites seçimlerinde optimizasyon sağlayan sistem, yakıt tasarrufuna katkıda bulunuyor. Öngörülü Sürüş Sistemi, hız sabitleme sisteminde kaydedilen hızın belirli bir tolerans değerinde üzerine çıkabiliyor veya altına inebiliyor. Bu sistem tüm fonksiyonlarıyla kullanıldığında sadece yakıt tasarrufu sağlamakla kalmıyor aynı zamanda sürücünün yükünü de hafifletiyor.
  • Travego modellerinde standart olan adaptif hız sabitleme sistemi tüm Tourismo modellerinde de standart olarak sunulmaya başlandı.
  • Tourismo’da yeni sunulmaya başlanan otomatik karoser indirme özelliği dikkat çekiyor. Araç 80 km/s hıza ulaştığında 20 mm alçalan karoser sayesinde hava sürtünmesinde avantaj sağlanıyor. Yakıt tüketimine olumlu anlamda etki eden bu sistem otomatik olarak çalışıyor. Aracın hızı 60 km/s’in altına yeniden indiğinde gövde bu sefer 20 mm yükselerek standart konumuna geliyor. Otomatik karoser indirme sistemi ekonomi, çevre ve güvenlik alanlarında önemli katkı sağlıyor.
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