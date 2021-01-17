banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Zamanı donduran 20 kadın!
Zamanı donduran 20 kadın!
Atatürk’ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı
Atatürk’ün hediye ettiği mendili satışa çıkarttı
Buzlanma ve don uyarısı yapıldı
Buzlanma ve don uyarısı yapıldı
Boya badana ustasının söylediği türküye klip çekildi
Boya badana ustasının söylediği türküye klip çekildi

Mercedes-Benz, PEP başvuruları başlıyor

Mercedes-Benz’in, üniversitelerde okuyan gençlerin profesyonel hayata hazırlanmasını sağlamak amacıyla 2002 yılından bu yana sürdürdüğü, 2020 yılında ise üniversite öğrencilerinin, yeni mezunların, genç profesyonellerin ve profesyonellerin verdiği oylarla “en beğenilen yetenek programı” seçilen “PEP” uzun dönem staj programında başvurular başladı.

Otovitrin 17.01.2021, 11:53 17.01.2021, 11:58
4
Mercedes-Benz, PEP başvuruları başlıyor

PEP için başvurular 15 Ocak 2020 - 15 Mart 2020

arasında https://www.mercedes-benz-

trucks.com/tr_TR/brand/Kariyer/internship-

opportunities/university-internship-opportunities.html

adresinden yapılabiliyor.

Mercedes-Benz, 2002 yılından günümüze üniversite son sınıf öğrencilerine ve

yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilere yönelik PEP (Professional Experience

Program) adını verdiği uzun dönem staj programını yürütüyor. PEP kapsamında

öğrenciler, değerlendirme merkezi uygulaması, envanter değerlendirmeleri ile ilgi

duydukları ve başarılı olabilecekleri alanlarda yarı zamanlı çalışma imkânı elde

ediyor. PEP takımında yer alan stajyerler, 11 ay süren stajları süresince,

kendilerine verilen projeler ile yeteneklerini ortaya koyma fırsatı ve iş hayatıyla

ilgili özel deneyimler kazanıyor. Mezuniyetlerinden sonra ise, şirketin seçme ve

yerleştirme sürecinin aranan adayları olarak Mercedes-Benz kadrosunda yer alma

fırsatını elde ediyorlar.

PEP kapsamında yer alan öğrenciler, yaz aylarında tam zamanlı, öğrenim

gördükleri sömestre zamanlarında ise en az 2 gün devam koşulu ile üretim, satış-

pazarlama, AR-GE, satış sonrası hizmetler, bilgi teknolojileri (IT) ve diğer iş destek

(Finans, Muhasebe, Controlling, İnsan Kaynakları, Satınalma, Kurumsal İletişim)

departmanlarında görev alıyor.

Üniversitelerin son sınıflarında öğrenim gören, en az bir yabancı dile hakim,

Mercedes-Benz’in uyguladığı seçim süreçlerinde başarılı olan adaylardan oluşan

PEP takımı, uzun vadede şirkette oluşacak yeni mezun istihdamı için uygun

pozisyonlarda değerlendirilmek üzere öncelikli aday havuzunu da oluşturuyor.

Mercedes-Benz PEP takımında yer alan stajyerler, 11 aylık stajları süresinde,

kendilerine verilen projeler ile yeteneklerini ortaya koyma fırsatı yakalarken

kariyer yolculuklarında çeşitli deneyimler edinme imkânına sahip oluyor.

Mercedes-Benz’in uzun yıllardır devam eden staj programına katılacak stajyerler,

yöneticilerinin rehberliğinde gerçekleştirecekleri projelerle teorik eğitimlerini

pratik hayatta uygulama fırsatı buluyor. Mercedes-Benz’in sağlam dijital alt yapısı

sayesinde sunulan bu program çerçevesinde vaka çalışmaları, mentorluk

oturumları, kariyer sohbetleri ve proje sunumları gibi birçok faaliyet

gerçekleştiriliyor.

PEP (Professional Experience Program) uzun dönem staj programı

başvuru değerlendirme koşulları şu şekilde:

4 yıllık bir üniversitede öğrenim görüyor olmak veya yüksek lisans öğrencisi

olmak

Lisans/yüksek lisans programlarından gelecek 1 yıl içerisinde mezun

olabilecek durumda olmak,

En az bir yabancı dili (İngilizce ve/veya Almanca) çok iyi seviyede kullanıyor

olmak,

Gerçekleştirilecek mülakat, test ve değerlendirme merkezi uygulamalarında

başarılı olmak.

Yorumlar (0)
banner429
banner422
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 17 33
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Sivasspor 18 23
11. Başakşehir 18 23
12. Konyaspor 18 22
13. Göztepe 18 22
14. Kasımpaşa 17 22
15. Malatyaspor 17 21
16. Rizespor 17 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Leicester City 18 35
3. Liverpool 17 33
4. Man City 16 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12