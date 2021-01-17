Mercedes-Benz, PEP başvuruları başlıyor

PEP için başvurular 15 Ocak 2020 - 15 Mart 2020

arasında https://www.mercedes-benz-

trucks.com/tr_TR/brand/Kariyer/internship-

opportunities/university-internship-opportunities.html

adresinden yapılabiliyor.

Mercedes-Benz, 2002 yılından günümüze üniversite son sınıf öğrencilerine ve

yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilere yönelik PEP (Professional Experience

Program) adını verdiği uzun dönem staj programını yürütüyor. PEP kapsamında

öğrenciler, değerlendirme merkezi uygulaması, envanter değerlendirmeleri ile ilgi

duydukları ve başarılı olabilecekleri alanlarda yarı zamanlı çalışma imkânı elde

ediyor. PEP takımında yer alan stajyerler, 11 ay süren stajları süresince,

kendilerine verilen projeler ile yeteneklerini ortaya koyma fırsatı ve iş hayatıyla

ilgili özel deneyimler kazanıyor. Mezuniyetlerinden sonra ise, şirketin seçme ve

yerleştirme sürecinin aranan adayları olarak Mercedes-Benz kadrosunda yer alma

fırsatını elde ediyorlar.

PEP kapsamında yer alan öğrenciler, yaz aylarında tam zamanlı, öğrenim

gördükleri sömestre zamanlarında ise en az 2 gün devam koşulu ile üretim, satış-

pazarlama, AR-GE, satış sonrası hizmetler, bilgi teknolojileri (IT) ve diğer iş destek

(Finans, Muhasebe, Controlling, İnsan Kaynakları, Satınalma, Kurumsal İletişim)

departmanlarında görev alıyor.

Üniversitelerin son sınıflarında öğrenim gören, en az bir yabancı dile hakim,

Mercedes-Benz’in uyguladığı seçim süreçlerinde başarılı olan adaylardan oluşan

PEP takımı, uzun vadede şirkette oluşacak yeni mezun istihdamı için uygun

pozisyonlarda değerlendirilmek üzere öncelikli aday havuzunu da oluşturuyor.

Mercedes-Benz PEP takımında yer alan stajyerler, 11 aylık stajları süresinde,

kendilerine verilen projeler ile yeteneklerini ortaya koyma fırsatı yakalarken

kariyer yolculuklarında çeşitli deneyimler edinme imkânına sahip oluyor.

Mercedes-Benz’in uzun yıllardır devam eden staj programına katılacak stajyerler,

yöneticilerinin rehberliğinde gerçekleştirecekleri projelerle teorik eğitimlerini

pratik hayatta uygulama fırsatı buluyor. Mercedes-Benz’in sağlam dijital alt yapısı

sayesinde sunulan bu program çerçevesinde vaka çalışmaları, mentorluk

oturumları, kariyer sohbetleri ve proje sunumları gibi birçok faaliyet

gerçekleştiriliyor.

PEP (Professional Experience Program) uzun dönem staj programı

başvuru değerlendirme koşulları şu şekilde:

4 yıllık bir üniversitede öğrenim görüyor olmak veya yüksek lisans öğrencisi

olmak

Lisans/yüksek lisans programlarından gelecek 1 yıl içerisinde mezun

olabilecek durumda olmak,

En az bir yabancı dili (İngilizce ve/veya Almanca) çok iyi seviyede kullanıyor

olmak,

Gerçekleştirilecek mülakat, test ve değerlendirme merkezi uygulamalarında

başarılı olmak.