Mercedes-Benz, PEP başvuruları başlıyor
Mercedes-Benz’in, üniversitelerde okuyan gençlerin profesyonel hayata hazırlanmasını sağlamak amacıyla 2002 yılından bu yana sürdürdüğü, 2020 yılında ise üniversite öğrencilerinin, yeni mezunların, genç profesyonellerin ve profesyonellerin verdiği oylarla “en beğenilen yetenek programı” seçilen “PEP” uzun dönem staj programında başvurular başladı.
PEP için başvurular 15 Ocak 2020 - 15 Mart 2020
arasında https://www.mercedes-benz-
trucks.com/tr_TR/brand/Kariyer/internship-
opportunities/university-internship-opportunities.html
adresinden yapılabiliyor.
Mercedes-Benz, 2002 yılından günümüze üniversite son sınıf öğrencilerine ve
yüksek lisans öğrenimi gören öğrencilere yönelik PEP (Professional Experience
Program) adını verdiği uzun dönem staj programını yürütüyor. PEP kapsamında
öğrenciler, değerlendirme merkezi uygulaması, envanter değerlendirmeleri ile ilgi
duydukları ve başarılı olabilecekleri alanlarda yarı zamanlı çalışma imkânı elde
ediyor. PEP takımında yer alan stajyerler, 11 ay süren stajları süresince,
kendilerine verilen projeler ile yeteneklerini ortaya koyma fırsatı ve iş hayatıyla
ilgili özel deneyimler kazanıyor. Mezuniyetlerinden sonra ise, şirketin seçme ve
yerleştirme sürecinin aranan adayları olarak Mercedes-Benz kadrosunda yer alma
fırsatını elde ediyorlar.
PEP kapsamında yer alan öğrenciler, yaz aylarında tam zamanlı, öğrenim
gördükleri sömestre zamanlarında ise en az 2 gün devam koşulu ile üretim, satış-
pazarlama, AR-GE, satış sonrası hizmetler, bilgi teknolojileri (IT) ve diğer iş destek
(Finans, Muhasebe, Controlling, İnsan Kaynakları, Satınalma, Kurumsal İletişim)
departmanlarında görev alıyor.
Üniversitelerin son sınıflarında öğrenim gören, en az bir yabancı dile hakim,
Mercedes-Benz’in uyguladığı seçim süreçlerinde başarılı olan adaylardan oluşan
PEP takımı, uzun vadede şirkette oluşacak yeni mezun istihdamı için uygun
pozisyonlarda değerlendirilmek üzere öncelikli aday havuzunu da oluşturuyor.
Mercedes-Benz PEP takımında yer alan stajyerler, 11 aylık stajları süresinde,
kendilerine verilen projeler ile yeteneklerini ortaya koyma fırsatı yakalarken
kariyer yolculuklarında çeşitli deneyimler edinme imkânına sahip oluyor.
Mercedes-Benz’in uzun yıllardır devam eden staj programına katılacak stajyerler,
yöneticilerinin rehberliğinde gerçekleştirecekleri projelerle teorik eğitimlerini
pratik hayatta uygulama fırsatı buluyor. Mercedes-Benz’in sağlam dijital alt yapısı
sayesinde sunulan bu program çerçevesinde vaka çalışmaları, mentorluk
oturumları, kariyer sohbetleri ve proje sunumları gibi birçok faaliyet
gerçekleştiriliyor.
PEP (Professional Experience Program) uzun dönem staj programı
başvuru değerlendirme koşulları şu şekilde:
4 yıllık bir üniversitede öğrenim görüyor olmak veya yüksek lisans öğrencisi
olmak
Lisans/yüksek lisans programlarından gelecek 1 yıl içerisinde mezun
olabilecek durumda olmak,
En az bir yabancı dili (İngilizce ve/veya Almanca) çok iyi seviyede kullanıyor
olmak,
Gerçekleştirilecek mülakat, test ve değerlendirme merkezi uygulamalarında
başarılı olmak.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|17
|33
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Sivasspor
|18
|23
|11. Başakşehir
|18
|23
|12. Konyaspor
|18
|22
|13. Göztepe
|18
|22
|14. Kasımpaşa
|17
|22
|15. Malatyaspor
|17
|21
|16. Rizespor
|17
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|17
|36
|2. Leicester City
|18
|35
|3. Liverpool
|17
|33
|4. Man City
|16
|32
|5. Everton
|17
|32
|6. Tottenham
|17
|30
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|18
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|18
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12